香港書展2021｜身邊人其實都消失了自己卻不知道｜雙雪濤

撰文： 轉載 最後更新日期： 2021-07-12 00:00

人生可能就是這麼一個口袋，只能裝這麼多東西，所以就是有時候一個人走來走去，身邊的人一定會更迭，這種更迭是一種不可避免的事情，要不然人生就太臃腫了。拖著好幾火車皮的東西，你是沒法走遠路的。但是另一方面也覺得有些東西是不應該失去的。人最重要的是不要相互遺忘。 雙雪濤

在雙雪濤看來，人生確有很多不可逆轉的失去，其中一種很可悲的失去是：身邊人其實都消失了，自己卻不知道，仍在往前走。故此，作為作家，他希望用文字留下故鄉和父輩的時代記憶，讓那些想念的人在故事中再次相遇。

文：黃雪怡 ｜ 原題：想念的人莫要相互遺忘

雙雪濤小時候在沈陽艷粉街度過，是城市和鄉間的一個中間地帶，街上住著的都是普通的老百姓，生活條件比較艱苦，但是玩的東西有很多，小伙伴也不少，大家都玩得很野。童年及少年的生活使雙雪濤喜歡上自由自在，撒歡，不被規範的生活態度。「艷粉街」一直在作品中出現，是因為他認為文學在某些方面也跟自由自在的模式，於氣質上有點相似。每當作者構思創作內容，都會下意識聯想到故鄉那條熟悉的街。

原本在沈陽擔任銀行職員的雙雪濤，之所以走上寫作之路，是在2010年經由朋友轉告得知台灣「華文世界電影小說獎」徵稿，便振筆疾書寫成小說《翅鬼》，隨即以初生之犢身份奪得 「首屆華文世界電影小說獎」首獎。這提筆寫作的才能，得益於他從小對於閱讀的熱忱，到小學六年級，他已經在區圖書館讀完了金庸古龍，讀完了《基督山伯爵》《傲慢與偏見》和《巴黎聖母院》。初中他一路從巴金、王安憶，看到趙樹理、孫犁。

雙雪濤｜1983年生於東北沈陽，是首位入圍台北文學獎的內地作家。主要作品有《翅鬼》、《天吾手記》、《聾啞時代》、《平原上的摩西》、《飛行家》、《獵人》等。小說處女作《翅鬼》獲首屆華文世界電影小說獎首獎，《平原上的摩西》獲第十七屆百花文學獎中篇小說獎，《北方化為烏有》獲第一屆汪曾祺華語小說獎短篇小說獎，2017年獲第十五屆華語文學傳媒大獎「年度最具潛力新人」。他的小說相繼被改編為影視作品，《刺殺小說家》由導演路陽改編為同名電影，《平原上的摩西》同名電影亦在籌拍中。

雙雪濤揣著用《翅鬼》掙來的獎盃，從臺北回到東北，開始了白天做銀行、晚上寫小說的生活。晚上一邊抽煙一邊敲字，四、五個月後，他敲出了《聾啞時代》。《聾啞時代》似是一部療傷的作品，它要療的傷，是從擇校改革與國企改的重疊時刻開始的，當背負了考學希望的獨生子女與因「下崗」而迎來絕望時刻的家庭重疊，雖無人犯錯卻導致了兩代人的同時自責，青春對於少年而言都近乎成為一種道德負擔。從療癒中湧出為人物立傳的野心，雙雪濤勾勒出了一幅聾啞時代裡鮮活的少年群像。

講題｜小說家的工作 日期｜7月16日（星期五） 時間｜11:30-13:00 嘉賓講者｜雙雪濤（live-feed） 主持｜劉辰子 地點｜香港會議展覽中心會議室S224-225

2012年的夏天，雙雪濤以台北為場景的小說《融城記》入選台北文學獎創作年金計劃，得知消息後的他立刻遞交了辭呈。據說，他是這間國營銀行數十年來第一位辭職的人，人事部破天荒地辦理了這樁手續，可見他成為作家的戲劇性。許多評價認為雙雪濤的小說有村上春樹的影子，他自己也不諱言，決定專職寫作的那一瞬間，就像村上當年為了寫作而收掉酒館、讓自己沒有退路的決心一般。

令人驚訝的是，這位對於文字創作精雕細琢的作家，竟是個性急之人。寫小說的時候，是他人生中最具耐心的時刻。創作《平原上的摩西》，他來回修改了十一遍，到最後不少段落皆可背誦；敘述視角先後變換了十六次，視線交織可謂密不透風。草蛇灰線，自反右文革至改革開放，從活著的兩代人大意外的一樁案，在豔粉街上激起層層波濤。2017年8月，他拿到了自己的新書《飛行家》，書上的一句話能精煉介紹書藉內容：「為那些被侮辱被損害，為我們人性中珍貴的瞬間，留下一些虛構的記錄。」

如今，《平原上的摩西》以及《飛行家》裡的部分小說都被改編為電影，相信無論是小說本身，抑或是改編電影作品，皆能將雙雪濤想表達的故鄉和父輩之時代記憶生動展現，實現他喜愛的陀思妥耶夫斯基所說那句「首先人應該善良，其次應該誠實，但是最重要的是不要相互遺忘。」

（轉載自2021年香港書展特刊。本文不代表藝文格物立場）

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