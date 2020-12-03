【歷史】教科書騙了你　漢武帝起用平民拜相是獨裁政治開始

常道一個好的機構，必有良好制度令行政程序有效運作，減少人為偏誤；但同時俗語有云「事在人為」，人才安置在適合崗位，更可令到制度更有效發揮，甚至堵塞漏卮，反之亦然。今次和大家以此角度，談談漢武帝時代的丞相制度，教科書常稱讚漢武帝打破高門壟斷高位，起用平民公孫弘為相，開平民拜相之局。但若深入史料，大家會發現教科書只講了一面，換了公孫弘後，卻同時開啟了武帝專制獨裁的時代，之後的丞相無人有作為，最終使這個一人之下萬人之上的相位，淪為花瓶。

功臣集團制肘皇權

西漢初年，有鑑於呂后專政和七國之亂，漢室嚴防外戚和宗室亂政，政府主要職位一直由漢初功臣集團及其後人把持，這些高門的代表先封候後拜相。教科書說他們箝制皇權，但另一方面看即成為一個有效制衡皇帝獨裁的群體。這些高官世襲，雖然阻礙了人才流動，但他們之間既成世交，便會構成一個網絡，可憑其官位和家勢，聯合對皇帝構成壓力，或阻止皇帝胡作非為。

漢初丞相擁有極大權力，位在天子之下百官之上，地位遠高於同列三公的太尉及御史大夫，上可對皇帝進諫可否，下負有任免百官、統領百官之責。皇帝對丞相禮遇有嘉，例如丞相晉見皇帝時，「御坐為起，在與為下」，漢初丞相亦幾乎拜相終生。漢惠帝時丞相蕭何病逝，他臨終前惠帝亦要諮詢他繼任人意見，起用曹參為相。文帝時，丞相申屠嘉欲懲寵臣鄧通違禮，鄧通被召詣丞相府受丞相責罰，文帝雖不願丞相成其事，但亦只可向申屠嘉求情從輕法落，而未有阻止他對官員的審訊懲處。

可是到武帝繼位，他欲攬大權，遂設法削弱丞相權力。最為大家熟知的是武帝首次任命平民儒生公孫弘布衣拜相，有意打破以往「非封侯不得拜相」的慣例，目的是要解除以往因功臣或諸侯出任丞相時，對皇權的威脅。

電視劇《衛夫子》劇照，圖為演漢武帝的林峰。（網上圖片）

七十歲老人政壇 Yes Man

公孫弘是什麼人？司馬遷在寫《史記》時把他歸入〈平津侯主父列傳〉，而不把他列入記錄儒生史蹟的〈儒林列傳〉，這或有可能因公孫弘曾位列丞相身份特殊，但亦有可能司馬遷眼中這個人不配做以道濟世的儒生。且看看司馬遷怎樣寫他。

在《史記》中，司馬遷以「（公孫弘）行義雖修，然亦遇時。漢興八十餘年矣，上方鄉文學，招俊乂，以廣儒墨，弘為舉首」來評價此人，看來十分正面。但另一方面，司馬遷卻說公孫弘「每朝會議，開陳其端，使人主自擇，不肯面折庭爭......弘奏事，有不可，不庭辯之」，不管什麼事，公孫弘只是提意見甚至自己拉倒，從不跟漢武帝爭辯，一副順從媚上的姿態，缺少讀書人該有的骨鯁之氣，更沒有高官該有的責任擔當。

漢代丞相，是在皇帝一人以下萬人之上，權力極大。（網上圖片）

《史記》記載了一個故事：武帝一朝有一名罕有的耿直名臣汲黯，他不止一次指斥公孫弘，言辭非常激烈。有一次，公孫弘和汲黯等人商量好了給皇帝提意見，但是到了皇帝面前，公孫弘看漢武帝臉色行事，背棄了大家的約定，迎奉皇帝。汲黯氣憤不過，指責公孫弘說：「齊人多詐而無情實，始與臣等建此議，今皆倍之，不忠。」後來汲黯又指責公孫弘沽名釣譽，心懷偽詐：「弘位在三公，俸祿甚多，然為布被，此詐也。」大罵他領高薪厚褖，卻像個百姓一樣，蓋布被子，分明是虛偽使詐之人！

公孫弘以平民身份拜相而載於史冊。他自幼家貧以養豬為生，直到四十歲才開始讀書，六十歲才首次入朝為官，因辦事不力辭官回家。直到七十歲第二次入朝做官，用了六年時間，封平津侯，從一介草民躍登上丞相寶座。他拜相時歲數已太老，只當了三年丞相就以七十九歲高齡病死於任上。大家看這經歷，便明白漢武帝美名提拔平民拜相，其實只是想擢用一個垂垂老矣，在朝中既無家世後台，亦不會據理力爭的老翁來仰他鼻息而矣。

漢武帝獨尊儒術，大量起用儒生，圖為漢代相關畫像石。（網上圖片）

武帝一朝丞相大多慘死

漢武帝在位時期先後立十三位丞相，依次為許昌、田蚡、薛澤、公孫弘、李蔡、莊青翟、趙周、石慶、公孫賀、劉屈氂、田千秋。除了他年幼時的丞相不是由他親決外，其餘幾位他親自提拔的丞相，其中李蔡、莊青翟、趙周都是被逼自殺，而竇嬰、公孫賀、劉屈氂則是最終被斬殺，剩下的都在戰戰兢兢中度過。只有兩位除外，一位是最後一任丞相田千秋，另一位就是公孫弘。漢武帝一朝的丞相，真所謂「伴君如伴虎」，例如公孫弘後連著三個丞相因為犯罪而死。雖然石慶因為恭謹而得以終老，卻也多次被皇帝譴責。所以當到公孫賀被拜為丞相後，跪在地上不肯接受印綬。武帝命左右去扶起他，他不肯起來，武帝起身而去。就這樣公孫賀不得以的接受了任命，可是他最終也因涉巫蠱之禍而遭斬殺。

但凡一個人在制度中，權責相符才能發揮所長。倘若權大於責，便會濫權瀆職；倘若責大於權，便會因循苟且。漢武帝換了勢單力弱的平民拜相，又不斷貶損丞相身份，使其有責而無權；另一方面武帝起用「內朝」─份屬秘書體系的官僚系統，越過原來的制度而協助皇帝發號施令。這群官僚有權而無責，因皇帝賦權而在百官前頤指氣使，不可一勢。當武帝還屬有所為的皇帝時，朝政尚可運作，一旦遇上昏君不理政事，或皇帝年幼無法親政，便很容易大權旁落。外戚王莽，便乘著西漢末年的社會動盪，丞相外朝大權旁落的機會，以外戚和內朝的身份成功篡漢立新。

制度是死的，要繞過法規條令來閹割制度，歷史告訴我們換人或是個方法。

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