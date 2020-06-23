【直播帶貨】明星藝人放下身段變Sales　為何卻被「三重嫌棄」？

「直播帶貨」成為近年來內地電商行業的潮流，薇婭、李佳琦等網紅主播創造的頂級流量「神話」，一直為人津津樂道。在直播行業日漸興盛之下，往日「高高在上」的明星也開始跨界化身「帶貨主播」，開闢第二職場；也有藝人趁著疫情期間「無工開」，借互聯網「下凡」到網紅直播室做Sales「幫補家計」。 依靠粉絲效應，明星的直播固然能為電商平台帶來關注和流量，不過並非所有明星都能勝任「帶貨主播」一職。有人因為業務能力太低被消費者批評為「工具人」，也有商家抱怨過「請明星帶貨血本無歸」，還有跟明星合作做直播的主播表示「坎坷尷尬」。頂著光環的明星，為什麼在直播帶貨中失去優勢？

內地網紅李佳琦（左）和楊冪（右）曾一起合作直播帶貨。（微博）

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明星爭先恐後入局 不被邀請即「過氣」？

過去做直播帶貨的主角多數是網紅人物，因此外界曾認為明星藝人帶貨「有失身份」。一年前，內地性感女星柳岩通過3小時直播帶貨，獲得超過千萬的銷量，卻惹來「過氣」、「掉價」、「太缺錢」的大量負評。一年之後，明星直播帶貨已經成為潮流，藝人們亦爭先恐後入局。如今出現了大量明星直播帶貨的主場，前有李湘、柳岩、王祖藍，後有李小璐、趙薇、黃曉明、賈乃亮等。

特別是今年年初爆發新冠疫情後，實體商店停工停產之下，市民網購使用量比以往踴躍，直播帶貨則是引流的最佳營銷方式之一。5月14日，內地女演員劉濤首次在淘寶直播帶貨，4小時交易總額突破1.48億元（人民幣．下同），觀看人次超過2100萬﹔5月16日，內地男藝人陳赫在抖音直播帶貨，4小時有5000萬人次觀看，銷售額8269萬元。

300位明星藝人受邀在「6．18」活動期間到天貓/淘寶直播室直播帶貨。（網上圖片）

「6．18」年中大促銷活動自然是「重頭戲」，阿里巴巴在今年6月邀請到多達300位藝人到天貓/淘寶直播室，其中包括吳亦凡、鹿晗、迪麗熱巴、Angelababy、鄭爽等當紅明星，令明星網上直播帶貨掀起前所未有的風潮。藝人工作室的成員在接受內媒《新京報》採訪時就坦言，如今直播帶貨相關的商務邀約有點像「跨年晚會」，「藝人粉絲之間會互相比較，沒接到邀請說明你不紅吧？」

短短一年之間，明星向主播靠攏，直播帶貨不再是當初被人看不上的行業。究其根由，內媒《證券日報》引述北京網絡視聽節目服務協會祕書長包冉的意見稱，這是因為「明星缺錢，而平台缺量」。與影視行業的冷清相比，直播行業熱度不斷升高，包冉認為，受疫情影響，不少劇組延期開工，很多明星都面臨通告減少、沒戲拍的情況。還有分析指，明星跨界做直播帶貨，不僅能維持收入，還能保證一定的曝光度。

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明星帶貨專業能力受爭議

在直播帶貨中，商家和主播有償合作一般有兩種方式。一種是「傭金」的形式，如果賣了100萬的貨，傭金約定的是30%的話，那麼主播則會提走30萬元的分成。市面上的主播紅人傭金大多集中在20%至40%。

惟網紅主播並不滿足於「純傭金」的方式合作，除非品牌特別強勢，價格也特別有吸引力，主播才會「接job」。所以另一種形式是商家需要額外付「坑位費」給主播，這個費用可理解為商品上架費，也可以稱為服務費或者發布費。付了「坑位費」，產品才有資格出現在主播的直播間，至於最終銷情如何，主播並不會承諾或保證。這種合作方式也適用於明星直播帶貨身上。

薇婭在2019年雙十一的巔峰主播榜上以45433萬熱度，繼續穩坐主播排行榜第一寶座，與第二位李佳琦相差1000多萬熱度。（YouTube截圖）

明星自帶粉絲和關注度，表面看應該更有優勢，但實際上明星直播帶貨卻銷情慘淡的案例時有發生。《新京報》近日報道，請明星帶貨血本無歸的故事，已經成了各大商家內部直播心得分享群的飯後談資。

該報道引述一名內地電商平台食品類頭部商家的運營人員表示，今年5月中旬，某男演員直播帶貨推薦一款國產化妝水，首戰卻遭遇滑鐵盧。據這名運營人員講述，品牌商托人層層找關係，花費25萬元才尋得一個直播「坑位」，本來期待明星效應令銷量大增。未料直播過後，價格為幾十元的化妝水僅僅賣出了50單，第二日還出現部分退款。事與願違之下，商家直接到北京找該明星的經紀公司尋求補償。但經紀公司並未示弱，以未簽保底協議為由，讓商家打道回府。

曾在湖南衛視擔任主持人的李湘，直播介紹價錢為4988元的水貂毛羽絨服，一件未售出。（網上圖片）

懂直播不等於懂帶貨。此前有明星帶貨，就被詬病不熟悉產品、態度敷衍等問題，被批評是主播身邊增加曝光的「工具人」。淘寶直播MCN負責人新川指出，有些明星藝人想得過於簡單，以為直播間坐三四個小時，銷售額就會漲。電商直播帶貨實際上非常辛苦。一場直播賣貨如果呈現40款左右的商品，主播通常要試用200款以上，「要自己經歷過，才有底氣說服鏡頭前的粉絲，自己為什麼推薦。不是所有的明星都適合做直播帶貨，我看好那些為粉絲認真著想，投入全情全力做電商直播的明星。」

還有分析指，直播帶貨是圍繞產品的直播，真正催動消費的永遠是低價與折扣，價錢或許才是消費者眼中的「偶像」。原本是湖南衛視的金牌主持人李湘轉戰直播帶貨後，因口才了得一度問鼎帶貨明星榜首。不過去年10月，李湘在直播室售賣單價4988元的水貂毛羽絨服時卻一件未售出，她後來也回應稱是「單價太高，選品失誤」。因此淘寶直播MCN內部人士直言，「沒有最低價，即使是明星，消費者也不買帳。」

張雨綺和網紅主播辛巴直播帶貨惹出不少爭議，但是帶貨銷情亮麗。（影片截圖）

有趣的是，即使明星直播帶貨錄得亮麗銷情也未必得到好評。今年6月16日，張雨綺作為快手電商直播首位明星代言人與快手當紅主播辛巴合作，直播帶貨交易金額達到2.23億元，觀看人次高達2500萬。如此佳績卻仍惹得辛巴哭訴「這是我直播以來最坎坷的一次，真的挺尷尬，謝謝你們一直在。」張雨綺離開直播室後，直播屏幕上還出現「送走瘟神」的歡欣鼓舞，觀看直播的用戶紛紛留言「終於走了」、「快走吧」、「換人換人」。

事緣當時在直播售賣一款iPhone時，辛巴稱自己經過艱難談判後拿到的價格是4099元，張雨綺卻當場宣布賣3899元。聽到辛巴抱怨要賠一百多萬時，張雨綺仍「爽朗表態」稱，虧損的錢由她自己承擔。這個意外插曲讓辛巴與快手工作人員都一度驚慌，更令收看直播的用戶感覺她非常不專業。但未知此舉是臨時起意，還是有意安排的炒作。

葉璇加入直播帶貨行列兩個月後就宣布退出。（影片截圖）

不如「站兩次台賺得多」 葉璇主動退出直播

值得一提的是，在一眾明星大張旗鼓加入直播帶貨的同時，也有人放棄退出。近年主力在內地發展的葉璇，自今年3月開始直播帶貨，她在直播中穿著簡單樸素，偶爾扮成各種搞怪形象，親自試吃生雞蛋，現場脫鞋露腳試用產品，可以說完全放下女明星的包袱，其直播風格也得到很多網民的喜愛。

不過在某次直播中，葉璇卻透露直播的收入並不理想，「這兩個月直播賺了點小錢，還不如站兩次台的錢」。而在開播兩個月後，葉璇更成為宣布退出直播帶貨的明星第一人。對於退出的原因，葉璇未有明確解釋，只是表示做人就要豁達，真正的境界就是對什麼都要無所謂，心態要好，沒有什麼放不下，在生活中也要拿得起放得下，人要活得開心並且有尊嚴。她在拍攝影片時還一度哽咽，強調退出直播「不是錢的問題，絕對不是」。

圖輯｜葉璇做直播帶貨的精彩畫面：

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明星參與直播帶貨，似乎只能提供一時的聲浪與熱度，但長期來看卻並不能達到專業帶貨的效益。不過，許多商家選擇明星直播帶貨，看重的不僅是賣貨能力，也希望借助明星的影響力對產品進行推廣。而對於主播而言，他們的直播帶貨講求專業與效率，在有限的時間介紹商品特點、性能然後以優惠價格銷售。這也能看出主播與明星之間的差別。