曾為Gucci設計童裝　樋口裕子新繪本《小情書》看似灰暗卻充滿愛

《小情書》是超人氣插畫家Higuchi Yuko充滿愛的作品，少女、貓、神祕的蛋、兔子、夢境般的世界……32幅情感豐沛、夢幻迷離的畫作，宛如詩畫集般的溫柔文字。

作者簡介：Higuchi Yuko（樋口裕子）是畫家、繪本作家。1999年起以東京為中心，不定期展開個展與創作活動。2014年出版第一本繪本《兩隻貓咪》。

她的作品常以貓咪、蝸牛、蘑菇、鳥類等動植物作為主題，風格乍看甜美可愛，仔細一看又會發現藏在細節的詭異之處。這種奇妙的衝突感與充滿幻想的畫風不只博得年輕族群喜愛，也吸引了Gucci、資生堂、戀愛魔鏡、Uniqlo、EmilyTemple cute等流行品牌邀請合作。繪本《世界上最棒的貓》受到日本《達文西雜誌》、《讀賣新聞》推薦讚譽：「光拿在手上就是一種享受，是給予人們這麼濃烈情緒的一本繪本！」

Higuchi Yuko以其獨有的品味與風格，在爭奇鬥豔的插畫界開拓出一條嶄新道路，是近幾年日本新銳插畫家中首屈一指的代表人物。

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《小情書》立體書封（© Higuchi Yuko／麥田出版授權使用）

【本文獲「麥田出版」授權轉載。】

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