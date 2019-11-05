內地首條自動駕駛商用線路落地武漢　智能巴士宣稱可識別盜竊行為

內地首條自動駕駛商用運營線路近日落地武漢。而在此前一個月，承擔運營任務的智能巴士已經拿到武漢市智能網聯測試牌照和商業運營牌照，這也是全球首張自動駕駛商用牌照。 運營路線出爐後，自動駕駛巴士將出現在武漢市中心。

武漢國家智能網聯汽車示範區試的智能巴士。（視覺中國）

逾千次測試通過率99.7%

據悉，智能巴士屬於中大型自動駕駛車輛系統。作為全球範圍內首個全尺寸車型自動駕駛巴士，車輛長12米、車寬2.55米、車高3.25米、車重約10噸。介紹稱，智能巴士搭載智能駕駛技術、手脈識別系統、車載機器人、語音互動、精准廣告推送、乘客異常行為監測等先進的人工智能技術。其中自動駕駛技術等級介於L3至L4之間，遇到路人、路障、轉向等一系列突發情況時，都能自行解決。

為了安全上路，智能巴士需經過嚴格的安全測試，包括限速信息識別及響應、跟車行駛、並道行駛、靠路邊停車、探測並避讓對向來車等項目，測試場景項目遠超1000次。結果顯示，智能巴士全程沒有發生人車碰撞等重大異常，只有3次人工接管，通過率99.7%。

武漢的智能巴士上有多種人工智能技術和功能，包括廣告精准推送、手脈識別系統、語音交互系統等。（視覺中國）

智能巴士AI系統可識別盜竊行為

除自動駕駛以外，智能巴士據稱還提供客艙的智能化體驗。在智能巴士上，當乘客出現跌倒或預期跌倒的行為時，車載AI系統會被觸發，把跌倒前後的影片和車輛信息保存下來，然後發送給車輛運營方和主管部門。

在人工駕駛狀態時，車載AI系統會提示駕駛員採取合適的方式進行靠邊停車。而在自動駕駛狀態時，車載AI系統會檢查地圖和感知周圍環境，採用緩和的方式靠邊停車，防止出現二次傷害。

而當出現盜竊行為時，AI系統也會通過對人體微弱行為的識別，可以快速把相應姿態捕捉下來發給公安部門。此外，客艙還有一些人性化設計，比如當乘客吸煙時，車內會通過播放特定音樂來提醒。

（科技日報）