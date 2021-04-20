世界閱讀日｜倒數3天｜談談愛情　也論如何保住飯碗的哲學書

撰文： 可夫 最後更新日期： 2021-04-20 17:12

編按：距「世界閱讀日」不足一星期，不少機構藉此推廣它們心目中的「廣泛閱讀」，在無助無望的年代，鼓勵大家深入閱讀世界，尋找精神樂土。容我們賣個關子：世界閱讀日當天，將會與大家分享日子起源的幾個說法。為了迎接這個日子，我們回顧藝文頻道曾介紹過的書籍，古今中外，幾近無所不包，可說是個小圖書館了。

編輯根據不同主題列出書單，精選書籍內容。第一天（16日）我們介紹五位作家的閱讀心得和寫作經歷。第二天（17日）我們介紹中外歷史的文明足印。第三天（18日），我們介紹了十本海外攝影師的佳作，放眼世界近代歷史一刻。第四天（19日），我們帶大家從視覺藝術、平面設計到電影影像來感受這萬千世界。來到今天我們以哲學為主題，讀讀佛洛伊德與馬克思，從人類永恆的愛情課題，講到未來人工智能會否取代人類工作的遠景。

書單｜1｜西格蒙德．佛洛伊德（Sigmund Freud）著、彭舜譯《精神分析引論》（左岸文化）

佛洛伊德論焦慮的起源與分類

佛洛伊德：因此，人們會傾向認為焦慮的產生永遠是一件有害無益的事情。如果我們更仔細地剖析焦慮的情境，我們可能會看得更清楚些。首先要注意的是對危險的準備，這種準備表現為感覺敏銳度及運動張力的增加。這種預期性的準備對生存無疑是有利的；倘若沒有這種準備，很可能會產生嚴重的後果。緊隨此一準備而來的，一方面是運動活動——初步是逃避，高級點的則是積極防禦——另一方面則是我們所感覺到的那種焦慮狀態。如果焦慮的持續時間越短，而且只作為一個信號，那麼這種焦慮的準備就越容易過渡到行動狀態，整個事態的發展也就越有利於個體的安全。因此在我看來，在我們所謂的焦慮中，焦慮的準備似乎是有利的成分，而焦慮的產生則為不利的成分。

【相關閱讀：《精神分析引論》佛洛伊德：焦慮作為一種精神官能症狀態】

書單｜2｜克勞斯・吉廷格（Klaus Gietinger）著、彤雅立譯《馬克思：愛情與資本論》（南方家園）

當馬克思在寫到剩餘價值的時候

剩餘價值因為工作日的延長而產生，因此，我們說，一天工作不只十小時，而是十二小時。現在我們假定付給女工們一百英鎊，然後卻有了一百英鎊的剩餘價值。意思就是，資本家每十小時就會獲得一百八十英鎊，但是他只花了九十英鎊。現在，他只花一百英鎊，就獲得兩百英鎊。之前的獲利是九十英鎊，現在則是一百英鎊。

因此資本家希望他的女工們盡可能長時間為他工作，可能的話，最好是二十四小時。這樣是不行的，凡事都有限度（體能的限度，好比階級鬥爭）。資本家卻試著讓這個限度盡可能擴張。

【相關閱讀：《馬克思：愛情與資本論》：當馬克思在寫到剩餘價值的時候】

書單｜3｜岡本裕一朗著、蔡麗蓉譯《當人工智慧懂哲學》（楓樹林出版）

人工智慧到底會搶走我們的工作？

隨著人工智慧的進化，它們會搶走人類的工作嗎？

這類憂心的聲浪，不時傳入耳裡。

的確，在社會的每個角落，人工智慧廣受運用的現實無庸置疑。無人便利超商登場，付錢全靠手機解決。車站內不再有售票員及驗票員的工作，同理可證，不久後車輛也將自動駕駛，或許司機也會跟著消失。甚至連大型銀行，據說也大量資遣了行員，因為在人工智慧導入後，不再像過去需要工作人員了。

二○一三年，牛津大學的一群研究者便提出了值得關注的報告，如實強調出這樣的狀況。這份報告指出，「未來電腦化之後，（中略）全美雇員大約會有四八％極高的（失業）風險」。日本也察覺到這項預測，「人工智慧將搶走人類工作！」的鼓動風潮開始隨處可見。在此將這項主張，姑且稱之為「人工智慧失業論」。

【相關閱讀：《當人工智慧懂哲學》：AI 會搶走全人類的工作？馬克思怎樣說？】

書單｜4｜喬治・巴塔耶（Georges Bataille）著、吳懷晨譯《愛神之淚》（麥田出版）

死亡是最奢華的生命形式

《愛神之淚》中文譯者、巴塔耶研究者吳懷晨：按普遍經濟學，就如同死亡是最奢華的生命形式，死，就能量的奢侈上，是一物種依靠著另一物種之死而接續存活。從微生物的消耗／消解層層累積堆疊到食物鏈上最高端的生物之能量消耗／消解，都是死亡的各種形式。人之死不過就是回到能量全體之連續性當中。在此意義下，死亡並非如個體經驗上是恐怖的客體。死亡意識，是人類所獨有。獨有人類意識到其中的有／無變化而已，而在人的內在經驗中，體現焦慮或主體的黑夜。

【相關閱讀：《愛神之淚》導讀：從情色到耗費與禁忌，情色哲學家巴塔耶最終作】

書單｜5｜阿蘭・巴迪歐（Alain Badiou）著、鄧剛譯《愛的多重奏》（華東師範大學出版社）

所有哲學家都是演員

巴迪歐：戲劇之愛是一種特殊的愛，要求把自己的身體獻給語言，獻給觀念。您要知道，一切哲學家都是一個演員，無論他在遊戲中所面臨的是怎樣的對手。因為從我們的偉大祖先希臘人開始，我們就習慣於在公開場合談話。因此一方面，在哲學中始終有著某種自我展示，形成了哲學中的口語維度——正是在這一點，我與德希達展開了爭論，德希達以書寫的名義反對口語，雖然他本身體現的卻是一個精湛的演員——但是，哲學的口語維度，實際上已經是一種通過身體進行的重新把握，一種轉渡的操作。

人們經常指責哲學家，視一切如夢幻泡影，以矯揉造作的方式來魅惑青年，用充滿誘惑的道路將人們引向一些缺乏可信度的道理。在柏拉圖的《理想國》第五卷（這一卷規模宏大，不久我將為大家展示一個完整獨特的譯本）之中，有著一個令人驚奇的過渡。蘇格拉底試圖定義甚麼是真正的哲學家。突然，他就變換了主題。

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