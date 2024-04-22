第二屆《城市創科大挑戰》接受報名 小學組送英國STEAM套裝

由創新科技署主辦及香港科技園作為合辦伙伴的城市創科大挑戰是學界最受認可的創科比賽之一。小學組首200組報名及成功提交方案的參賽者將獲得STEAM KIT SET 禮物*，可動手做出一個迷你電動機！ 獎項及豐富獎品以外，同學仔的創意大計更有機會在現實生活中被採納應用！



《城市創科大挑戰》鼓勵全民發揮創意思維，以創新科技協助市民應對日常難題，比賽分為公開組、大學/大專院校組、中學組和小學組，為學生和普羅市民提供發揮創意和創新能力的平台。

首200名報名及成功提交方案獲STEAM KIT SET

這次大會準備的小學組禮物為MEL Science 迷你電動機套裝。MEL Science 為總部位於英國，全球領先的 STEAM 入門套件供應商之一。 STEAM KIT SET 亦提供影片、AR等不同方式，詳細解說科學原理。實驗的步驟和原理解釋得很清楚，即使是小朋友也能輕鬆學會。​

這個STEAM套裝包括 4 個實驗，同學仔將會學到:

- 用電池和電線製造磁鐵

- 在不使用電池的情況下點亮LED燈

- 自己組裝一台電動機

- 利用磁力製作螺旋電動機



各位爸爸媽媽可一起與小朋友合作贏得比賽兼獲我禮物 ！

報名提交小學組方案需準備資料：

1. 家長同意書

2. 100字方案描述

3. 一幅簡單畫作（任何形式均可，如AI / 手繪 / 小畫家）



*大會保留一切最後決定權。

比賽即日起開始接受報名

第二屆《城市創科大挑戰》鼓勵全城提出創新構思方案，如果你希望為香港的未來出一分力，運用創意思維為大家解決日常生所遇到的難題，帶動城市邁進，請報名參與比賽，以下為比賽相關資料及報名資訊：

比賽資訊 報名連結

家長同意書