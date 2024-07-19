荷花BB展｜16項必買BB用品 消毒烘乾機$500內入手 口水肩買一送一

BB展｜每年最矚目的「第32屆國際嬰兒、兒童用品博覽」由8月1至4日在香港會議展覽中心Hall 1舉辦，今年「荷花BB展」設有逾680個攤位，一站式包攬嬰幼兒用品、奶粉食品、外出用品、孕婦用品等產品。部份產品優惠低至3折，現場更有很多會場優惠。本文整合場內16項必買嬰兒用品，家長絕不能錯過！



荷花BB展全場16件至抵產品推介

荷花BB展至抵產品【1】 LA BABY 嬰兒木床 (24"X42"） 場內優惠價 $1,559｜原價 $2,199

產品攤位：A01

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LA BABY 嬰兒木床 (24"X42"）

荷花BB展至抵產品【2】BABYWORKS即棄口水肩 場內優惠價 $69 買1送1

產品攤位：A01

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BABYWORKS即棄口水肩

荷花BB展至抵產品【3】SAFETY 1ST 安全床欄90cm 場內優惠價 $229｜原價 $379

產品攤位：A01

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SAFETY 1ST 安全床欄90cm

荷花BB展至抵產品【4】Purflo Dupont 嬰兒透氣枕 (0-18個月) 場內優惠價 $199 | 原價 $298

產品攤位：B04, B26

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Purflo Dupont 嬰兒透氣枕 (0-18個月)

荷花BB展至抵產品【5】HAENIM UV LED消毒烘乾機「典雅系列」場內優惠價 $2,488 | 原價 $2,888

產品攤位：D05-07

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HAENIM UV LED消毒烘乾機「典雅系列」

荷花BB展至抵產品【6】Multibebe 嬰幼兒洗衣組合 場內優惠價 $128｜原價 $166

產品攤位：D24

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Multibebe 嬰幼兒洗衣組合

荷花BB展至抵產品【7】順順兒頂級無香嬰兒濕紙巾 (70片蓋裝) (原箱10包) 場內優惠價 $460｜原價 $549

產品攤位：E07-08

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順順兒頂級無香嬰兒濕紙巾

荷花BB展至抵產品【8】Dr. Brown's Options+ 仿母乳排氣奶樽優惠套裝 場內優惠價 $499 | 原價 $652

產品攤位：E01、E25

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荷花BB展至抵產品【9】NUK 二合一蒸汽消毒烘乾機 場內優惠價 $489｜原價 $1,099

產品攤位：G01-02, G17-18

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NUK 二合一蒸汽消毒烘乾機

荷花BB展至抵產品【10】Tommee Tippee 電子嬰幼兒吸鼻器 場內優惠價 $119｜原價 $469

產品攤位：H08 -11

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Tommee Tippee 電子嬰幼兒吸鼻器

荷花BB展至抵產品【11】思詩樂嬰兒濕潔淨棉120包 場內優惠價 $75｜原價 $98

產品攤位：L07-08, L17-18

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思詩樂嬰兒濕潔淨棉120包

荷花BB展至抵產品【12】雞仔嘜嬰兒和尚袍子 / 嬰兒和尚長袍 場內優惠價 第2件$38｜原價 $88-$105

產品攤位：L11-12

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雞仔嘜嬰兒和尚袍子 / 嬰兒和尚長袍

荷花BB展至抵產品【13】Mustela 初生寶寶特別呵護套裝 場內優惠價 $448｜原價 $868

產品攤位：M06-07, M20-21

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Mustela 初生寶寶特別呵護套裝

荷花BB展至抵產品【14】Chicco Baby Moments 洗髮沐浴露200ml 場內優惠價 $30 ｜原價 $88

產品攤位：M08-11,M16-19

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Chicco Baby Moments 洗髮沐浴露

荷花BB展至抵產品【15】b&h 天然奶瓶蔬果清潔液+奶瓶刷套裝 場內優惠價 $150｜原價 $263

產品攤位：U08-09, U18-19

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b&h 天然奶瓶蔬果清潔液+奶瓶刷套裝

荷花BB展至抵產品【16】THERMOS B.Duck 350毫升保溫兒童學習杯 場內優惠價$180｜原價 $398

產品攤位：X16-18

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THERMOS B.Duck 350毫升保溫兒童學習杯

第32屆國際嬰兒、兒童用品博覽

日期：2024年8月1至3日 (10:00 am – 8:00 pm)、2024年8月4日 (10:00 am – 7:00 pm)

地點：香港會議展覽中心新翼Hall 1

門票資訊 【入場門票早鳥優惠】購票連結

早鳥開賣日期：2024年7月22日中午12:00至7月28日晚上11:59

成人門票連博覽優惠券 (1本)：$52 (原價$55)

成人門票：$27 (原價$30)

小童門票：$18 (原價$20)

博覽購物優惠券：

逾400頁場內攤位獨家優惠及限量禮品換領券，期間限量發售。

每張成人門票只限購買一本優惠券。



【正價入場門票】購票連結

開賣日期：2024年7月12日中午12:00至8月4日晚上18:00 (成人門票連博覽優惠券將於8月3日晚上18:00停售)

成人門票連博覽優惠券 (1本)：$55

成人門票：$30

小童門票：$20



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