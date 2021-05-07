馬家輝：認命本身也是一種挑戰｜《鴛鴦六七四》

撰文： 來稿文章 最後更新日期： 2021-05-07 12:00

先前探討過馬家輝創作《鴛鴦六七四》的原因和書中反映的價值觀，這次跟大家了解一下他透過這本書帶出的人生態度和哲學思想。 文：丁仕汶

書名《鴛鴦六七四》是牌九裏的一種爛牌。主角哨牙炳在榮休飯宴的賭局上一連拿到三次「鴛鴦六七四」，象徵着他的人生如手牌般一塌糊塗。

儘量把爛牌打好

可是，面對這樣的窘境，他不但沒有放棄，反而在調整自己想法後，說成是拿到千載難逢的奇牌。馬家輝常常以阿Q精神面對事情：「我這部小說其中一個很重要的主題，是說不管是誰都會拿到爛牌或碰到倒楣、不好、不高興的事，那自己改變不了局勢時，就只能換個角度想，或者盡量把爛牌打好。」這正正是他希望透過哨牙炳和其他角色所帶出的信息。

生猛不單形容他的小說，寫作，更是馬家輝對香港的態度。

書中女主角阿冰深受母親影響，常常面對困境時都會想着一句：「都是命啊！」角色的命運沒辦法被改變，唯一能夠掌握的只有心態：怎樣能把一副爛牌打出一副好牌。馬家輝對於命運有自己的一番見解：「認命本身也是一種挑戰。」

認命本身也是一種挑戰

就如阿冰選擇嫁給哨牙炳後，面對他的出軌行為，也只能認命。然而，她並非甚麼也不能做。「輸也要輸得體面，讓人覺得是贏了」正是抱持這樣的想法，她在哨牙炳榮休晚宴上大方邀請性伴侶出席，以宣示她的正室身份，展現給別人看如何認命後也能贏得體面。

在訪問中，不難看出馬家輝是個樂觀的人。他寄寓讀者即使在悲觀中仍要抱持希望，要相信自己能把爛牌打好，千萬別放棄。

編按：新加坡南洋理工大學與城市書房去年底合辦作家講座，邀請多名香港作家出席。本版連載報道馬家輝與當地學生、讀者交流的細節，今天刊出第三節內容，全文完。

【南洋理工大學作家對談紀錄｜1｜馬家輝：從文學的隱喻來說，香港是什麼的存在？】

【南洋理工大學作家對談紀錄｜2｜每個人在選擇自己的身份和命運時都有他們的難處】

《鴛鴦六七四》封面（資料圖片）