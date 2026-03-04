藝術三月2026｜香港Art Basel ComplexCon 10+盛事｜展覽重點一覽

藝術三月2026｜「藝術三月」（Art March）是香港每年一度的藝術盛事，全港多區將舉行各項國際級大型藝術活動和展覽，包括極具代表性的Art Basel、Art Central和ComplexCon等，讓大眾沉浸在創意無限的藝術世界中。除了知名的大型展會，本地各區亦有豐富的文藝活動。以下為大家盤點多個今年絕對不能錯過的文藝展覽與活動！



藝術三月2026 是什麼？

「藝術三月」（Art March）是由政府推動的年度品牌，旨在將每年三月密集的國際級藝文盛事串連起來，鞏固香港作為「中外文化藝術交流中心」的地位。每年3月下旬是全球藝術收藏家與畫廊匯聚香港的高峰期，各類藝術展會、文化高峰會、展覽、藝術節、電影放映和表演藝術節目，成為國際藝文界的年度亮點。西九文化區作為落實《文藝創意產業發展藍圖》的重要策略夥伴，今年聯同相關政府政策局、文化機構、畫廊和拍賣行等，推出「香港藝術三月2026」網站，一站式展示全港過百項文化藝術活動。

藝術三月2026 ｜第54屆香港藝術節

第54屆香港藝術節匯聚超過 1,100 位優秀的國際及本地藝術家，呈獻逾 45 套節目，涵蓋歌劇、音樂、戲劇及舞蹈，共計超過 170 場演出。今年的開幕演出是西班牙國家芭蕾舞團《La Bella Otero》，閉幕演出是舞劇《牡丹亭》。

其中最受期待的演出包括賽馬會創藝科媒系列：坂本龍一與「鐵皮鼓」《鏡：KAGAMI》，這場演出由美國混合實境團隊「鐵皮鼓」與坂本龍一攜手，在其生命的最後歲月共同完成。他們透過動態捕捉及空間模擬技術，完整拍攝坂本鋼琴演奏的最後身影，把音樂會的影像完美捕捉，讓演出重現眼前。觀眾戴上輕便的AR裝置，彷彿步入「鏡」中世界，細味他彈奏十首耳熟能詳的樂曲，當中不乏《能量流》、《戰場上的快樂聖誕》及《末代皇帝溥儀》等名曲。

日期：2026年2月27日至3月29日



藝術三月2026 ｜Art Central 2026

第十一屆Art Central（藝術中環）與大華銀行合作， 將回歸標誌性的中環海濱場地舉行。Art Central 是政府文化體育及旅遊局轄下「文化藝術盛事基金」的資助項目，今年創意項目由容穎怡策劃，聚焦探討當代社會與虛擬生活中的張力與親密關係，以新興亞洲聲音與深具影響力的創作者為核心，勾勒出區域文化景觀的多重面向。

作為香港藝術周的重點盛事，Art Central 2026將匯聚 100 多間革新畫廊，並帶來為期五天的一系列表演、藝術裝置、影像藝術及講座等精彩節目。展會為藝術藏家及愛好者提供一個充滿創意與交流的平台，讓觀眾沉浸於當代藝術的多元面貌，激發靈感，並促進深層的文化交流。

藝術三月2026｜ Art Central 2026（品牌提供）

地點： 中環海濱活動空間（龍和道9號）

貴賓預覽

3月24日（星期二） | 下午二時至晚上八時 （僅限受邀貴賓）

Night Central

3月25日（星期三）| 下午五時至晚上九時

公衆參觀

3月25日（星期三）| 下午十二時至下午五時

3月26日（星期四）| 下午十二時至晚上七時

3月27日（星期五）| 下午十二時至晚上七時

3月28日（星期六）| 上午十一時至晚上七時

3月29日（星期日）| 上午十一時至下午五時

*展覽每天參觀時段結束前 45 分鐘停止入場。



藝術三月2026 ｜Art Basel 2026

2026年巴塞爾藝術展香港展會 (Art Basel Hong Kong) 將於2026年3月27日至29日在香港會議展覽中心舉行，貴賓預展日為3月25日至26日。 香港展會呈獻亞洲區內以至全球的頂級藝廊。透過現當代作品，呈現亞太區內的多元文化，以及全球藝術視野。

2026年巴塞爾藝術展香港展會匯聚來自41個國家及地區的240間頂尖藝廊，進一步鞏固了其紮根亞太、輻射全球的平台定位。 遍布全城的公眾項目亦強勢回歸，呈獻眾多免費開放的公眾活動，包括「光映現場」電影放映、「與巴塞爾藝術展對話」及與香港文化機構合作舉辦的活動。

香港會議展覽中心巴塞爾藝術展香港展會現場

地點：香港會議展覽中心 香港灣仔港灣道1號



貴賓時段（只限獲邀請人士出席）

優先預展｜3月25日（星期三）中午12時至下午8時

優先預展及貴賓預展｜3月25日（星期三）下午3時至晚上8時

優先預展及貴賓預展｜3月26日（星期四）中午12時至下午4時

優先預展及貴賓預展｜3月27日（星期五）中午12時至下午2時

優先預展及貴賓預展｜3月28日（星期六）中午12時至下午2時

優先預展及貴賓預展｜3月29日（星期日）上午11時至中午12時



開幕之夜

3月26日（星期四）下午4時至晚上8時



公眾開放日

3月27日（星期五）下午2時至晚上8時

3月28日（星期六）下午2時至晚上8時

3月29日（星期日）中午12時至下午6時

最後入場時間為展會完結前三十分鐘



藝術三月2026 ｜ComplexCon

ComplexCon Hong Kong 2026 將於2026年3月21日至22日於亞洲國際博覽館舉行，ComplexCon 是備受全球矚目的流行文化盛事，匯聚球鞋、時尚、音樂、藝術、美食、體育、創新科技及創意產業等多種元素。入場人士可以選購熱門品牌推出的數百項限量商品，參加由重量級潮流大師和跨界人士主講的座談會，沉浸於陣容豪華的演唱會，收穫多元的流行文化體驗。

本屆活動由藝術家龍家昇 (Kasing Lung) 擔任藝術總監，將其創作的「The Monsters」系列及 LABUBU 元素融入會場設計。早前官方亦已公佈Complex Live! 演出綜合區領銜陣容，包括JENNIE、ALLDAY PROJECT、Jay Park、Yeat、攬佬等。

Complex香港ConComplex Live! 演唱會海報（IG@complexchinese）

日期：2026年3月21-22日

時間：3月21日上午9:00至下午10:00；3月22日上午10:00至下午10:00

地點：亞洲國際博覽館



藝術三月2026 ｜ 西九家 FUN 藝術節

作為藝術三月中的最合家歡的藝術活動，「西九家 FUN 藝術節」不經不覺已來到第三屆。今年藝術節將橫跨復活節假期，於3月19至4月12日期間舉行，讓每個家庭盡情投入探索表演藝術的無窮樂趣。

今年活動匯聚來自澳洲、西班牙、英國及香港等地多個頂尖藝團及藝術家，呈獻互動表演、劇場體驗、音樂及舞蹈演出、戶外大型藝術裝置及工作坊等超過120場多元化合家歡藝術體驗。

焦點之一是由英國創意工作室Air Giants 創作的巨型貓咪造型藝術裝置《夢遊喵境》（The Cats that Slept for a Thousand Years），早前於英國曼徹斯特博物館首次展出大獲好評後，今次移師香港首度在英國境外與大家見面，觀眾可以輕靠或輕撫貓身，感受巨型貓咪的呼嚕聲與怦怦心跳。

另外，藝術節同期將設「西九家 FUN 藝術節市集」（3月18日起），並在西九不同角落將設有港式復古遊樂場、互動舞蹈裝置、快閃音樂、舞蹈和雜耍表演等超過60場免費節目，與眾同樂。

日期：2026年3月19-4月12日

地點：西九藝術公園、自由空間及戲曲中心



藝術三月2026 ｜Collect Hong Kong Art Fair 珍藏香港藝術博覽2026

由香港藝術中心（Hong Kong Art Centre）策劃的「珍藏香港」藝術博覽 2026（Collect Hong Kong Art Fair 2026）將於3月舉行，是城中唯一聚焦本地藝術家的博覽。今年活動獲530位本地藝術家參與，包括陳海鷹、周綠雲、丁𧗠庸及林風眠等等。

活動亦首次劃分四大主題展區，包括「藏家臻選」、「名家匯展」、「評審推薦」及「港藝薈萃」。「藏家臻選」將透過多位藏家的珍藏與大師級作品，引領觀眾追溯香港藝術的根源；「名家匯展」匯聚七、八十年代 資深藝術家及畫廊新晉創作者之作，彰顯不同年代展現的藝術造詣與創作；「評審推薦」聚焦於策展人及評審委員會從公開投稿入圍作品中精心挑選的藝術佳作，彰顯新世代的創意力量；而「港藝薈萃」則透過專業評審團的視角，呈現具前瞻性的公開投稿入圍藝術作品，帶來立體藝術體驗。

順帶一提，Collect Hong Kong 的旗下活動 Photo Book Fair 2026 亦將於 3 月 20 至 22 日在香港藝術中心的賽馬會展廊舉行，匯聚 14 家參展單位，展出作品包括何藩、鮑皓昕、陳的、任達華、蘇毅雄、小川康博、劉冠麟、曾冠群、Michael Wolf、Austin Bell 等。

日期：2026年3月21-29日

地點：香港藝術中心的包氏畫廊、張靜蘭實驗畫廊、藝域及賽馬會展廊



藝術三月2026 ｜M+展覽「李昢：一九九八年至今的創作」

M+為今年藝術三月呈獻的「李昢：一九九八年至今的創作」，將於3月14日（星期六）至8月9日（星期日）在M+西展廳舉行，聚焦她對於過去及現在人類存在的基本現實的思考，並為可能出現的未來提出引人入勝的展望，讓大眾可全面回顧南韓籍藝術家李昢（Lee Bul）開創性的藝術實踐。

李昢是過去四十年亞洲當代藝術界最具影響力的人物之一。她作為政治異見人士的後代，在韓國民主化過程中的動盪歲月中成長，長期面對政治變遷及社會轉型亦令她的創作深受影響，以作品批判地回應韓國的社會政治變遷。她的作品探討女性身體、人類與科技、烏托邦與反烏托邦等深刻議題，風格前衛且充滿科幻感。這場展覽是她在亞洲最全面的回顧展，能讓觀眾深入窺探這位大師級藝術家的創作思路。

今次展覽由M+與韓國首爾Leeum美術館聯合主辦，早前已率先於首爾展出了四個月。但今次M+的展覽展出逾200件作品當中，更將額外包括49件增添的作品，涵蓋李昢於1990年代末至2000年代初的早期作品，以及她於2024年創作的作品。重點展品包括《我的宏大敘事》系列中具代表性的建築裝置、《泊渡》系列平面作品，以及廣受讚譽的《賽博格》與《異序詞》系列。

日期：2026年3月14-8月9日

地點：M+西展廳



藝術三月2026 ｜當下——香港藝術展

香港藝術館推出的「當下──香港藝術展」，匯聚了又一山人、黃進曦、阮家儀等19位香港藝術家，以城市、風景、虛實和變奏四大主題，展出橫跨繪畫、水墨、陶瓷、雕塑及多媒體等多元媒介的精選作品。

展覽最大特色是將焦點投向「創作之前」，除了在地下別館特設「靈感現場」，還原藝術家私密的微型工作室，呈現藝術家千奇百趣的靈感來源及意想不到的創作工具，讓觀眾猶如走進藝術家天馬行空的世界；甚至加設「創作現場」環節，首度邀請多位藝術家定期進駐，，在現場創作及舉辦工作坊、分享會等活動，讓觀眾可親歷藝術誕生的現場。

日期：2026年3月20-2027年5月5日

地點：香港藝術館 2樓香港藝術廳及大堂公共空間、地下別館（下）



藝術三月2026 ｜香港國際文學節

香港國際文學節今年迎來25週年，於3月1日至8日期間在香港不同地點舉辦，當中包括中央圖書館、亞洲協會、藝穗會、中國會，以及私人會所 Soho House。活動涵蓋文學午餐會、工作坊、插畫展覽及文化漫步等60場精彩節目，並與香港浸會大學合作，邀請了來自國際作家工作坊的作家舉辦講座，滿足所有年齡層的書迷。

今年文學節的重頭戲依然是著名作家來港的一系列活動，當中包括2023年普立茲獎得主、《信任》作者Hernán Diaz、暢銷書《我在北京送快遞》作者胡安焉，以及重量級文學家Amitav Ghosh。

文學節亦將帶來不同的沉浸式文化活動，例如與藝術家 Alexandra Unrein壁畫漫步、由香港版畫工作室翁秀梅帶領中環漫步、香港作家暨文化評論人李照興（Bono Lee）主持的香港流行文化問答之夜等，還有香港詩歌團體 Peel Street Poetry 與隨言香港（OutLoudHK）共同帶來的詩歌活動，讓讀者以不同視角探索香港。

時間： 2026年3月1日至8日

地點： 香港中央圖書館、亞洲協會、中國會、Soho House等不同地點



藝術三月2026 ｜Central Yards中環藝嚐展Edible Art Fair

今年首度於藝術三月期間舉行的全新文化盛會，「Central Yards 中環藝嚐展（Central Yards Edible Art Fair）」將結合藝術、味覺及想像，為大家帶來前所未有的沉浸式「食藝」體驗，將於年3月26日至4月5日於中環海濱活動空間舉行。

藝嚐展將分作10個展廳，設置不同的沉浸式藝術裝置，謁大家以多感官體驗方式去感受不同藝術流派的經典風格。最有趣的是，每個展廳將因應其藝術風格，配搭精緻的可食用藝術品，包括參考了意大利藝術家Maurizio Cattelan以膠紙將香蕉貼上牆《Comedian》的「一口脆皮香蕉（Banana）」；以Neo-Pop新普普藝術為靈感的Jelly Dog氣球狗造型啫喱（Jelly Dog）；以錯視藝術（Illusionism）為靈感、與人氣餅店Social Goods Modern Bakery合作推出的「Eggie in Blue」蛋殼造型甜點等等。

日期：2026年3月26-4月5日

地點：中環海濱活動空間

