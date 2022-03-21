港人製「香港問答挑戰」　過百題香港地理及歷史問題考起網民

在香港生活的你，對香港的自然地理和歷史文化有幾熟悉呢？近日分別由創作人Xotarios 翊少製作的「香港地理達人挑戰」和香港歷史社會研究社「港識多史」製作的「香港歷史達人挑戰」，在網上深受網民歡迎，短短幾日內成為大家爭相挑戰的網上問答遊戲，大家都想一試自己對香港的地理或歷史有多了解，紛紛分享自己的得分。



（ @ ryanmc / unsplash）

兩個遊戲都以Google Form問卷形式進行，「香港地理達人挑戰」共設105題分11個等級，由低至高為從Level 0旅客級、Level 1 常識、Level 2 入門、以至Level 9 黐綫佬及Level 10 神級，除了 Level 0 只有五題外，其餘等級均有十題，涉及的題目包括「香港有多少區？」、「香港有多少區？」、「哪條隧道不是連接沙田區？」等等，Xotarios表示由Level 7開始查資料查死人，包括自己出題目亦有同感，而Level 8開始會玩到頭痛。他表示遊戲沒有合格分數，雖然 1000 分滿分，但 500 分不是合格線！但如果真的要一條線作參考，他個人認為 150 分已經合格。

「香港地理達人挑戰」連結

「香港地理達人挑戰」有圖片題

而「香港歷史達人挑戰」則共設30分題目，分別涵蓋「1841-1900年」、「1901-1950年」和「1951-1997年」三個時段的問題，五級得分區分別0-8分會評為「承認吧，你在歷史堂上都在睡覺」、9-16分會評為「恭喜你，你對香港歷史認識也不錯」，以至25-29分則會評定為「你就是香港史達人了！」，題目包括「香港開埠之前，英國曾經考慮過中國的甚麼地方作殖民地？」、「1841年1月26日，英軍在佔領角登陸，象徵香港開埠。佔領角即是以下哪個地方？」等等。

「香港歷史達人挑戰」連結

創作人就「香港地理達人挑戰」的設題疑問詳細解答。

當然，玩這類問答遊戲當然係玩即時作答反應最過癮，但亦有讀者會考究內容問題是否合理，發信遊戲創作人Xotarios 翊少質詢，而他也會在Facebook專頁作出回應。例如在第 9-6. 題的蒲崗村道學校村一題，有網民問為甚麼「『國際基督教優質音樂中學暨小學』會計算在學校村內？學校村門前的門牌沒有這學校的門號吧？」創作人會說明他是基於哪些資料來判定設題方法，十分用心解答玩家疑問。

這兩個遊戲玩家遇到不懂解答的題目，都可以略過作答而繼續餘下問題，不過省不答的問題 在完成測試後不會顯示答案，而「香港地理達人挑戰」部份題目會在完成測試後有解說。不少網民玩過後在連登分享自己得分，不少人表示遊戲愈後的題目愈難，更大嘆自己於香港土生土長都不識答問題。有人表示放棄，亦有人堅持查書都要搵到答案，更說得1000分的「不是查資料之神了，是毅力之神」，大家都讚賞從玩遊戲中學到野！

鶴咀炮台｜港島東南端英軍海防炮台 繼主教山後又一本地歷史遺蹟

香港地勢三面環海、多島多山，足稱世界知名的遠足、登高勝地。鶴咀半島位處香港島東南端，頗受本地遠足愛好者歡迎。沿下山小徑穿過樹到半島西面海邊，我們可見岩石灘上仍矗立着一座堅實的建築，它就是鶴咀炮台（Former Cape D'Aguilar Battery）。