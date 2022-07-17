尋找書的氣質　圖書設計師為作者與愛書人打造心頭好︱藝術職場

書展將至，在數碼閱讀成為主流的年代，速讀已成為大家閱讀習慣，大家恍惚已很久沒有拿過實體書來看。由於手執一本書閱讀變得愈來愈難得，藏書也被賦予閱讀以外另一種文化意義，為讀者帶來有別於數碼閱讀的美學體驗，職是之故，書本的釘裝、排版以至整個設計在這個數碼年代變得愈來愈重要，對圖書設計師的要求也愈來愈高。

這次受訪者曹智崴（William）有別於一般圖書設計師，除了商業廣告外，他還要與不同的藝術家和藝術收藏家周旋，為他們度身設計特刊，尋找書的氣質，這位九十後如何以設計師身份走入藝術收藏圈的世界？

文：賴家俊︱攝：賴家俊、受訪者提供



圖書設計師曹智崴(賴家俊 攝)

讀藝術搵唔到食？唔做藝術家可做乜？疫情下多項政策限制，藝術文化產業還有怎麼可做？「藝文格物」欄目【藝術職場系列】，將透過與不同行業的人士訪談，向大家介紹與藝術文化產業有關，而又非藝術家的工作崗位。



「與藝術家和收藏家合作，委約客戶本身有藝術功底，會否好有主見不斷否決你的提案？」在與William訪談時，得悉他不少客戶都是來自藝術圈或收藏界別，不其然聯想起藝術人拍藝術人，既可以擦出火花，也可以鬧出「火花」，不禁問了這個帶點刻版印象的疑問。

「客戶來找我時很多已對我作品有一定了解，其實最主要做好溝通，至今我還未遇過大大否決我提案的客戶。」

曹智崴設計入圍國際獎項的藝術收藏書。(賴家俊 攝)

眼下的William談吐溫文，說話有條不紊，話不多卻能簡潔說出重點，這或者便是他與客戶溝通時重要特質，讓他可更有效與客戶達成共識。這位九十後青年在台南出生，自小來香港讀書，會考過後便返回台南修讀多媒體設計，畢業後發現在台南發展有限，心想不如返回香港尋出路，最終飄洋回流香港，先後加入設計室和廣告公司工作，後來轉職拍賣行，讓他接觸到更多藝術收藏，和學習各類古董知識。

由於有了在藝術收藏市場的工作經驗，William眼見香港市場缺乏為藝術收藏出版書刊的工作室，於是創業開自家工作室Third Paragraph，接受不少藝術收藏圈的客戶委約。例如早前他接了一宗香港古董商第三代傳人的委約，想出版一本只供內部派發的藏書，除了介紹家族收藏的玻璃工藝品外，也記錄家族發跡歷史。為收藏家出書，工作性質與出版在市場上販售的書本大為不同。

【曹智崴作品精選（一）】曹智崴設計作品藝術收藏書《水㒼堂清宮單色琉璃收藏集》，作品分為兩冊 —《光凝》及《晴煙》。《光凝》使用七款不同的質感紙張印刷，展出空靈透淨的無色玻璃和琳琅滿目的「光譜七色」； 《晴煙》一冊則採用原色黑紙及銀混四色墨印刷，以採背光剪影相片強調玻璃器型輪廓，銀光若隱若現，讓讀者在翻閱時感受到深邃虛明的神秘氛圍。這本製作精緻的圖書，2022年更成功入圍被譽為「設計界奧斯卡」的英國D&AD大獎。



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「在市場上出售的書本由於面向大眾，而且目標要好賣賺錢，流通量較快，所以書本設計的工序比較急促，製作成本也要盡量壓低，更注重整體視覺呈現，好讓吸引讀者眼球；但為藝術收藏家出書，目標讀者是親朋或友好拍賣行，客戶不要求快而是要做好品質，尤其書中內容介紹家族幾代人辛苦搜購得來的收藏品，還有長輩們的奮鬥歷史，因此更注重整本書要給獨者更深刻的體驗。」

他以這本玻琉工藝書為例，他要先向客戶了解其需求 ──他想以怎樣方式觀看？相片要何風格？內容要怎樣分類等等。「客戶不會預先有文稿內容，他亦想設計上有別於傳統收藏書，所以我要不斷研究有關藏品特點，並按其要求落實設計方案。成品最後以兩冊形式印製，一冊講器型，以顏色分類來介紹玻璃工藝品，一冊收錄家族歷史文獻，相片也拍成較強Moody感，印在閃藍紙上，為滿足客戶想打開書時可以攤平擺放方便閱讀跨版內容，因而釘裝上也要有特別考慮。」

因客戶想方便跨版閱讀，圖書釘裝形式也要特別考慮。(賴家俊 攝)

藝術工藝品種類繁多，個人所知範疇終歸有限，問到William怎樣滿足不同客戶需要？他表示自己性格本身享受做研究的過程，喜歡從中學習新事物，所以每次接到不同藝術範疇的委約，都會悉心先做好研究，拍賣行和設計工作室的工作經驗，也讓他更快上手有關市場和藝術家的知識。

「一本好書要有美學的切入點，要了解客戶出書原因和想要內容，設計師從中找到獨特的設入點表達客戶的想法。設計師更要多從整體去規劃產品，要好好考慮整本書的結構和呈現方法，而不是單單只做好封面的視覺效果。」

【曹智崴作品精選（二）】曹智崴為某收藏雜誌設計創刊號書冊，他以特別的感温油墨製作封面，將文字隱藏在油墨裡，透過手的溫度和觸感而慢慢呈現出來。



香港的圖書設計業，面對激烈的華文市場競爭。William以兩方面談論香港產業優勢，他表示以收藏界來說，香港在七、八十年代已發展古董行業，收藏和拍賣市場比其他亞洲地區更成熟，市場對這類出版品有一定需求；而以設計界來說，香港是中西文化融會地區，出版物更多時會有雙語文字內容，排書繁複程度比單一種語言不同，設計師會更懂得怎樣處理這些內容，如何在設計上做得更精準。

初創個人工作室，William要一腳踢應付行政和設計工作，雖然萬事起頭難，但香港有很多支援平台援助初創設計產業。例如他早前加入由香港設計中心管理的設計創業培育計劃，在計劃的協助下認識不同界別專業人士，從與他們交流開拓了自己的眼界，更有機會接觸更多印刷行業人脈，這都有助他經營工作室事業。

談及為有志入行的青年人提出建議，William笑言自己只是一名初入職場不久的新人，經驗未算很豐富，但他認為要以興趣來引導自己的工作，例如他會從每次的工作中去學其他新事物，豐富他的設計內容，他勉勵想入行的新人不要規限自己，多試不同新事物，從中找一件讓自己感到快樂，更樂意深耕下去的範疇來發展。

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