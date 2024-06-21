MathConcept｜暑期精選數學課程　助小朋友全方位備戰新學期！

小朋友最期待的當然是暑假，不用上課的日子不亦樂乎。只不過，在玩樂的同時，學業亦不能拋諸腦後，特別不少學生會在暑期上特訓班，更顯得這個看不見的競爭尤其重要。今個夏天，數學教育專家MathConcept除了常規課程和奧數課程外，更推出限定數獨班，以及三合一的暑期套餐，讓小朋友既能準備新學期課程，亦可以透過奧數和數獨訓練邏輯思維，達至全方位進步！



本地數學教育專家

由多位資深數學教學專家創辦的MathConcept是本地數學教育專家，其成員包括香港著名大學現職教育學系高級講師、暢銷中小學教科書作者、資深數學教師及教學管理專才，致力為學生提供專業及全面的數學培訓。由撰寫教材，到開發針對香港市場的營運及評估系統，MathConcept全數一手包辦，至今已擁有超過十萬張專業教材，岀版104本註冊書刊，而分校亦遍佈全港多區，目前有逾20,000 名學生報讀。

三大課程全方位加強學生能力

以往MathConcept在暑假都會推出常規課程和奧數課程，其中常規課程會在學生入讀前先接進行評估，以準確地判斷其數學能力，度身訂造個人的學習計劃，並且緊貼學校課程，能夠全面銜接香港中小學數學課程，為未來打好基礎；至於奧數課程則透過活潑有趣的遊戲和活動，訓練學生多角度地思考問題，增強其理解、分析、組織和表達能力，全面啟發孩子潛能。

MathConcept由多位資深數學教學專家創辦，目前有逾20,000 名學生報讀。

今個夏天除了這兩個課程外，MathConcept更推出全新暑期限定的數獨班，透過破解謎題引起學生對數學的興趣，加強鍛鍊其耐性、專心、記憶力、歸納和演繹能力。此外，數獨無需運用數學計算，只須運用邏輯推理能力，故適合不同年齡及學習階段的學生，以至被各國多地的學術界視為鍛練兒童腦筋的遊戲。

全新「暑期精選套餐」讓各位新生及在讀學生以最抵價錢選讀三個課程，即睇詳情：

MathConcept新生+在讀學生全新優惠

新生於優惠期間報讀MathConcept的7、8月任何暑期單選課程或暑期套餐，即享以下優惠：

- 免費專業評估 （價值$200）

- 豁免報名費 （價值$100）

- $300學費禮券

- 扭計骰玩具（價值$100）

- 早鳥優惠 – 6月15日或之前報讀全單再減 $100

至於MathConcept在讀學生於優惠期間，報讀任何暑期套餐，亦可獲：

- $300學費禮券

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無論新生或在讀學生報讀MathConcept的7、8月暑期課程，均可獲贈扭計骰玩具。

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（資料及相片由客戶提供）