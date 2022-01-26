法國前女導演以刺繡取代聲畫影像　一針一線刻劃出動人線條觸感

Cécile Davidovic曾是一名電影導演，卻因為一場變故使她毅然放棄電影，改以針線代聲畫影像，刻劃出不一樣的動人線條觸感。

Cécile Davidovici在1987年出生於巴黎，她自小在藝術家庭中成長，父親是一名作曲家，母親則是充滿活力、富想像力的女子。Davidovici小時候是一個很害羞的孩子，父母一直鼓勵她通過藝術來表達自己，並讓她參與戲劇班、鋼琴班、繪畫班以嘗試不同方式的藝術創作，所以藝術便成為她表達自己的最佳方式。

Cécile Davidovici執導的電影《The Dive》。（圖片擷取自：https://imdb.to/35q9gZM）

Davidovici前半生醉心於戲劇及電影拍攝，在電影學校中學習。在完成戲劇和戲劇學習後，她決定遠赴紐約市學習電影製作，為未來事業作下一步準備。在紐約期間，她編寫和導演的電影在世界各地的電影節上放映，其中更獲得了一些個獎項。在藝術領域中，她亦認識到人生的伴侶。正當一切如願之時，Davidovici卻迎來改變其一生的變故——一直陪伴左右的母親突然離世。

在母親去世後，Davidovici的人生好像缺了一塊似的，覺得自己的生活需要一些改變，但她花了一段時間才弄清楚那是什麼。她意識到自己一直錯過事物本身有形的方面，覺得有必要以有「形」的觸覺材料來代替昔日以圖像和聲音為主的表達方式。

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Davidovici基於一個想法：「從我們出生的那一刻起，紡織品就是每個人生活的一部份，與紡織品一起工作讓我想起了童年時的舒適和溫暖。」她嘗試以紡織品作為自己的媒介，像畫家用顏料作畫一樣，以針線代替畫筆，刻劃出不一樣線條觸感。

最初她在巴黎的一所刺繡學校完成了為期一周的短期課程，在那裡學到了很多不同的古典針法。不過，Davidovici卻更熱中於自己邊做邊學，一遍又一遍地試驗，以自己的經驗作為「最好的學校」。她甚少使用常見的針法，反而創作出屬於自己的刺繡風格，她形容它為「自由式刺繡」。她形容自己不拘泥於刺繡技法，反而「更專注於光線顏色及素描風格的選擇」、「跟隨所繡的臉或衣服的動態而行」。每幅作品至少需要花上Davidovici一個月時間去完成。

儘管如此，Davidovici在從事紡織藝術創作時，卻遇上了女性獨有的困難：「刺繡作為一種藝術形式被嚴重低估。一提起它，人們就會立刻想到外婆在周末繡著的可愛小花。」她認為要改變這種刻板印象，需要更多女性藝術家主動跳出框架，創造屬於「她們」的藝術。

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在《<<1988》系列當中，Davidovici以刺繡回顧自己與家人一起生活的童年。她從父母拍攝的家庭影片中選取出最觸動自己的畫面，創作出8幅刺繡作品。當中她最喜歡的一幅作品，是她與父母和姐姐在希臘度假時所拍攝的，作品中她和姐姐在一張床上玩一個小木製玩具。

「我認為這是我最喜歡的作品，因為我喜歡它散發出的氛圍。 它帶回了當時的許多回憶和情感。」

「最重要的是，我知道它會與其他人交談並觸動他們——那些不認識我的人。 紡織藝術讓我可以將一塊編織物轉化為情感。 這正是我一直嘗試做的事，亦是我創作的動力。」

假如大家對Cécile Davidovici的作品感興趣，不妨前往其IG、網頁了解更多。

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