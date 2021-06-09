想念戴安娜的形式：興建一座不一樣的噴泉公園｜《往生之間》預載

撰文： 賴伯威 最後更新日期： 2021-06-09 16:07

位在倫敦市海德公園九曲湖畔旁的威爾士王妃戴安娜紀念噴泉，是英國政府為了死於車禍事故深受英國人民愛戴的王妃建造的紀念設施。紀念噴泉與親子同樂的公園設施結合，宛如一條流動的水形成的心型項鍊。其水路由迭水、氣泡、激流、瀑布、渦流、溪流、反射、靜止，以人工河流演繹出多樣水的表情呈現王妃一生的跌宕多姿。

+ 18 + 18 + 18

文：賴伯威 ｜ 圖：WillipodiA

由古斯塔夫森•波特（Gustafson Porter）設計的紀念噴泉從100多個參賽作品中脫穎而出，設計理念基於戴安娜王妃生前的愛好與事迹，從戴安娜王妃最喜歡的特質「包容性」和「可及性」出發，以「敞開雙臂——懷抱」 （Reaching Out – Letting In）為概念，利用場地坡度將水分流到兩個方向水流自最高點兩側流下，而以東西兩端的水流匯集在最低點的反射池為循環的末端；從噴泉的兩側匯合在一起的水在這一點被抽回水源，以繼續其無盡循環。人工河流內有多種立體的紋理，由河槽的底部在不同河段精細琢不同的紋理或添加的水流、激起不同的水花及漩渦、產生不同的水聲與水表情，使水的表面活躍起來。

+ 2 + 2 + 2

設計和施工團隊包括景觀設計師、電腦建模專家、顧問工程師、建築師和工藝最頂尖的石匠，共同將戴安娜王妃紀念噴泉從藝術品般的設計想像變成現實。與Arup共同設計了噴泉的水力學，使水聲與水流皆能達到設計上預期的表現，並開創性地與與福特汽車合作，首次應用汽車工業中的高科技生產技術，精確的3D模型使設計團隊能夠做出切割放樣花崗岩石材噴泉和公園自然地形地貌相應的細節。紀念噴泉由545塊在康沃爾郡採石場出產的 De Lank花崗岩構成，其在英國花崗岩中別具一格的淺色，使水流循環時在公園草地上產生的波光瀲豔與環境形成對比，而其跨專業的整合也重新定義了景觀設計專業的界限。

觸動人心的是水流與人群間自然產生的多樣互動。被海德公園開闊的景觀所環繞的噴泉具有向外輻射的能量，同時也將人們引向噴泉。心形項鍊閉環所形成的內部區域與周圍外部區域並無分別，刻意隱去紀念性，而將追憶自然而然地透過與噴泉的互動融入公園日常的一部份。傳統上紀念性空間的水是靜謐的，而在此紀念噴泉的水是動態的，同時也拉近了水與人的距離，改變了過去傳統紀念空間的氛圍。任何來訪的遊客能與家人在這個公園內的紀念噴泉歡欣互動、創造美好時光。古斯塔夫森劃時代的設計透過這座去紀念碑性的紀念設施，將對追憶與紀念的詮釋帶進了另一個時代——記得美好，忘卻哀戚，只留歡笑。

（原題：歡欣氛圍中的自然而然，去紀念碑性的紀念設施。文章原載Willipodia專頁，不代表藝文格物立場）

作者簡介｜賴伯威，畢業於美國哈佛大學建築研究所，台灣註冊建築師，曾任交通大學建築研究所兼任助理教授。賴伯威建築師事務所負責人，WillipodiA都市研究團隊發起人。於2019年獲頒台灣建築學會青年優秀建築師。從事建築與都市設計行業十多年，工作旅居美國波士頓、中國北京、上海、日本東京、新加坡，目前常駐台北。《重生之路》為三本著作計劃的第二本，第一本《寄生之廟》已於2017年出版，第三本《往生之間》預計於2021年出版。

【作者其他文章：安藤忠雄冬雪春花改造札幌大佛景觀｜《往生之間》預載】