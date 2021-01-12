作家英培安辭世｜在新加坡開書店曾被捕也不怕　近年專注小說創作

根據新加坡《聯合早報》報道及草根書室社交媒體訊息，新加坡著名作家英培安於周日（1月10日）病逝，終年74歲。

英培安（資料圖片）

英培安1947年生於新加坡，祖籍廣東省新會縣。畢業於義安理工學院中文系，曾創辦《茶座》與《前衛》雜誌。曾在各地多個華文媒體撰寫專欄，香港有《明報》、《星島日報》等，並於多份文學雜誌發表，包括香港的《素葉文學》。著作連同譯本有近30種，分別於新加坡、香港（山邊社、普普工作坊）和台灣（唐山、爾雅）出版。中學時期（1960年代）先以中文詩歌創作開始，後以筆名孔大山練習多年，諷刺手法多變，工筆精品以1980年代結集出版物（小開度書籍）最為豐富。

作爲一名有良知、關心國家的文人，對於許多社會課題，他會勇於發表意見，並指出其利弊所在。他目光敏銳、思路清晰、文字冷峻，能將世間事物準確地勾勒出來。 馮清發〈談英培安諷刺風格的變化〉

英培安青年時期正值新加坡自殖民地統治到獨立成國的年代（馮清發語），其時創作文體廣泛，早年雜文最為人關注，諷刺對象偶與當地政權治下的生活所見所感呼應，亦有短篇小說創作。及後專注創作小說，並獲國家肯定：曾獲新加坡文化獎（2003）、新加坡文學獎（2004）、新加坡作家節「文學先驅」名銜（2018）等。近年最為人注目的小說作品為《騷動》、《我與我自己的二三事》、《畫室》、《戲服》等。小說大多有英譯本，《畫室》2013年出版意大利文譯本，2017年改編舞台劇。2019年出版長篇小說《黃昏的顏色》，2020年出版詩集《石頭》，是多年抱恙與康復之間努力寫作的成果。

政權專向知識份子打壓

新加坡華文並不屬於主流語言，英培安早在中學階段已有體會中文書寫怎樣不獲關注。1970年代，英培安創辦草根書室，為華文文學保存重要的空間；亦因書店讀者緣故，1977年11月，新加坡內政部的內部安全局，以《內部安全法》「連坐」式的手法拘捕英培安，多次釋放又多次拘留，變相囚禁數月，據悉，亦牽連其時與他一同辦雜誌的伙伴。

英培安曾居於香港，健筆專欄足可在當年香港生活。第一次是1980年代，認識多位香港作家包括舒巷城、許迪鏘、關夢南等。第二次居港是1994年，來到屯門居住，翌年回到新加坡，重開草根書室。香港作家董啟章曾在專欄分享他們在旺角碰面的片段，略可觀察英培安在香港的足跡。

英培安結識許迪鏘後，亦有將素葉文學雜誌和出版物帶到草根書室。今天新加坡文化界關注香港作家作品，可說是源於英培安生前對香港文學與作家的熱誠。

有老朋友稱英培安為全新加坡最笨的人，因為他不但從事文學創作，還開書店，搞出版。而他每當碰到什麼賺錢的機會，例如寫電台廣播劇大受歡迎，或者當上大書店經理而收入優裕，他每次都很快便辭退不幹，理由是要專心寫小說。 董啟章，明周專欄（2018）

英培安閱讀興趣相當廣泛。據馮清發論文指，英培安東西方文學著作都有涉獵：「他自稱受五四時期一些作家的薰陶；他欣賞聞一多、徐志摩等人的現代詩、梁實秋的散文、魯迅的雜文和小說。另外，還有李敖的評論、瘂弦的詩等。」從他雜文可見，亦有閱讀西方思想家和現代主義文學家痕跡如羅素、毛姆、薩特、加繆、弗洛姆、艾略特、卡夫卡等。

大概是一九八○年代初，不記得從哪兒讀到英培安的作品，知道他的一點經歷，就在《星島日報》上我的專欄裡寫了一下。這文不曉得培安怎樣讀到，他寫信到報館和我聯絡，由是開始了我們四十年的交情...... 許迪鏘（即將在藝文版刊出）

華文文學搖籃：草根書室

草根書室是新加坡文學及文化產地，英培安自1990年代重開至近年由三人（林仁余、林永心和林韋地）接手。曾任職草根書室店員的陳婉菁，亦因投入書店工作矢志開辦書店，創辦城市書房，去年底更與當地大學合作，邀請多位香港作家網上交流。草根書室可說是為新港兩地文化交流奠定重要基石。

英培安在港時對香港「二樓書店」的文化特色深感興趣，對偏離商業核心區、租金低廉、為特定顧客群服務的經營模式頗稱道，加上旅港期間常往返台灣，認為文史哲書籍能在台灣流行，也可在星洲生存，便再度萌生回星洲開獨立書店的念頭。 沈旭暉，信報（2016）

英培安近年接受香港媒體採訪，得悉他經歷數次病患，一一克服過來，並且勤寫長篇小說；時至2021年，病患帶走了這一位關心香港的新加坡作家。當年新加坡政府曾加害的年輕知識份子不屈不撓，多年後成為新港文化文學奇兵。英培安當年在香港媒體發表的文字，忙碌的香港讀者或者未及時過目；我們就在香港嚴冬回顧他歷年筆迹，在認識英培安的香港作家筆下追認一個我們已經不太認得的香港。

（綜合報道）