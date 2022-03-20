荒木經惟Nobuyoshi Araki業餘創作時期作品揭日本邊緣真貌

《愛の劇場》內收錄了 119 幅攝影師荒木經惟（荒木経惟，Nobuyoshi Araki）的早期作品。1965 年，當時的他正在廣告界巨頭 —— 電通公司擔任攝影師一職，業餘之間則從事創作，此書的一系列作品皆於當年所拍攝。2011 年，時隔約莫半世紀後，這些影像初次在 Taka Ishii Gallery 公開展出，同時伴隨著展覽出版了一本同名小冊，現已絕版。

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2017 年，此書《愛の劇場》重新印製並再次展現於世人面前。猶如完美的複製品一般，整本書的外觀為一個原尺寸的富士相紙盒，而紙盒內的照片也與原版尺寸一致。

我找到了一個寫著『愛の劇場』、13 乘以 18 公分大小的相紙盒，打開來發現裡面裝著約 150 張拍攝於 1965 年左右的照片。那時候，我使用著 Olympus Pen F 喀喳喀喳地拍，使用熱顯影來處理、或是隨意地沖印。這些照片拍下了當時的我、女人、時代與場所。從那時候起，我便叫它們『愛の劇場』。啊！話雖如此，真的是很不錯、很棒的相片呢！數位相機可無法拍出這樣的感覺吧。 荒木經惟

無論是質感、字跡甚至是上頭的貼紙，皆讓人感受到整本書埋藏著歲月的痕跡，彷彿就是半世紀前攝影師親自整理並封存一般，裝載著當年所遺落的喧囂與氣味。

（圖文經moom bookshop授權轉載，標題由編輯撰寫．本文不代表藝文格物立場）

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