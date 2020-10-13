化妝師因疫情回湖南家鄉　無聊替村中大媽免費變靚意外惹全國關注

8月中旬，「女孩免費給農村婦女化妝」上了熱搜，截至目前微博閱讀量2.2億，討論2.1萬。熱搜主角娟子出生於湖南農村，是一個出門在外打拼的化妝師，疫情期間她滯留家鄉，發現村裏四五十歲的女性一輩子從沒化過妝，於是開始免費給她們化妝。

當農村的留守婦女們停下手裏的農活家務活，離開灶台和田地，打上粉底和腮紅，穿上壓箱底的新衣服，網友們直呼：「你比想像中更美！」

一条聯繫上娟子時，她已經給村子裏15位女性長輩化了妝，還想滿腔熱情地把這件事一直做下去。「為什麼說給她們化妝有點上癮呢？因為我能感受到她們很認可我，我給她們的生活帶來了變化，自己是有價值的。」

一生從未化妝 娟子替村中女性長輩打扮的前後對比（點擊放大瀏覽）▼▼▼

逃離北京後 她免費給農村婦女化妝

自述：娟子 編輯：謝禕旻 （一条）

我叫娟子，85後，是一名化妝師，湖南永州人。這次疫情在老家隔離期間，我開始給村裏的女性長輩化妝。其實這個想法我早就有了。2007年我去北京學化妝，在我們村，聽說你是從北京回來的，都會高看你一眼。每年過年回家，我打扮得漂漂亮亮的，感覺她們都很羨慕，對我帶回去的化妝品也很好奇，但又不好意思嘗試，當時就想說「要不哪天給她們化個妝吧」。 但每次過年在家待上一會就要回去上班了，這個事情就一直擱置。直到這次疫情，我滯留在村裏出不去，才終於把這件事安排起來。到現在我化了15個長輩了，年齡大多在50歲左右。

用棉線扯一扯臉上的汗毛就算美白了

我第一個化的是我的奶奶，她今年八十多了，看着老人年歲漸長，我想給她拍幾張照片做留念。這個想法一跟她講，她就同意了。老人家很臭美，喜歡我給她買款式時髦的衣服和帽子。她在同齡人裏算文化程度高的，上過小學和初中，認字寫字都沒問題，年輕時是我們村的婦女主任，現在也特別跟得上潮流，經常用手機發微信給我，還喜歡看抖音上的視頻。奶奶沒打過粉底，跟我說她們年輕時用棉線扯一扯臉上的汗毛就算美白了。腮紅呢，用紅紙，給她塗口紅的時候，她很緊張，不知道嘴巴是該張開還是閉上。

我們家在馬路邊上，人來人往都要經過，當時我們在樓上化妝，給奶奶化完妝下來，大家都說「哇，好看呀」，奶奶聽了可開心了，拍了照片給她看，她自己也滿意得很，直到晚上睡覺才讓我給她卸妝。

「該叫你老婆還是女兒好呢？」

村子不大，化了第一個之後就傳開了。後來化的人，也和我們家有或遠或近的親戚關係，我叫她們嬸嬸、姑姑或者嫂嫂之類的。她們一開始還會推脫，擔心自己「化了不好看」，我就會鼓勵她們「你一看就是個美人胚子，只是平時沒有收拾」。她們大半輩子沒有化過妝，也想拍幾張照片留念，最後總會答應。

印象特別深的，我給一個女兒已經參加工作、兒子還在上高中的嬸嬸化完妝，她的老公正好從地裏幹活回來，看到老婆笑瞇了眼，開玩笑說「該叫你老婆還是女兒好呢？」說比結婚那天還要年輕漂亮，嬸嬸登時就羞紅了臉。

化妝地點基本都是她們家裏。我去到她們家裏時，可以感受到她們特別重視這件事情，臉和手都洗得乾乾淨淨的，去地裏摘個西瓜，倒杯茶給我，不知所措地問「我們去哪裏化啊？」、「我坐哪裏啊？」。她們的皮膚都比較粗糙，臉上很多紅血絲，因為長時間在外勞作，防曬也只是戴個斗笠，她們的臉、脖子和手臂等暴露在外的皮膚都比身上要黑很多。因為她們是第一次化妝，眼睛非常敏感，眼妝要動作迅速，折騰太久她們會流眼淚。給她們化妝的要義是舒服自然，看起來還是自己，但更好看了。

回想她們那個年代，最美的就是結婚的時候。把頭髮梳得乾淨，買一塊好布，做一件襯衣，穿得整整齊齊，頂多再用紅紙塗抹一下嘴唇，哪有現在這麼多打扮自己的花樣。化完妝之後，我拉她們去外面拍幾張照片，她們的反應很害羞，既害怕別人看到，又忍不住偷偷瞟幾眼鏡子，打量化完妝後的自己。

「如果我的丈夫還在就好了」

我化的很多人，基本上都是留守妻子，丈夫為了賺錢，去外面打工，她們留在家裏照顧一家老小和農活。基本上每天天沒亮就起來幹活，本來男人做的重活都得自己幹。給她們化妝，時間都要提前預約，養的雞鴨要餵，種的菜要拔草，基本只有午休和下雨天有空閒。有的人難得出來一次，我約她化個妝，她帶着孩子，沒一會兒就被催回去做飯，時間緊迫我只能給她化簡單妝。

村裏有一位姑姑，兒子還未成年時丈夫突然去世，這麼多年她也沒有改嫁，一個人照顧孩子和公婆，現在兒子成家了，又給兒子帶孩子。給她化妝時，我注意到她雙手滿是老繭，化完妝後她拿來拍照的衣服還是別人家給的，「我穿太大了，給你穿吧」，她看着自己，說如果自己丈夫還在該多好，這是唯一一個我自己哭了的。

有好幾個人都找不出一件能拿出手的衣服。衣櫃裏最新的衣服也是幾年前甚至十幾年前買的。有一個姑姑，化妝前她穿得很隨便，一件天藍色Polo衫，一条黑色五分褲就打發了，頭髮也短短的。我說找件衣服拍幾張照片，她面露難色，說「哎喲，這可難倒我了」。最後找出的那件藍色花紋的上衣已經很破舊了，近看邊邊角角的線頭都裂開了。化完妝後我發照片給她侄女，也是我從小玩到大的朋友。朋友當時就感慨「我姑姑大半輩子太可憐了，一件好看的衣服都找不到，我要買幾套衣服寄回去。」她們這一輩人就是太不關注自己了，尤其是女性，基本上都奉獻給了家庭和孩子。

其實她們不是沒條件去追求美，只是忘了或者捨不得去對自己好。我媽貼身的衣服都是我幫她買的，她們那一輩人節儉慣了，自己沒有這個意識，而且你還不能告訴她們多少錢，貴了她們會心痛。

北漂7年後回到老家，「我怎麼會過成這樣？」

我從小就愛美，高中在縣城寄宿的時候，經常去年輕的小姨家裏走動，偷偷嚐試她的口紅，跟着她往臉上抹水乳，那個時候我就有了自己的第一套護膚品，是一個國產品牌。高考後成績只夠上一個三本大學，我覺得那不如出去學一門技術，就和在長沙學表演的好朋友一起去了北京，她去讀書，我去培訓學校學化妝。我的父母當然更希望我去上大學了，可這是我的人生，我要自己做決定，他們最後答應資助我。

培訓學校是一年班的，有美術的功底，我學起化妝來很快。之後就跟着學姐出去接私單，合租在北京的地下室裏，每天出去賺生活費。一天化7-8個人，賺個一兩百塊錢。後來學表演的好朋友給我牽線，我才接觸到平面模特這個圈子，專職給她們化妝。我在北京待了快7年，總想着走。這份工作太累太複雜了，我是從大山裏走出去的孩子，心思比較單純，總是不知不覺就得罪人。2012年，我回到了永州縣城，結婚後很快懷孕生了小孩。2016年小女兒出生後，生活壓力更大了，我突然有點抑鬱，找不到自己的價值在哪裏，甚至在想「我怎麼會過成這樣？」

我決定做回自己的老本行，開了一家美妝店。啟動資金還是小孩出生時親戚包的紅包錢。永州是一個小地方，古時候盛產毒蛇，柳宗元的《捕蛇者說》講的就是我們這個地方。這裏穿衣打扮上肯定要比北京滯後很多。我剛從北京回來那會剪的波波頭，當時在北京滿大街都是，永州這裏三四年後才開始流行起來。早些年在我們這，女人走在街上塗個口紅，大家都會有異樣的目光，現在出門化妝就很正常。

我比較喜歡做「化妝大改造」，看到普通人在我的手下變得漂漂亮亮的。在永州的時候，我的手藝不錯，後來還帶了學徒。客人來了，一般情況下都是我的徒弟接待，但也有專門來找我的。我化過的好幾個專程來的女孩，都是剛失戀或者有情傷的年輕女孩，閨蜜帶着來改造一下形象，找回在感情裏丟失的自信。也有的是相親約會，或者是暗戀的男孩子嫌自己不夠女人。印象最深的是一位56歲的阿姨，穿着大紅色襖子，金色的耳環，一輩子沒有化過妝。專程來找我是要和未來兒媳第一次見面，不收拾一下怕兒媳會嫌棄自己。

我媽生了兩個女兒，村裏人對我們從笑話到羨慕

我老家的那個村子位置挺偏的，現在從市區開車要1個半小時，小時候坐客車去縣裏讀書，因為沒有橋，車還要開到船上運過去。我們家在村裏相當於一個會客廳。我的爺爺原來是村長，為人熱情，小時候我們家也是第一個有電視機的，客人來了，聊着聊着就會留在我們家吃飯，所以村裏人都愛上我們家玩。和嫂嫂嬸嬸聊天的時候，她們都會感嘆說，「你們現在真是越來越好了」。有時我看見哪位嬸嬸嫂嫂來我們家做客了，就會順勢約她化個妝，我媽也會幫我組織，電話裏喊一聲。

我們家兩個都是女兒。過去守舊的時候，村裏人還會笑話我們家「沒有生兒子」，但我爸媽不在意，生了我妹就直接結紮了。為了給我們好的教育，他們很小就決定去城裏打工，不管是學美術，還是去長沙學習，他們都很支持。那時村裏人不明白，「反正以後都要嫁出去的，花那麼多錢在她們身上乾啥」，但現在她們都特別羨慕我媽，覺得我媽有女兒照顧，所以平時穿衣服比她們洋氣，還會跟着我用護膚品，比較講究。我覺得給這些女性長輩化完妝以後，也喚起了她們對自己、對美的關注。她們會意識到原來自己也可以成為生活的主角，關注也會回到自己身上。

有一個村裏的阿姨，春耕大忙的時候，她答應我忙裏偷閒臭美一下，我就給她化了個妝，穿上紅裙子拍照。她看完精心打扮過的自己就說，要是她那顆牙齒沒掉就好了，然後沒過多久就去補齊了那顆牙齒。前幾天還有人問我，天氣越來越冷了，要抹些什麼東西，臉才不會那麼痛？以前頭髮長了她們都是自己隨便剪的，現在會找人幫忙修剪，也會想着要給自己買一兩件新衣服。到現在我給她們化妝都有點上癮。因為我能感受到她們很認可我，我給她們的生活帶來了變化，自己是有價值的。姑姑嬸嬸們雖然不懂化妝，但化完妝後她們會很真誠地覺得「你太厲害了」「你太優秀了」，這種被認可的感覺讓我彷佛找到了當初的自己。

未來我還想堅持把這件事情做下去，自己村子裏的長輩化得差不多了，但是附近的村子還有很多，我下一步準備去那裏。