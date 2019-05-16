【快評．幻術】挑戰政治禁忌　為台灣戲劇開一扇窗（下）

2019年5月3日，首部用台灣政治人物「真實」姓名做成權謀懸疑的電影──《幻術》，在台上映了！ 《幻術》不僅將李登輝、陳水扁、呂秀蓮、宋楚瑜、連戰等與「319槍擊案」相關的政治人物全部重現大螢幕，甚至連馬英九和蔡英文都有出現在片中，讓閱聽大眾透過電影，了解這些人在選舉期間的利益糾葛。 不過許多人以為，台灣社會風氣開放的氛圍下，這類政治題材作品應該是「很多」，然而其實在上一篇就曾提及，台灣朝野社會步入民主30年了，但涉及敏感政治的電影、電視卻寥寥可數，甚至在香港影視作品才能看到台灣政治，為什麼？

【快評．幻術】挑戰政治禁忌 台灣電影新嘗試（上）

《幻術》電影海報。（費思兔文化娛樂）

「自我審查」，或稱「人人心理都有個小警總」，源自台灣戒嚴時代，政府為進行言論管制與高壓統治，由台灣警備總司令部對發出反政府言論的人執行抓補、審問，從判決到執法期間往往「偵查不公開」。而那般肅殺氣氛，使台灣社會漸漸地習慣，並瀰漫著一種「幻術」結界，讓民眾不敢暢所欲言。

「幻術」電影主角們。（費思兔文化娛樂） 打破「幻術」的電影 從這點看來，有「快餐王」之稱、也是《幻術》出品人的蘇敬軾，無疑是相當「霸氣」，他多次公開表示：「哪有甚麼壓力！都是自己嚇自己！」蘇敬軾也說過：「台灣的民主與言論自由得來不易，應該好好珍惜。」 確實，2019年的台灣，無論是社會風氣還是政治氛圍，都比1989年開放了不知多少。而比起台灣電影剛剛有所復甦的2009年──「當年台灣電影最高票房是《聽說》的2800萬新台幣（約合708萬港元）」──電影市場也有更多的信心。 無論如何，對於現在仍在世、還在政壇中活動的人物，不使用化名甚至是間接影射的手法，的確是相當大膽的嘗試，可以說是台灣電影史上的創舉，而光是在這一點上，對台灣電影已經有所意義。

堪稱驚艷，但非完美無缺 網民評論

為年輕族群介紹「319槍擊」的背景，使電影聚焦太多故事在主角背景。（聯合報） 「踏出台灣電影實驗性的一步」，這是《幻術》電影官方Facebook上，對自身的期許。 《幻術》的發想或許充滿野心，不過在製作上卻顯得有些保守──敘事相當單一而直線，基本上就是把所有編導的想法直接呈現給觀眾，簡單的略顯粗暴。 這可能與導演符昌鋒手法有關，他已20多年未曾執導商業長片，並沒有放入太多的特別表現的敘事，只能專注將故事從頭說到尾。另一方面，為電影觀眾著想（呈現給對於「319槍擊案」沒有太多記憶的年輕一代），使得相當多篇幅被放在片中主角的背景故事上。

台灣有評論表示，「（《幻術》）能夠擴展對於無暇關心政治的普通民眾的思考視野」，不過反過來說，對於政治已有一定的參與能量，並發展出自我論述的觀眾來說，《幻術》也許沒有辦法給予太多的驚喜。

但是，片商依然能說，《幻術》是台灣電影的實驗一步。實驗的本質，終究是探索，一切成果，本就難以保證正確或是成功的路徑因此產生。但勇於踏出，勇於實驗，就值得了。

圖為陳水扁對外展出被子彈劃傷的肚子。（聯合報） 台灣政治戲劇的展望 《幻術》上映首周，儘管強碰《復仇者聯盟4：終局之戰》，周末票房仍衝破百萬新台幣門檻，達到了第四名。 其實，2019年不只有《幻術》上映，以1990年代國際局勢動盪下的台灣為背景的政治戲劇《國際橋牌社》也在拍攝中，對於已經沉寂許久的台灣政治類影劇而言，確是值得期待的一年。 本來，台灣社會對於政治的關注度極高，但是從過去到現在，這樣的能量多被政治評論所吸納：1990年代，台灣民間電台影響力甚高；2000年後，電視政治評論節目興起，催生出許多政治類型的名嘴在各大平台活躍。 一時興起，加上製作成本低，又有極佳收視，台灣傳媒一窩蜂轉做政治評論節目，結果卻在民間形成了這樣的印象︰

「速食文化」＝「垃圾食物」

過去，台灣許多以化名來模仿政治人物、諷刺時政的節目，一度是台灣電視黃金時段的熱門檔，現在幾乎消失殆盡。那般追求時效、速評、或是純粹惡搞的節目都已慢慢無法滿足觀眾的胃口，不是收掉，就是轉型。因為，人們總不會每天都吃「垃圾食物」。

現在，《幻術》的出現，《國際橋牌社》接著而來，這類高投入、長時間，帶著嚴肅面貌的劇情，認真製作的作品，相信可以在台灣找到自己生存的位置。

（完）