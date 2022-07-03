創意比器材更重要　混音工程師為演出打造最好聲音︱藝術職場

這次受訪者的職業很特別，大家看舞台演出總會聽到他造出來的聲音，卻不曾看到他的蹤影；他侊似有一雙不一樣的耳朶，比常人聽到更多不同的聲音；他要為劇場每一個喇叭把脈，判斷如何調出最好的音質，以迎合創作人的需要。

若果調酒師為我們開拓了不一樣的味覺，這次介紹的職業卻擴闊我們的耳覺，讓我們聽到更多層次的音域，體驗一個又一個Good Show。

他是舞台的調聲師，正式職稱是「混音工程師」。

文：賴家俊、圖：受訪者提供、香港演藝學院



香港演藝學院科藝製作系副主任及高級講師（聲音）謝金寶（受訪者提供）

讀藝術搵唔到食？唔做藝術家可做乜？疫情下多項政策限制，藝術文化產業還有怎麼可做？「藝文格物」欄目【藝術職場系列】，將透過與不同行業的人士訪談，向大家介紹與藝術文化產業有關，而又非藝術家的工作崗位。



為音響器材「照X光」

大家常見演唱會或舞台表演，在場中控制台坐著一堆工作一員，當中一位負責調音工作便是混音工程師。

現職香港演藝學院科藝製作系副主任及高級講師（聲音）的謝金寶（金寶），同時亦是一位混音工程師。自小已著迷音樂，大學又玩音樂，入行年代正值2000年代末，電腦技術開始成熟，讓他成為第一代以更科學方法，透過電子波頻分析音響器材，調控音色的工程師。

「早年大家可能見過工程師在演出前，不斷在收音咪前說一堆單音節來試喇叭調音準，但這個方法很主觀，隨著電腦技術成熟，現在是以電腦分析聲音波頻，來找出要調整的位置。」

金寶表示這種調音方法好比為喇叭「照X光」，更有系統蒐集實驗數據來分析器材，讓工程師可以憑數據判斷做出什麼音色？觀眾會有何反應？其他工程師用這些數據可以做到什麼作品？他表示這個「照X光」過程可以好快上手，最重要是怎樣「判症」，「就好似醫師睇病人X光片，他可從圖像判定這病人有什麼病痛？可以怎樣治療？我們看音響器材的數據，最終目的是根據數據調出適合創作人的音效。」

金寶自大學年代，以夾同落場玩音樂。（受訪者提供）

前台後台衝突與磨合

劇場創作要群體合作，混音工程師如何輔助導演創作？金寶表示要視乎導演個性，「有些導演會計劃好所有野，工程師只是執行者，極少數情況下導演會全權交工程師創作音效」，他笑言自己像一位由老闆交食材讓他烹調的廚師，不習慣要由零做起創作，但只要交他一定材料和要求，便可以運心獨到的做出導演要的音效。

十多年來，金寶多次和本地不同製作人合作，見盡多次後台和前台間的衝突與磨合，更顯得劇場創作是一門合作的藝術。「早前參與一個室內Band Show後台工作，因防疫要求所有演出者必須戴口罩，其中一對表演者要玩一些反叛主題音樂，因此除下口罩，這個行為是符合他們的形象設定，但卻違反了場館要求，最後會場經理決定Cut Show唔俾繼續。」他形容自己是前輩，好明白演出者的感受，倘若他當場參與一錘定音便無彎轉，這次相信對年青人來說是寶貴一課。

金寶把前線混音工程師經驗，帶給學院中新一代的學生。（香港演藝學院）

五年內多次報演藝才獲取錄

混音工程師要接觸大量昂貴音響，對很多想入行的年青人來說幾乎沒可能在職前接觸這類器材，金寶認為現在器材技術愈來愈進步，價格愈來愈相宜，網上亦有很多高階技術教學，大家可以「平有平用」（用便宜器材），先做好個人Portfolio，待入讀專業學院有平台和資源時才再作實踐也不遲。「我遇過一位韓國學生，家境不算富裕，他用手機錄製他的畢業Project，音質雖然未達商業器材水平，但卻很有創意，可見混音師的能力不應完全受器材限制。」

在演藝學院擔任講師，金寶笑言他當年花了五年時間，一邊工作一邊申請，斷續報考四次才獲學院取錄。「我很早便立志投身與聲音有關的工作，大學時獲派讀建築，課餘千方百計找資助去做演出，但一直都是些零散性的表演，沒有正規跟團的經驗，讓我明白需要更專業的平台訓練。」他笑言自己是迂迴考入學院的過來人，讓他會更關注和他有同樣報考經歷的學生，想看看他們為何有如此毅力，非要考入學院不可？

【謝金寶近年在學院參與的創作】

參與設計新課程迎合市場轉型需求

演藝學院是香港主要栽培混音工程師學府，原來近十年整個行業正迎來結構性轉型，金寶作為業界前線一分子，明白需要新課程以迎合市場最新人才需求。

「學院早年定位為Technical School（技術學院），上一個十年適逢澳門大搞娛樂事業，很多拉斯維加斯式賭場開幕，當時預料整個港澳乃至大中華會朝娛樂型城市發展。當年按傳統百老匯劇院的分工來設計課程，預料市場會有一個崗位統籌整個後台行政，對下會再有多個技術崗位，一個大團隊會有系統、燈光、聲音等分工，聲音會有Sound Designer專門負責，整個課程都是以培訓各範疇專業人才為考慮。」

可是最終社會發展並不如預期，市場反而湧現愈來愈多網上平台、YouTube頻道、網紅團隊，更小型規模運作的製作單位。「市場由大製作朝多個小規模製作單位轉型，更多人可以將自己作品放上網，這些團隊不用太細分工作崗位，一個人做聲音可能要識拍短片，打燈又要識做一些聲效，角色已是Multi Task（多任務）要求，所以我參與了設計新課程並將在下年展開，不再以教一個極專於某領域的後台工作人員為目標，而是希望學生能在聲、影、燈多方面都有一定技術能力。」

金寶補充，近年開始流行Art Tech（藝術科技），有關技術應用於舞台上亦日趨成熟，舞台更依賴燈、聲、電子科技等技術人員產生內容，讓觀眾看到從未見過的東西。

「未來劇場演出會更多嘗試經驗藝術的創作，觀眾未必要理解大故事大篇章，但燈聲帶來的畫面片段，將為他們帶來更耳目一新體驗。」

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