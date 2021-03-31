星期三影話｜《神奇女俠1984》裏的男人最大用途是「被想念」

撰文： 森恩 最後更新日期： 2021-03-31 08:45

《神奇女俠1984》是給年長的，甚至是喪偶的女觀眾看：大家這麼多年以來想念伴侶的那種錐心泣血，原來還有那麼多又年輕又美好的回憶。人死可以復生，只要你想念他，他就活在你的記憶裏。

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許多男子自以為了不起，某詞人兼歌手唱「我叻仔我可以肥」，在這個社會上，最叻最長命的，往往不是男人。到底他們接受什麼教育導致有那種認叻文化，本文無意探索；要談的電影上畫多時，就容我無限劇透談談《神奇女俠1984》。

男主第一集見識女主異能後，在電影結束前，決定「安心出行」駕駛大飛機飛上天銀牙大爆炸自我犧性，以免足可摧毀地球的炸藥大爆炸。這一幕難忘當然是「為什麼足以摧毀地球的炸藥到了天空就OK地球沒事」，更難忘的是——男主明白自己怎麼做都及不上女主有持久地拯救全宇宙的能力，自己唯一可以做的就是駕駛飛機，以一命換全人類的命。終於，他選擇保存全人類生命來自我了結。

文：森恩

這是最好的結局：女主強如天神，長生不老；男主不做義人，戀棧餘生，只有看著自己慢慢老去，儘管能為女神傳宗接代，最後女神還是敵不過平凡人命運。想想，最痛苦的正是女主——誰會捨得愛人比自己更早往生。結局就是女神毫無顧慮地四出救人，根據自己喜歡的生活方式去生活下去，沒有家累自可大展拳腳。到了第二集開首，看到女主這麼從容拯救市民，大家自是明白我這看法。

兩集內容一致：男子在這世上的最大用途，是為女子提供助燃工具，令女子憑藉愛情為她儲蓄起來的「想念」作為最大能量，完成女子精彩人生。

就在第一集與第二集之間，一度傳出「平行時空」男主原來在另一時空好好生活，我到底在看什麼；幸好這都是網民尋釁滋事的惡行。第二集在香港一延再延，延至第四波疫情後才正式上畫，一看到表面是正當商店實際是黑市古玩店，就猜到有個活物要驅動整個故事情節，於是大家都期待那個神燈一樣的寶物出現在女主面前。

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於是女主無意間許了個願，又於是男主真的《人鬼情未了》地鬼上身出現在女主面前，愛情動作互助委員會第二次會議要開始了（第一次在第一集啊）。拉扯大半篇，想說的是女主大愛大能還是逃不過多年累積的想念。愛情是所有動物的敵人，不覺許願又不覺用了自己的異能來跟寶物交換「愛人重現眼前」這個默許的條件；在愛人面前，她寧可不要異能，都要跟男主生活廝守終老？

瓊瑤姨姨怎麼到了荷里活來？

電影好看正在於此——女主在戰鬥時，因異能驟減而心生疑惑；知道這是寶物作祟，儘管可憐男主拚了老命盡了全力去協助女主，並且成功地在女主力弱時施以援手，不過女主異能漸失的情緒，比起失去男主的情緒竟更強烈。她知道，要是沒有異能，就算真可廝守，終其一生都不能再保護男主，結果男主都一樣會不得好死。

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在電影裏經常出現「不能保護男主」嚴重程度遠高於「男主你為什麼要去死」——後者頂多是男主短痛往生而女主心理陰影面積無限大，前者是兩個活著受罪。

女主復原前，少不了的是愛情動作以外的狂歡，出現一幕比起《還珠格格》男女主一邊騎白馬一邊臉不紅氣不喘地「我愛你愛到漫出來了」更瘋狂：駕駛戰機穿過正在噴發的煙花！看到這裏，我問：瓊瑤姨姨怎麼到了荷里活來？噢原來是為女主後來解鎖飛行能力埋個伏筆，用心良苦得肉麻骨痺。大家看慣英雄愛情大片都會猜到，男主快要去死了，女主快要痛苦地抉擇了，就來個浪漫放煙花，在爆炸聲中加插一段浪漫背景音樂。

《神奇女俠1984》劇照／EW

第一集是一群男生「覺得自己很沒用」然後老去死去，第二集是「男主死了一次再死一次他最大用途就是死」，好讓女主在悲憤中萌生足可穿上「黃金聖衣」的大能，最終飛在天上，拯救全人類。

兩集內容一致：男子在這世上的最大用途，是為女子提供助燃工具，令女子憑藉愛情為她儲蓄起來的「想念」作為最大能量，完成女子精彩人生。

《神奇女俠1984》精彩劇照

如果《神奇女俠1984》是給男觀眾看的話，它的信息應該就是「你們的最大用途終究還是彰顯女子大能」，你們的存在是為女子提供「想念」衍生的無限能量，驅使女子努力生活下去。在這麼一個「男子比女子早死」的生物現實裏，《神奇女俠1984》是給年長的，甚至是喪偶的女觀眾看：大家這麼多年以來想念伴侶的那種錐心泣血，原來還有那麼多又年輕又美好的回憶。

第四波疫情稍息，我們立即購票入場，看到現場大多是老人家，有點明白現在大片信息的不單純，給了多少人安慰，給了多少人能量。

人死可以復生，只要你想念他，他就活在你的記憶裏。

（本文不代表藝文格物立場）

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