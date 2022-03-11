歌曰「人人一把口一百種真相」　被認可的歷史到底在寫什麼？

「國有史、地有志」，地方志收錄當地的現在狀況，連結以往歷史。香港電台、香港出版總會合辦的「第14屆香港書獎」得獎書籍之一《香港志‧總述 大事記》，紀錄了香港大事，從遠古時的香港至2017年7月1日（回歸21周年），橫跨古今七千年，涵蓋政治、經濟、社會、文化、自然及專題。

香港電台文教組節目《開卷樂》由鄭政恆、黃怡、馮傑主持，逢週六晚上9時30分至10時，港台第二台播出。節目重溫 : https://podcast.rthk.hk/podcast/item.php?pid=541



志書就如地方百科全書，書甫開首就描述了最早的香港，原來早於公元前五千至四千年，香港地區已有人類活動，先民主要集中於屯門龍鼓洲、香港舂坎灣和南丫島大灣等地生活。香港「山多平地少」、「地少人多」，這些耳熟能詳的形容詞原來局限了大家對香港的認知。香港在古代以來地理位置優越，如同寶藏般出品各種物產，大嶼山、九龍灣、官塘出產鹽歷史超過二千年，大埔盛產珍珠陶瓷、沙田產香木、屯門及大帽山產茶葉，這些久遠的歷史雖然隨時代運轉而消逝，有多少人會重提留意？

有幾多個七一被寫下來？

誠如書中以7月1日作結，其他年份的七一你又記得多少？1987年七一：英國制定的《1986年香港（英國國籍）令》生效；1997年七一：董建華成首任行政長官，並發表就職演說：「香港進入歷史的新紀元。」；2007年七一：時任國家主席胡錦濤為行政長官曾蔭權監誓……

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全球自去年起面對疫情來襲，不少香港人對2003年的非典型肺炎仍歷歷在目——當年2月21日廣州中山大學附屬第二醫院一名退休教授入住京華國際酒店（今九龍維景酒店），後來因病去廣華醫院急症求診後送往深切治療部，及後確定為香港爆發SARS的源頭病人；4月10日政府實施居家隔離令，規定與SARS患者有密切接觸的人，須於住所或指定設施內接受最多十日的隔離；6月11日香港發現最後一終SARS確診個案……

由誰帶香港人回到過去？

編書需要龐大的主編及顧問團隊整理史料，香港地方志中心執行總編輯蔡思行博士、責任編輯蔡兆浚表示，團隊採取「述而不論」的筆法，單純的紀錄香港變化。他們第一步搜集各種資料，如在香港古代部份，系統式整理及搜索珠三角舊地方志及族譜，再按不同部類分門別類。第二步是分析史料上的準確性並作出取捨，傳統上研究歷史會製作資料卡，現今則用科技整理日期、內容、參考資料三方面，認證搜集得來的專書、方志、地圖等參考資料，經考證其準確性後，會將一萬份資料再轉化為資料庫，再整理成五萬七千條講述香港重要發展的「轉折點」。團隊根據所屬領域的「大（ 大事）、要（要事）、特（特別）、新（開創性）」原則，精選六千五百條大事，形成了《香港志》。蔡思行指，是次撰稿研究香港歷史，包括憲報、法例等讀者比較少接觸的材料，書中亦加插了各種圖片及地圖，以補充文字論述方面的不足。

這本書由團結香港基金於2019年底成立的香港地方志中心承擔編纂工作，採取「團結牽頭、政府支持、社會參與、專家撰寫」的方式，以長達八年時間完成了這部《香港志‧總述 大事記》。基金理事會由全國政協副主席董建華出任主席，負責指導監督；執行委員會由行政會議召集人陳智思擔任主席；編審團隊亦包括主編劉智鵬、顧問范徐麗泰、梁愛詩等等。

歷史，就如一個地方的根。這片土壤超過七千年的歷史，底下盤根錯節，又怎能一一道盡？任得《香港志．總述 大事記》如何盡忠為市民記下眾多歷史大事，奈何篇幅有限，史家的取捨難免……尚有幾多香港人、香港事，被無奈割捨？你又記得當中多少？你又遺忘了當中多少？本書其中一點，強調「社會參與」，不只為撰史，而是要讓每一支根，根深蒂固，滋養這城市往光輝的方向生長。藉此鼓勵每一個香港人，一同盡應有之義，合力補完香港歷史，莫失莫忘。

（本文原刊於報章專欄《開卷樂》，此為加長版。標題由編輯擬寫。本文不代表藝文格物立場）