屯馬開通真的很......《綠袖子》改詞可以有幾多版本？｜粵語詞話

撰文： 森恩 最後更新日期： 2021-06-29 11:46

屯馬開通真的很興奮 羅先生

因工程施工發現古蹟停工復工後又因綱筋螺絲帽標準受質疑而引起話題並受全港關注的屯馬綫，日前正式開通，鐵路迷洶湧而至，媒體紛紛追訪。最矚目的受訪者羅先生，調寄著名考試等待曲《綠袖子》大開金口，用一種非常接近粵曲說唱演繹的唱腔，配以沉穩認真的眼神，帶有為屯馬綫而直奔的執著，唱出「屯馬開通真的很興奮」，引來網民改詞熱潮。

網民敢改晨早節目主題曲《Golden Challenge》為「又返工山竹去又返工」，唯獨《綠袖子》不敢碰；香港開埠至今，有文字紀錄的，就只有宗教組織敢用《綠袖子》填詞。公開考試等待時間強迫聆聽等待音樂的心理陰影面積，確是危害每個成年人的心理安全——羅先生此舉有人形容為「玩命」，不無道理。

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羅先生才華毋庸置疑，粵音六調九聲掌握得頗為準確：tyun4 maa5 hoi1 tung1 zan1 dik1 han2 hing1 fan5（粵音音節），簡譜｜6-1｜2-3｜4-3-2｜7-5｜，「屯馬」是正確的，「開通」的「開」字就不大合音，是先生發現粵音hoi3並無此字，姑且帶過？「真的」，「真」是合音的，「的」則有點勉強，不過就算請夕爺來填，都未必填得入？至於「很興奮」的「興」字hing1轉到hing3（㷫音），有點不盡善。先生親自演繹，全賴感情搭救，成功令大家「共唱這歌」，在這些很難快樂的日子，快樂了一陣子，又是功德無量。

「屯馬開通真的很興奮」這句，還可以怎樣填寫？以下一些例子，又看看哪句合音合意？

紅雨轉黑返工很累人

屯馬暢通應該感謝神

屯馬轉車返工逼住人

或者，你都試一試，在留言區發揮創意？

（本文不代表藝文格物立場）

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