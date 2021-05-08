還是日本｜湯禎兆專欄｜坂元裕二標記：密集金句　標籤印記滿佈

撰文： 湯禎兆 最後更新日期： 2021-05-08 12:00

坂元裕二今季有新作，自然成為眾矢之的。他與宮藤官九郎已成為當今日劇的兩大天王，相信也不會有何異議。至於坂元的前事，有興趣的讀者可找台灣光生出版的《劇作家 坂元裕二》一讀，自會有一定體會。

文：湯禎兆

坂元裕二的《大豆田永久子與三個前夫》自然標籤印記滿佈，乍看甚至有因金句過分密集而令人有消化不良的錯覺：

第一次結婚是suddenly，第二次結婚是comedy，第三次結婚是fantasy」；「假設搭新幹線去京都，我在名古屋下車，你在新橫濱就下車了，從名古屋走路就能到京都，但新橫濱不行吧？

即使熱水變冷水然後結成冰塊，把冰塊拿回去煮還是會再變回熱水吧？ 比如說夫妻關係就像熱水，即使熱水溫度下降變成冰或是水變成冰，那塊冰也不會忘記自己曾是熱水。

其實那絕非日常對話式的內容，但坂元就是有能耐讓觀眾暫時忘記時空約制，來投入那擬似日常化的戲劇金句世界。

不過坂元當然技不止此，他的殺手鐧一向是從食物中見人生，過去在《四重奏》中的吃炸雞不要沾檸檬汁爭論早已膾炙人口，我覺得坂元對食物的鍾情真的永恆不變。第一任田中八作是柳川風烏龍麵；第二任佐藤鹿太郎是庶民風濃烈的骯髒食堂咖哩飯；第三任中村慎森是加了鹽的咖啡，坂元的設計早已到達不吃不休的地步。

至於迄今為止的食物亮點，我認為是第二集的草莓塔。

我當初就是在這間店下定決心接任社長，我在這裡心煩地喝咖啡時，發現那個位子坐這一個女高中生，她點了一個草莓塔，把草莓塔放在旁邊用功唸書，她煩惱地看著厚厚的數學問題集，但還是非常努力解題，等寫完題目後她才開始吃那個放了很久的草莓塔，吃得津津有味，就是那個景象讓我決定接任社長。我也希望有一天能吃到那個草莓塔，於是就回公司告訴老闆我願意接任社長。 大豆田永久子

你很努力，我覺得你已經很努力了，你從以前到現在都一直很努力，總是閃閃發光讓我覺得很耀眼，我一直都想對你這麼說。 中村慎森

剛剛那句話或許就是我的草莓塔。雖然離婚了，但我們還活在彼此的人生中。 大豆田永久子

沒有炸雞論那麼哲學化，但草莓塔卻成了兩人正常對話的返回契機，由繁入簡，高手真的揮灑自如，令人佩服。

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（專欄「還是日本」每周六刊出。原題：永久子的食物人生。本文不代表藝文格物立場）

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