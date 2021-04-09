馬家輝：從文學的隱喻來說，香港是什麼的存在？

撰文： 來稿文章 最後更新日期： 2021-04-09 18:03

《鴛鴦六七四》是馬家輝「香港三部曲」的第二部作品。他坦言會寫這一部作品，原來和自身的成長經歷有關。馬家輝生長於香港灣仔，笑言自己在三教九流的地方長大，所以作品以江湖作為題材。他說：「從文學的隱喻來說，香港是什麼的存在？是黑社會。」 文：丁仕汶

19世紀40年代的香港正值殖民地時期，雖然由英國管治，但英國並非所有的事情都會插足。這造就了社會上有很多工會、武術會等民間組織崛起。為了生計，有些民間組織會漸漸發展成黑社會。

英國為了方便管治，有時不免會和這些黑社會組織互相利用。馬家輝在訪問中多次強調：「香港是在曖昧的歷史中開展出來的。」正正是因為當時的社會並非黑白分明，所以就醖釀出這種存在不確定性的的曖昧。他明言：「因為我的成長，因為我的教養，因為我想探討這個曖昧的狀況。」由於對這樣的事情很着迷，加上與自己的成長背景相關，所以他希望透過故事，把這種曖昧的狀況記錄下來，於是便有了《鴛鴦六七四》的誕生。

書中的角色都是圍繞着黑社會而生，因為他認為香港歷史中的黑社會、漢奸、妓女等都被人界定為壞人，對於好壞的判斷沒有一個清晰的界線，這種忠義難辨的情況就是一種曖昧。

同時，這些人物都是從四面八方來港的移民。他希望以這些香港的草根，以這些推動香港歷史的人物，讓讀者了解他成長的地方。

編按：新加坡南洋理工大學與城市書房去年底合辦作家講座，邀請多名香港作家出席。本版連載報道馬家輝與當地學生、讀者交流的細節，今天刊出部份內容，下周五續載。

馬家輝（資料圖片／龔嘉盛攝）

《鴛鴦六七四》封面（資料圖片）