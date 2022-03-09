躺平韓風佛系高手拋離半世紀　河麟斗李應魯作品西街現身

「韓風」影響力持續至今，帶動整個亞洲的文化潮流——髮型、化妝、服飾與流行文化以外，韓國藝術文化創作亦有尖兵，可謂奇軍突起。

河麟斗與李應魯：韓國當代藝壇先驅

韓國藝術展覽愈來愈多，得悉最近韓國第一代現代美術大師靑華（Chung-Hwa）、河麟斗（1930－1989）和顧庵（Go-Am）李應魯（1904－1989）的作品，登陸香港，展出代表作品，從藝術界可一窺韓國文化菁華。

河麟斗在1930年出生，是韓國獨立後的第一批大學畢業生。1957年，他與青年藝術家朋友成立「前衛藝術團體現代美術家協會」，創作融入歐普藝術的幾何色域繪畫。他的作品風格深受佛教思想影響，藍色為主顏色及構圖給予人寧靜、舒服的感覺。河麟斗作品《廻》、《輪》等作品中都可反映出「禪」的概念，及至1970年代中後期，他摒棄舊畫作中常見的幾何結構，轉為採用更富佛教色彩的元素，包括流線和波浪等，創作了《密門》和《曼荼羅》等作品。

留日期間研究山水畫風

1904年出生的李應魯為韓國當代藝術巨匠，他於1930至40年曾到日本留學，期間研究出新穎的山水畫風。他在1958年移居法國後，創作出《文字抽象》和《群像》等結合東西洋藝術的作品，展現獨一無二及抽象的畫風，此系列作品當時引起了歐洲藝壇極大的關注，促使他在德國、英國、意大利、丹麥、比利時、美國等歐美國家舉辦展覽。這次的展覽中，亦帶來了李應魯的《文字抽象》。

這兩位韓國第一代藝術大師，對日後韓國藝壇，產生了重要的影響。大家不妨趁初春季節，到上環西街走一走，呼吸一下韓風，洗滌心靈。

（本文不代表藝文格物立場）

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