香港國際美酒展2025｜門票$64起試遍世界名酒　大師現場教你品鑑

愛酒之人集合！一年一度的城中盛事的「香港國際美酒展」將於11月載譽歸來，這個以往主要面向業內人士的專業展會，今年將再度於最後一天（11月8日，星期六）限定開放，讓各位愛酒的公眾人士入場。這意味著你將有機會在短短數小時內，以最親民的價錢，一次過探索來自世界各地的珍稀佳釀，當中不少更是尚未在香港市面流通的款式。



香港國際美酒展2025｜門票價錢詳情

立即到 https://tinyurl.com/bdde4dmt 登記你的買家入場證，一同於11月6至8日 香港國際美酒展發掘來自世界各地的美酒！

【公眾開放日 - 開放予業內買家*及公眾人士** 】

公眾開放日：11月8日（星期六）上午10時至下午6時

《01空間》門票：$128（原價$220）｜贈送名貴Lucaris水晶酒杯（價值$110）一隻

獨家積分換購價：$64（原價$220）

香港國際美酒展2025｜一日環遊世界酒莊

平日參加一場品酒會，動輒花費數百甚至上千元，而且選擇有限。但在香港國際美酒展，你可以用一張入場券的價錢，穿梭於數百個來自世界各地的展商攤位之間，品嚐從紅酒、白酒、日本清酒，到近年備受追捧的烈酒，如中國白酒、威士忌、琴酒等，品類極廣，甚至小眾地區出產的美酒亦會囊括，機會難得。

香港國際美酒展2025｜環球烈酒專區

由於展會前兩天只開放予業界買家，公眾日能接觸到的酒款絕對是最齊全、最新的。本屆最大亮點，是全新設立的「環球烈酒專區」。其中中國白酒陣容尤為矚目，被譽為「中國十大白酒品牌」的六大巨頭：貴州茅台、五糧液、瀘州老窖、劍南春、郎酒及洋河均將列陣。

香港國際美酒展2025｜國家級非物質文化遺產

你不僅能一睹榮獲獎項的「金王子」茅台王子酒，更有機會見證作為國家級非物質文化遺產的瀘州老窖，於展會首日發布全新力作。此外，由藝人洪天明創立的本地品牌「洪家班醬酒茅台」，將香港動作電影文化與傳統醬香工藝巧妙融合，展現了「本地薑」的獨特魅力。

香港國際美酒展2025｜葡萄酒

葡萄酒方面，同樣星光熠熠。被譽為「一瓶難求」的奧地利自然酒頂尖之作 Martin & Ann Arndorfer Anina Verde將會亮相；意大利展商則帶來歷時逾三年精心釀製的 Don Carlo，其酒體結構極具深度與層次。而在清酒領域，來自日本的「百春純米大吟醸」，強調不經過濾，保留了酒米最原始的風味與天然氣泡感，是純粹主義者的至愛。

近年消費者對低酒精飲品的需求增加，愛沙尼亞手工調酒品牌出品的Punch Club OÜ，主打有機、低糖即飲雞尾酒，深受注重體態人士歡迎。場內更設有「美酒之友」專區，提供各式佐酒小食，讓品酒體驗更完整。無論是想發掘本地新晉烈酒品牌，還是緊貼低酒精、無酒精飲品的潮流，這裡都能滿足你的好奇心。

不只試酒！大師班、講座提升品酒層次

美酒展不單是讓你暢飲，更是一個提升美酒知識的絕佳平台。大會今年特設多場精彩活動，助你從新手變專家。這次大會設有 「品鑑師精選」 活動，邀請了多位星級品酒專家，包括JIA Group葡萄酒總監Carlito Chiu、香港葡萄酒評審協會主席Calvin Choi，以及葡萄酒大師邢威等，他們會以Blind Tasting方式，嚴選出個人最愛的酒品清單。

想接受世界級指導？展會更邀請到國際知名的葡萄酒大師（Master of Wine）如Debra Meiburg、Jennifer Docherty及邢威親自主講「品酒大師班」，深入淺出地分享他們的專業知識與品鑑心得。

場內亦將舉辦多場主題試酒會，涵蓋紅酒、白酒、清酒、烈酒等多個類別，並提供精選小食搭配，讓你與同好一同品嚐環球佳釀。同時亦有多場研討會，探討酒類產業的最新趨勢。

在公眾日當天，你更可參加由VTC主辦的「中國白酒101學堂」，親身體驗其文化與品嚐方式，深入了解中國白酒的12種香型。此外，展會期間亦會舉辦「中國白酒文化國際推廣亞洲論壇」、由資深品鑑師方啟聰主講的「中國白酒潮得起」講座，以及「香港國際調酒大賽2025」等，全面探索烈酒的多元魅力。

現在經「01空間」購票，即可享有限量58折優惠，只需 $128（原價$220） 即可入場。更吸引的是，每張優惠門票將附送一隻價值$110的名貴Lucaris水晶酒杯，讓你即場以專業酒杯品嚐美酒。

