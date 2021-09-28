林奕匡為好書平台注入聲畫　名人推廣閱讀真係得？｜好書新聲音

由地產商創辦的閱讀平台，日前宣佈「去舊迎新」，回顧一年以來為中小學生打穩閱讀地基，似有預告新學年延續哪些主題。

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這座閱讀平台《點讀》的「台長」郭基泓表示，上一學年的社區活動「啓發青少年的閱讀興趣，相信各位青少年在活動後閱讀相關書本，會更容易留下深刻印象」。例如平台與大埔青年協會合辦的話劇活動「閱．劇」，改編香港作家深雪小說《借用下一世的男朋友》，由知名演員參演，在大埔舊墟公立學校（寶湖道）演出，演員包括袁鎮業、吳狄敏、杜沚諾等，台下逾百名中小學生，能以觀劇形式親炙演員與改編作品。

這個「閱．劇」項目，還設有對談環節，並有小型漂書活動，不少學生活動後留在禮堂選書。

除了話劇演出的安排，還有走出課室的郊區遊歷：「邊走邊讀：大澳深度遊」。新界青聯發展基金會與閱讀平台在8月底帶領20名來自基層社區的青少年，在大澳展開社區探索，認識鮮為人知的水鄉漁村風貌，包括由當地居民親自教授製作大澳特產鹹蛋黃、茶粿等。

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閱讀平台亦以知名人士為邀請對象，請來唱作歌手林奕匡及黃妍；「亞洲車神」黃金寶及單車港隊代表嬿珊；廣受中學生歡迎的作家梁科慶、游欣妮及金鈴等，錄製短片，分享「喜閱」。例如歌手林奕匡，在短片有一段是這樣說的——

長大後，回頭看書（《Harry Potter哈利波特》）或電影，看到有些人去分析每個角色，每個故事，原來當中有很多道理，亦有很多非常不小朋友的道理，最深刻的故事是《Half-blood prince》，因為Half-blood prince由第一集開始，已經感覺他疑神疑鬼，好像是奸角色，好像他想陷害Harry Potter。但是，隔了很多年後才發覺，原來他不是奸角色，他只是扮作奸角色，其實他是卧底來的，他要混入魔界去保護好的陣營，而當初Harry Potter的媽媽曾經和他有關係，而緣份關係拆散了他們，但是他依然這麼多年來都想去保護他(Harry Potter)的媽媽，以及她的兒子Harry Potter，而甘願犧牲一切，真的是最後一刻臨死才說真相出來，我想這一切是關於人與人之間的關係，友情、家庭，其實不是太深奧，但你會看到甚麼是好、甚麼是壞，誰是奸角色...... 林奕匡

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短片亦有邀請30間中小學的學生大使所拍攝，更在香港書展期間，為參與計劃的千多名中小學生提供買書津貼及香港書展門票，資助他們選購心儀課外讀物。

閱讀平台與多個組織合作，包括大埔青年協會和新界青聯發展基金會，在社區發揮閱讀推廣的影響力。至於這座閱讀平台有什麼新搞作，看來都以社區為主？尚待公佈。運用這種面向社區的方式，在紙本以外尋找新形式，直接與青少年接觸，或者已成為未來各平台可參考的坐標？

鶴咀炮台｜港島東南端英軍海防炮台 繼主教山後又一本地歷史遺蹟

香港地勢三面環海、多島多山，足稱世界知名的遠足、登高勝地。鶴咀半島位處香港島東南端，頗受本地遠足愛好者歡迎。沿下山小徑穿過樹到半島西面海邊，我們可見岩石灘上仍矗立着一座堅實的建築，它就是鶴咀炮台（Former Cape D'Aguilar Battery）。

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