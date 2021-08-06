藝文╳開講｜喬木在閱讀：鄭梓靈《舊物重生師》斷捨離術

最近留意到本地小說作家鄭梓靈出了新書——《舊物重生師》，我被「舊物重生」這個字眼吸引了視線。鄭梓靈寫的小說，我從中學到現在都有閱讀，這本書也毫不猶豫地入手了。

【喬木談攝影：你選擇聚焦的影像是帶有一絲自我投射】

喬木近照（作者提供）

經常都說要「斷捨離」，但對我來說，「斷捨離」是一件幾困難的事。家中留有很多舊物，有的是讀書時期交換的聖誕卡，有的是考DSE時，寫滿密密麻麻的Notes。雖然知道已經毫無用處，但還是不捨得掉，我把它們都收進箱子中，一箱又一箱。

隨著時間，KEEP的東西越多，空間變少，就不得不掉。記憶被付託在物品之中，我們為舊物賦予意義，既不願拋棄舊物，但有時又不忍目睹。

照片來源：https://opentalk.hk01.com/story/60f8fc4370c5fc001eec0836

有時會想，如果能把舊物重生，改造成一樣有實際用途的東西，應該會幾好。昨天就看到電視報道一個內地設計師（沒有仔細留意名字），把家裡的舊物重新改造，例如把生鏽的平底鑊改造成一面鏡子，加上油畫，成品像藝術一樣漂亮。

《舊物重生師》是一本長篇小說，當中包括九個連續故事，記載女主角與每一個客人之間的邂逅。「舊物重生師」是女主角的職業，她專門為客人的舊物改造成一樣新的、有實際用途的、能治癒別人的東西。

「能夠和裂痕、耗損、缺口共存的，才是人生。」

如果在現實中也有這一種職業，應該會幾有趣。

（本文不代表藝文格物立場。原文連結）

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