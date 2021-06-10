把紋身放入雕像藝術　為經典作品帶來二次生命

撰文： 小島陸秀夫 最後更新日期： 2021-06-10 22:07

古有《文心雕龍》，現有「紋身雕像」。好了不說冷笑話，大家還是欣賞一下這位意大利藝術家的作品吧。他把紋身藝術放到雕像中，結果發現紋身在石上呈現，更有味道。

意大利藝利家 Fabio Viale 在自己的社交媒體上，上傳了不少作品照片。他製作了不少經典的古希臘及古羅馬雕像，然後為它們加上了「紋身」：

+ 8 + 8 + 8

石上的「紋身」之所以如此像「紋身」，是因為那些不是塗在雕像上，而是像紋身一樣，把顏色注入到材料的孔隙中。

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之所以會有此藝術概，Viale 說自己多年前曾預到一位俄羅斯的藝術家，他的手上有很多特別的符號紋身，Viale 詢問了符號的意思，也因此開展了這個計劃。Viale說自己與著名的修復師和化學中心合作，使用了眾多技術才達到這效果。他又指，那些顏料只滲透到雕像表面的一毫米深。

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這位意大利藝術家指，就「紋身大理石」而言，他的目標是創造一個擁有雙重身份的雕塑。把紋身放到舊的經典上，意味著經典擁有了第二次生命，更以當代的方式，形成新的集體形象。

（本文不代表藝文格物立場）

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