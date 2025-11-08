香港國際美酒展2025｜11.8一日試遍世界名酒　大師現場教你品鑑

愛酒之人集合！一年一度的城中盛事的「香港國際美酒展」將於11月載譽歸來，這個以往主要面向業內人士的專業展會，今年將再度於最後一天（11月8日，星期六）限定開放，讓各位愛酒的公眾人士入場。這意味著你將有機會在短短數小時內，以最親民的價錢，一次過探索來自世界各地的珍稀佳釀，當中不少更是尚未在香港市面流通的款式。



2025香港國際美酒展（海報）

一日環遊世界酒莊

平日參加一場品酒會，動輒花費數百甚至上千元，而且選擇有限。但在香港國際美酒展，你可以用一張入場券的價錢，穿梭於數百個來自世界各地的展商攤位之間，品嚐從紅酒、白酒、日本清酒，到近年備受追捧的烈酒，如中國白酒、威士忌、琴酒等，品類極廣，甚至小眾地區出產的美酒亦會囊括，機會難得。

公眾香港國際美酒展接觸到是最齊全、最新的酒款（資料圖片）

由於展會前兩天只開放予業界買家，公眾日能接觸到的酒款絕對是最齊全、最新的。你可以親身品嚐到各國名釀，例如中國內地家傳戶曉的瀘州老窖、五糧液；來自澳洲的 Haselgrove Wines；遠至西班牙的BODEGAS CASTAÑO與葡萄牙的 Adega de Pegões 等，讓你實現「一日環遊世界酒莊」。你更有機會與酒莊莊主、代表或品牌創辦人直接對話，深入了解每瓶佳釀背後的故事、釀酒工藝、品牌風格與風土人情，實在是難能可貴的機會。

場內更設有「美酒之友」專區，提供各式佐酒小食，讓品酒體驗更完整。無論是想發掘本地新晉烈酒品牌，還是緊貼低酒精、無酒精飲品的潮流，這裡都能滿足你的好奇心。

香港國際美酒展現場（資料圖片）

不只試酒！大師班、講座提升品酒層次

大會今年特設「品鑑師精選」 活動（資料圖片）

美酒展不單是讓你暢飲，更是一個提升美酒知識的絕佳平台。大會今年特設多場精彩活動，助你從新手變專家。這次大會設有 「品鑑師精選」 活動，邀請了多位星級品酒專家，包括JIA Group葡萄酒總監Carlito Chiu、香港葡萄酒評審協會主席Calvin Choi，以及葡萄酒大師邢威等，他們會以Blind Tasting方式，嚴選出個人最愛的酒品清單。

想接受世界級指導？展會更邀請到國際知名的葡萄酒大師（Master of Wine）如Debra Meiburg、Jennifer Docherty及邢威親自主講「品酒大師班」，深入淺出地分享他們的專業知識與品鑑心得。

場內亦將舉辦多場主題試酒會，涵蓋紅酒、白酒、清酒、烈酒等多個類別（資料圖片）

場內亦將舉辦多場主題試酒會，涵蓋紅酒、白酒、清酒、烈酒等多個類別，並提供精選小食搭配，讓你與同好一同品嚐環球佳釀。同時亦有多場研討會，探討酒類產業的最新趨勢。

現在經「01空間」購票，即可享有限量58折優惠，只需 $128（原價$220） 即可入場。更吸引的是，每張優惠門票將附送一隻價值$110的名貴Lucaris水晶酒杯，讓你即場以專業酒杯品嚐美酒。

【活動資訊】

香港國際美酒展 2025 — 公眾開放日

日期： 2025年11月8日（星期六）

時間： 上午10時至下午6時

地點： 灣仔香港會議展覽中心

01空間獨家優惠： 限量58折優惠價$128（原價$220），附送Lucaris水晶酒杯乙隻（價值$110）。



立即購票： https://space.hk01.com/event/65251bd993b86e3a2581f571/香港國際美酒展-2025獨家58折全日試飲環球美酒-送水晶酒杯品酒大師班-品鑑師講座11月8日會展-公眾日入場hktdc-wine-spirits-fair