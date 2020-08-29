LV、Hermes、Chanel將加價　內地現買手袋人龍　代購累到不接新單

LV、Chanel 等奢侈品牌又要漲價了，無法出國買買買的人們早已將購物慾釋放在了國內專櫃。

生活在英國的代購小陳最近有點忙。一個多月前，找她代購 Louis Vuitton、Chanel 熱門款包袋的顧客突然開始增多，每天排隊買包買到腰酸背痛。這些顧客們，都是聽到了「LV、Chanel 9月份要漲價」的風聲，打算抓緊時間入手心儀的包袋。就在昨天，累到不行的她發了一條朋友圈：「給錢也不接單了！能買齊手上的這幾個就不錯了，爆款肯定買不到，不要再來問啦。」

雖然漲價的事情還沒有官宣，但根據各大消息靈通代購們的消息，歐洲地區這一波漲價的包袋基本上都是今年 5 月沒有漲價的款式，包括一些冷門款。平均漲價幅度約在 200 鎊（約合人民幣 1800 元）。而在國內，這些大牌的漲幅約在 5%-10%，具體調價比例尚未公佈。

「漲價」只是人們購買奢侈品的催化劑之一。實際上，自從今年疫情得到控制之後，無法出國買買買的人們，早已將購物慾全數釋放在了國內專櫃。

內地多處奢侈品店外均見人龍（點圖放大瀏覽）：

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國內的奢侈品生意更好了

今年 4 月，愛馬仕（Hermes）位於廣州太古匯的旗艦店重裝開業，一天之內創造了 1900 萬元人民幣的驚人銷售業績，打破了愛馬仕中國大陸地區的單店日銷售額，在當時讓許多銷量下滑的奢侈大牌看到了挽回損失的曙光。

Louis Vuitton 幾乎是國人認知度最高的奢侈品牌之一，許多博主在推薦「人生第一隻大牌包」時，都會推薦他們的單品。8 月還沒過完，LV 上海恆隆店便取得了有史以來的最高單店月銷售額：1.5 億元，以往的單店月銷售額約為 8000 萬至 9000 萬元，現在近乎翻倍。即將來臨的漲價消息，反而讓中國消費者的消費力「井噴」。用排隊換來便宜幾千元，想想還是划算的。

最近一段時間，在上海的恆隆、國金等奢侈品牌較為密集的購物中心，人們在 LV、Chanel、愛馬仕等奢侈品店門口排起長隊的畫面成為一道風景線。火爆的人潮造就了前所未有的強勢購買力。每逢週末，這幾條隊伍更是會從開門排到關門。在恆隆廣場，除了LV、Chanel、愛馬仕，較受國人追捧的卡地亞、寶格麗等珠寶品牌門口也時不時就排起長隊，排隊的人群中，不乏已經提著幾個大牌購物袋的顧客。究其排隊原因，不外乎奢侈大牌要漲價的消息加上「七夕情人節」，再加上無法出境旅遊購物的「助攻」，一部分有消費能力的人便乾脆把「火力」瞄準國內。「現在中國專櫃的貨是最全的，基本上每個款式各種顏色都有，全世界的好貨都集中到這裡了。」不久前才入手了一隻大牌包的 N 小姐從櫃姐處獲悉了這條實用信息。

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「逆勢飛漲」的中國奢侈品市場

新冠疫情蔓延的 2020 年對於各大奢侈品牌來說，注定不平凡。今年上半年，因為疫情造成的材料斷供，運輸受阻，工匠無法及時到崗等原因，全球奢侈品牌不僅產能銳減，業績也集體遭受了斷崖式下跌。為了「自保」，LV、Chanel 為首的這些奢侈品牌已經漲了不止一波價，一些款式最高漲幅甚至達到 7000 多元。

但自從上文中愛馬仕廣州旗艦店創下驚人銷售量之後，奢侈品牌看到了中國市場的曙光。7月底，開雲集團發佈財報，中國市場的銷售額增長了 6.4%，日本、美國和歐洲的市場跌幅分別為 40%、34% 和 29%。全球最大奢侈品集團 LVMH 的財報也顯示，截至 6 月 30 日的第二季度內，集團營收同比下跌了 28%，而中國市場在第二季度的恢復非常強勁，從第一季度的 32% 跌幅減少至 13%。

這一增長幅度還在不斷增加，奢侈品的「遊戲規則」，正在漸漸被中國消費者改變。在往常，許多人會在出境旅遊時購買奢侈品，如今全部轉為在國內消費——而根據麥肯錫諮詢公司發佈的《2019 中國奢侈品報告》中，指出 2018 年中國出境游旅客約為 1.5 億人次，這部分消費者在海外的奢侈品消費，曾是當年中國奢侈品消費總量的一半。這些消費者「回流」到國內商場後，直接帶動的是經濟整體增長。以上海港匯恆隆廣場為例，今年第二季度的銷售額，相比同期暴漲了 41％。珠寶首飾品牌 Tiffany，今年 5 月在中國內地的銷售額甚至漲幅達到約 90%。

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看看到底中國闊太們都拿什麼手袋（點圖放大瀏覽）：

高冷大牌紛紛「下凡」 從沒有像現在這麼親民過

麥肯錫發佈的《2019 中國奢侈品報告》中還指出，受訪者中的 45% 表示，電商平台是他們經常瞭解奢侈品信息的渠道，有 54% 的 80、90 後受訪者表示，購買時會參考電商平台的買家評論。為了在疫情中留住中國顧客們的心，以往只能去實體店裡購買的奢侈品大牌，紛紛絞盡腦汁開設了電商平台。光是上半年，就有 Delvaux、Prada、MiuMiu、Alexander Wang 等數個品牌開設線上店舖。

與此同時，大牌們也想拉近與年輕消費者們的距離：開設抖音、小紅書賬號發佈短視頻，發佈線上時裝秀……以往高冷的奢侈品牌，從沒有像現在這樣「親民」。疫情期間，Chanel、Louis Vuitton 和愛馬仕等奢侈品牌都開始試水直播，觀眾們的反應褒貶不一，不過大牌們正在越來越快地找到與普通消費者「對話」的渠道。Gucci 曾在社交平台上發佈過幾條魔性短視頻，實實在在地紅了一把。Louis Vuitton 不久前在上海發佈的春夏大秀也是與抖音合作。

上週，李佳琦的直播間裡也開始賣奢侈品包，這款 Bottega Veneta 今年超火的 mini 款「雲朵包」，售價 12300 元，在直播間一共上架了 230 只，不到 10 秒全被搶光。相比於在專櫃購買，這款雲朵包可以享受 12 期分期免息，還能獲贈價值千元的贈品，可以算是巨大的優惠了。不用排隊，不用看櫃姐的臉色——線上購買的門檻更低，跨越了城市、地域的界限，人人都能買奢侈品。

可以預見的是，無論漲價與否，國人對於奢侈品的熱情還將持續。全球管理諮詢公司貝恩公司指出，中國正在成為引領疫後經濟復甦的先鋒：預計至 2025 年，中國消費者對全球奢侈品消費總額的貢獻率將達到約 50%。雖然經典款包每年都可能價格上漲，能力範圍內，完全可以「早買早用」。但外灘君還是要提醒大家理性消費，量力而行。

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