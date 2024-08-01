荷花BB展2024 | 直擊最熱門攤位 送防踢睡袋 母嬰用品部份買1送1

2024荷花BB展｜每年最矚目的「第32屆國際嬰兒、兒童用品博覽」由8月1至4日在香港會議展覽中心Hall 1舉辦，今年「荷花BB展」設有逾680個攤位，一站式包攬嬰幼兒用品、奶粉食品、外出用品、孕婦用品等產品。部份產品優惠低至3折，現場更有很多會場優惠。01親子為各位家長整合場內熱門攤位，部份攤位可換領免費贈品，不容錯過！



荷花BB展現場人頭湧湧

荷花BB展熱門攤位推介

荷花BB展熱門攤位【1】雅培媽媽會｜入會禮物 高質小熊六層紗紗防踢睡袋

現在成功登記成爲雅培媽媽會新會員（須為懷孕或育有10歲以下兒童之父母），即可換領禮雅培小熊六層紗防踢睡袋乙份。禮品數量有限，額滿即止！ *只限成功登記的新會員

攤位：A04

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荷花BB展熱門攤位【2】「雀巢防敏媽媽會」｜迎新禮品 – 多用途連帽毛巾被

只要網上登記成為「雀巢防敏媽媽會」會員並完成《1+1全護寶寶遊戲》，親臨攤位即可帶走:多用途連帽毛巾被、合作伙伴育兒禮包及雀巢®NESTLÉ® MOM & me 購物袋。名額有限，額滿即止。

孕媽咪或寶寶未滿7個月的媽咪完成營養師1對1免費營養諮詢，更可獲嬰幼兒多層過濾純水濕巾(家庭裝)。

攤位：A06

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荷花BB展熱門攤位【3】 美贊臣媽媽會｜入會禮遇 – 外出好物 多用途掛車袋

現場憑懷孕/出生證明成功登記加入《美贊臣會》更可獲贈限定迎新禮品包，包括多用途掛車袋、美贊臣環保袋、舒特膚護理試用裝及限定禮品。數量有限，送完即止。

攤位：A08, P01, P24-25

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荷花BB展熱門攤位【4】惠康

攤位：T01–02

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荷花BB展熱門攤位【5】HiPP 喜寶｜送BLW餐具、有機米糊禮物包

於7月15至30日期間完成網上預先登記，即可換領有機禮物包括環保袋、有機純米米糊試用裝及HiPP 購物優惠券；新會員成功登記更可獲精美BLW 餐具套裝，數量有限，送完即止。

攤位：A07

另外，只要登記即場完成專業營養師一對一有機孕諮詢，可獲得嬰兒床收納掛袋及有機體驗禮遇。數量有限，送完即止。

攤位：N01-03, N16-18

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荷花BB展熱門攤位【6】百佳

攤位：R01-03 & R16-18

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荷花BB展熱門攤位【7】babySWIPE 法國貝兒Biolan

攤位：G06-07

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荷花BB展熱門攤位【8】EUGENEBABY 荷花親子

攤位：A01、A15

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第32屆國際嬰兒、兒童用品博覽

日期：2024年8月1至3日 (10:00 am – 8:00 pm)、2024年8月4日 (10:00 am – 7:00 pm)

地點：香港會議展覽中心新翼Hall 1

門票資訊 【獨家低至半價$15】購票連結

早鳥開賣日期：2024年7月22日中午12:00至7月28日晚上11:59

成人門票連博覽優惠券 (1本)：$52 (原價$55)

成人門票：$27 (原價$30)

小童門票：$18 (原價$20)

博覽購物優惠券：

逾400頁場內攤位獨家優惠及限量禮品換領券，期間限量發售。

每張成人門票只限購買一本優惠券。



【正價入場門票】立即購票 獨家低至半價$15立即購票 獨家低至半價$15

開賣日期：2024年7月12日中午12:00至8月4日晚上18:00 (成人門票連博覽優惠券將於8月3日晚上18:00停售)

成人門票連博覽優惠券 (1本)：$55

成人門票：$30

小童門票：$20

