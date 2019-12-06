侏羅紀公園？承德避暑山莊竟藏300個恐龍腳印　網民：果然是龍脈

在河北承德，中美澳科學家周五（6日）宣布，他們的研究團隊完成了當地的恐龍足跡研究，發現絕大部分足跡分布在承德避暑山莊，是世界罕見的將古生物遺跡化石與人文歷史相結合的案例。

在承德避暑山莊發現的恐龍足跡。（網上圖片）

+ 4 + 3 + 2

綜合內媒報道，這次在避暑山莊及周圍寺廟的地面上不僅發現大量侏羅紀恐龍足跡，而且保存完好，對研究恐龍的演化和地球氣候變化有重要價值。經過詳細的考察，科學家們發現，該區至少保存了恐爪龍類足跡、實雷龍足跡和蹺腳龍足跡等類型的恐龍足跡。

據悉，承德避暑山莊發現恐龍足跡雖然一直備受各界關注，多年來亦一直有媒傳媒報道，但從沒得到官方權威機構證實。這次由中國地質大學（北京）邢立達副教授領銜，美國科羅拉多大學（丹佛）足跡博物館館長Martin G .Lockley教授、澳洲昆士蘭大學Anthony Romilio共同研究的成果論文，在國際知名古生物學期刊《白堊紀研究》上發表，被看作是對河北承德避暑山莊發現大量侏羅紀恐龍足跡最為有力的回應。

恐龍的足跡為甚麼會出現在人文建築上？原來，這些足跡化石的原產地——麻地溝，專門產出鋪路石板。邢立達團隊重點考察了麻地溝足跡點，該足跡點海拔約800米，西坡和北坡均有民居分布，這些建築不少都是由當地的石頭搭建而成。

在1979年至80年代初，承德避暑山莊和八座周圍寺廟的修建都採用了這些地區的石板。2001年春天，承德縣政府宣布將麻地溝定為縣級文物保護單位。目前在麻地溝遺留的足跡已經不多，大量的足跡被轉移、保存在避暑山莊的地面上。

↓↓↓點擊以下圖輯欣賞河北承德山莊景色：

+ 3 + 2

而根據資料，曾是中國皇家園林的承德避暑山莊，始建於康熙四十二年（1703年），建成於乾隆五十七年（1792年），歷經清朝三代皇帝康熙、雍正、乾隆，耗時89年才建成。相傳山莊所在地在燕山山脈東部，周圍山巒起伏，山勢多為西北東南走向，按風水學「尋龍望勢」之說，視為「龍脈」和「飛龍在天」的吉地。

因此這次在承德山莊發現恐龍足跡後，有內地網民開玩笑稱：「恐龍也是龍，這是龍脈啊！」其他網民熱議如下：

「所以以後去避暑山莊就是去侏羅紀公園？太神奇了！」 「恐龍也需要避避暑。」 「曾幾何時，我踩過恐龍踩過的石板」 「是認真的嗎？這恐龍腳印在石板路上？有這麼久都磨不沒的？」

（北京日報 / 澎湃新聞）