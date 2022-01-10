預言今日生活方式　Kubrick《2001：太空漫遊》設計師有話要說

我們設計了一種生活方式，直到最後一把刀和叉子。 《2001：太空漫遊》首席製作設計師 Tony Master

震撼的視覺效果、完美精良的場景設計，具前瞻性的科幻安排——特別是在暴力和混亂場景中，色彩、字體、紋理和構圖角度的細節。電影的力量一直與製作過程密不可分，本書《The Making of Stanley Kubrick's '2001: A Space Odyssey’》揭開的幕後花絮，比以往的任何時刻都更接近《2001：太空漫遊》這部經典名作，帶領我們重回一趟時空穿梭：從電影的構思到開拍，逐步打造太空史詩的漫長旅程。



文：moom bookshop ｜ 圖：《The Making of Stanley Kubrick's '2001: A Space Odyssey’》



企圖展示人類生命的整個弧線（由猿人到外星），《2001：太空漫遊》的世界是憑空創建的，而首先需要擬出構建這個世界的方法。「如果你能描述它，我可以把它拍下來。」原著作家阿瑟·克拉克（Arthur C. Clark）回憶導演史丹利·庫柏力克（Stanley Kubrick）在兩人早期的會面中這樣說道。1964、1965 年的紐約世界博覽會啓發了庫柏力克對於場景的構想，模型製造商、建築師、造船師、家具設計師、雕塑家和畫家紛紛進入他在倫敦郊外的工作室，而電影中的宇航服、頭盔和儀表板則由外部公司生產。

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「我們設計了一種生活方式，直到最後一把刀和叉子。」首席製作設計師 Tony Masters 說。1968 年上映的《2001：太空漫遊》渲染了一個並不遙遠的未來，甚至轉而成為未來世界的發展依據：電影場景中置入的紅色 Djinn 椅子躍為設計經典，而在真實的 2001 年，一些公寓和飯店大廳明顯可見庫柏力克所想像太空站的影子——電影和現實之間的界限變得模糊不清，在上映的 33 年後，觀眾仍然在替片中的預言評比。

本書《The Making of Stanley Kubrick's '2001: A Space Odyssey’》由科學作家 Piers Bizony 歷時數年撰寫，詳細記載庫柏力克與克拉克的合作，以科學的角度延伸片中的神秘魅力，並揭露庫柏力克檔案中珍貴的片場照片、製作前期的繪畫和概念設計，完整重現由演員、資深製片、特效專家及美術製作等幕後推手共同創造出的科幻驚奇。

（moom bookshop授權轉載，標題為編輯撰寫。本文不代表藝文格物立場 ）

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