親媽都認不出？　青島婦發明「臉堅尼」泳衣　西域新造型吸睛亮相

防曬神器「臉堅尼」（Facekini，內地稱「臉基尼」）新產品周一（5日）在山東青島海水浴場亮相，模特與新奇的服飾惹得一些市民及外地遊客圍觀。 設計師張式范介紹，這回的第8代設計主打西域風情，將民族特色的藍、紅鑽石繪製成比堅尼的樣子，讓模特兒穿在身上走秀。有網民說，「這身打扮走在路上，連親媽都認不出」。

臉堅尼新產品在山東青島海水浴場亮相。（青島新聞網）

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據了解，臉基尼創始人張式范今年63歲，她設計臉堅尼的初衷，是發現在海水中游泳的遊客市民容易被海蜇蜇傷，非常痛。為了解決他們的困擾，張式范把臉堅尼融合水母衣，豈料一經推出甚至風靡世界，幾乎每年都有外媒專程趕到青島採訪張式范和臉堅尼。

張式范介紹，隨著臉基尼被愈來愈多人認可，她想通過臉基尼來展示中國文化。這一次新品構思兩年，前後籌備了半年時間，需要把想法落實到水母衣上，這段時間沒少花心思。她還找來著名的油畫師來把紅鑽、藍鑽畫出，成稿後再印到水母衣和臉堅尼上。

張式范說，以前的水母衣和臉堅尼，嘗試過京劇臉譜、瀕危保護動物等特色，這一次想來點不一樣的，就想到了中國的西域，神秘的風情可以增添水母衣的華麗感。臉堅尼上一顆顆鑽石，都是由畫師一點點繪製。另外，中國人靦腆害羞，不太敢穿比堅尼，她就把華麗的鑽石比堅尼印出，給大家穿在身上。

她表示，臉堅尼在中老年女性族群中受到歡迎，「50歲上下開始，到80歲都穿」，坦言只有5%的男性會穿。不過一些網民卻對這種文化不感興趣，直言「這不是中國文化吧，大媽文化差不多」「不怕嚇到小孩嗎？」「你可以設計的更有美感些，顯然目前只讓人覺得不舒服。」

網民熱議：

猛一看像蜘蛛俠 姐妹們！！！新款的來了！！！ 我不行，我不要這個文化，謝謝 也說明了青島的海水污染嚴重性

（綜合報道）