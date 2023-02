幻覺建築大師建造超現實電影場面　看似違反物理定律卻又異常貼地

你曾發過顛覆物理定律的夢嗎?漫遊穿梭於隨意扭曲、變形的街道,建築物在半空漂浮,十足十《潛行凶間》或是《奇異博士》等等這些著名科幻電影的場景。



英國一位年輕藝術家就嘗試把這些超現實的虛構幻想帶進現實世界,Alex Chinneck多年來一直專注於大型雕塑創作,他把日常平平無奇的建築物件通通變為戲劇化的裝置藝術,如魔術師般將社區當成他的遊樂場,令觀眾恍似置身夢境之中。



每位看過Alex Chinneck作品的觀眾第一反應都會由心地感嘆這個建築是如何可能成真。這位80後藝術家年紀輕輕已經在英國不少公共場所創造過令人驚嘆的幻覺建築,他的超大型雕塑作品除了展示出藝術家荒誕、神奇的創意,徹底違反我們的常理和物理原則更是令他的公共雕塑每每成為媒體熱話和「打卡」勝地。

早年,Alex Chinneck憑藉作品〈 From the Knees of my Nose to the Belly of my Toes〉開始獲得了大眾的關注。Chinneck利用英國倫敦一間廢棄房屋改造成超現實的虛幻裝置,房屋的磚牆因日久失修,導致整塊牆壁緩緩滑落。其後,Chinneck在作品〈Under the Weather but Over the Moon〉和〈Take my Lightning but Don't Steal my Thunder〉逐漸嘗試創作更大膽、更奇幻的幻覺建築。他把建築的外觀完全倒置,讓人以為建築物倒轉建於街道上;又把一棟歷史建築直接攔腰砍開兩半,並讓它如失重狀態般懸浮在半空中。

雖然Alex Chinneck曾表示他荒誕的藝術裝置背後並沒有任何深層次信息希望表達,但其實內裡有著一份對建築與藝術的堅持。Chinneck認為藝術是為人提供暫時逃離現實的工具,因此他試圖把日常普通的建築加添樂趣,為本來沉悶的公共空間重新注入活力同能量,給觀者帶來一種俏皮的溫暖,讓人們可以振作起來。

Alex Chinneck的超現實作品看似違反常理,然而在執行和建造上卻是非常現實、「貼地」。Chinneck曾受倫敦設計節的委託創作旗艦作品,最終他建造了一座37米高的倒置電塔——〈A bullet from a shooting star〉。大型電塔只用尖端平衡並插在地上,感覺相當不穩固,但實際上Chinneck及其團隊花了很長時間考量裝置的物理負荷和安全性,倒置電塔使用了450多塊鋼材和900多個工程連接點接駁,鋼材的總長度長1,186 米,重達15噸,絕對比你想像中堅固。此外,Chinneck最近就在英國一棟建築物的外牆加建了螺旋樓梯的藝術裝置,向上延伸的旋轉階梯像是充滿活力,從建築物頂朝著三個方向叉開,末端更有一道搖搖欲墜的綠色門感覺隨時因承受不到重量而跌下。作品〈A spring in your step〉耗時三年製作,4 噸重的鐵鋼同樣以符合物理原則的方式呈現反物理的現象,讓人嘆為觀止。

Alex Chinneck的藝術裝置。(圖源:Alex Chinneck官網)