中秋盆菜2024｜精選9款鮑魚/鵝掌/龍蝦盆菜 最平$400內 低至42折

中秋節將近，為慶祝這人月團圓的佳節，當然要與家人一邊賞月，一邊享受豐盛的晚飯，共度親子時光。這頓象徵團圓的晚飯，首選當然是色香味美又豐富的盆菜。01親子為大家精選８款盆菜，現做獨家優惠最平低至42折起，除了有傳統盆菜，亦有創新料理和加入矜貴食材的盆菜，相信總會有一款適合你！



中秋盆菜2024【1】8度海逸酒店｜自家製喜慶盆菜｜82折起

8 度海逸酒店廚師團隊再推出自家製傳統盆菜，與大家共享真摯滋味。酒店中菜部主廚楊保國師傅特別花時間研究當中的用料及烹調方式。用料方面，楊師傅選用了原隻鮑魚、花膠、瑤柱、沙井蠔、大蝦、花菇、貴妃雞、燒腩仔、鵝掌及時菜等上乘食材，再 加上盆菜中的基本食材，一共有多達 16 款材料。值得一提是盆菜的精髓 ─ 醬汁。這款秘製醬汁由鮑魚、 金華火腿等矜貴食材輔以老雞、腩排、雞腳等熬製八小時而成。

自家製喜慶盆菜 訂購連結

- 4人份 | $975（原價：$1188）

- 6人份 | $1303（原價：$1588）

- 8人份 | $1713（原價：$2088）

8度海逸酒店-自家製喜慶盆菜

換領地址：香港九龍土瓜灣九龍城道 199 號地下大堂 8 度餐廳

取貨時間 10am-10pm

換領日期︰由即日起至2024年12月31日

*須於取貨日期最少3日前預訂致電 2126 1960 預約；取貨時間：10am-10pm



中秋盆菜2024【2】月膳工房早鳥中秋盆菜｜9 折優惠｜獨家免運費

相聚就是幸福，月膳工房推出足料盆菜讓一家人中秋聚在一起、團團圓圓！想輕鬆於家中聚首一堂，盆菜是最好既選擇9月11日前訂！早鳥優惠 9 折+免運費！

月膳工房中秋盆菜 訂購連結

*01空間訂購盆菜隨即附送芒果布甸（1磅）兼免運費*

- 4-6人中秋盆菜｜$980 （原價：$1,088）

- 8-12人中秋盆菜｜$1,520 （原價：$1,688）

- 4-6人團團圓圓套餐｜$1,250（原價：$1,388）

- 8-12人團團圓圓套餐｜$1700（原價：$1,888）

套餐：中秋盆菜 + 富貴炒飯 + 黃金楊技甘露

訂購需知：請於三日前WhatsApp 9548 8348下單，確保廚房有足夠時間準備食材，所有盆菜免運費於地面交收，如需送上門則統一收取$25

送貨時間：所有盆菜送貨時段為17:00 – 20:00，如需其他到達時間，請註明



中秋盆菜2024【3】新同樂魚翅酒家｜鮑魚鵝掌元蹄/刺參花膠盆菜｜ 79折起

今年新同樂魚翅酒家推出三款盆菜，分別為同樂鮑魚鵝掌元蹄盆菜、古法羊腩鵝掌盆菜、刺參花膠乳豬盆菜。

1.同樂鮑魚鵝掌元蹄盆菜配純釀醬油浸農場雞 (4-6位用)+紅燒南非即食鮑魚 (8隻)

01空間特別優惠價: HK$2438 (原價HK$3088) 訂購連結

鮑汁扣鵝掌(4隻)、醬扣元蹄(1斤) 、豆醬烤櫻桃鴨(半隻)、北海道宗谷瑤柱甫(4件)、 厚竹笙(4件)、茄汁海蝦球、蝦籽柚皮、原木花菰、手打花椒豚肉丸、香煎鯪魚餅、 香葉燻蛋、西蘭花、蓮藕、津菜、枝竹、素筋

2.同樂鮑魚 刺參花膠乳豬盆菜 配 純釀醬油浸農埸雞 (4-6位用)+ 八頭南非鮮鮑魚 (4隻)

01空間特別優惠價: HK$3938 (原價HK$4988) 訂購連結

即燒乳豬 (半隻)*獨立包裝、50頭關東刺參(4條)、天洋花膠筒(4件) 、北海道宗谷瑤柱甫(4件)、鮑汁扣鵝掌(4隻)、茄汁原隻大虎蝦(4隻)、純釀醬油浸農場雞(1隻) *獨立包裝、京韓醬烤西班牙豬腩、厚竹笙(4件)、原木花菰、手打花椒豚肉丸、 香葉燻蛋、西蘭花、蓮藕、津菜、枝竹、素筋

兌換地點: 尖沙咀彌敦道132號美麗華廣場一期4樓401號舖

盆菜換領期：2024年9月13至2024年9月18日

兌換時間: 星期一至日 4pm - 8pm

兌換方法: 外賣自取需最少4天前Whatsapp或致電9222-8943預約(每天下午4時截單)，並提供優惠碼兌換時必須出示HK01 QR code如客人需要送貨服務，可於最少7天前致電9222-8943查詢或預約



中秋盆菜2024【4】黑木亭居酒屋日式盆菜｜A5宮崎和牛壽喜/鮑魚日本波士頓龍蝦盆菜｜快閃42折

黑木亭居酒屋提供各式日本料理，包括風味串燒、日本和牛、海鮮燒物等等，時令海鮮及食材由日本空運到港，質素有保證。日式盆菜鴛鴦鍋底， 一邊濃炆汁一邊壽喜燒， 一邊麻辣汁一邊壽喜燒；和牛、龍蝦或蔬菜九格盆追加， 食到舐舐脷!

A5宮崎和牛壽喜盆菜 訂購連結

- 6人前 ｜01空間快閃半價: HK$874 (原價HK$2058)

- 10人前｜01空間快閃半價: HK$1415 (原價HK$3331)

A5宮崎和牛壽喜盆菜 訂購連結

- 6人前 ｜01空間快閃半價: HK$1045 配A5宮崎和牛(約150g) (原價HK$2460)

- 10人前｜01空間快閃半價: HK$1699 配A5宮崎和牛(約250g) (原價HK$3998)

A5宮崎和牛壽喜盆菜 訂購連結

- 6人前 ｜01空間快閃半價: HK$1153 配波士頓龍蝦(約一斤) (原價HK$2306)

+ 1

換領方法：限於黑木亭居酒屋自取

自取地點：尖沙咀金馬倫道58-60號國鈀大廈地下至1樓

營業時間：星期一至日: 12:00 - 23:00

*需提前最少2個工作天向商戶預訂



中秋盆菜2024【5】神燈海鮮酒家｜神燈海味盤菜、至尊釀鯪魚盤菜｜外賣直送免運費｜低至76折｜

適逢中秋，神燈海鮮酒家為你準備了神燈海味盤菜、至尊釀鯪魚盤菜。包含18款材料，有10頭鮑魚、鮑汁花膠、日本宗谷元貝瓜脯、紅燒海參等高貴食材。現在訂購更包運費直送，與親朋好友共渡佳節必備。

神燈海味盤菜｜外賣直送免運費 訂購連結

- 6人份 | 01空間優惠價 $1238（原價：$1588）

- 12人份 | 01空間優惠價 $2288（原價：$2988）| 低至76折!

共18品：10頭鮑魚、鮑汁花膠、日本宗谷元貝瓜脯、紅燒海參、蠔豉、蠔汁扣鵝掌、蠔油炆花菇、自家製炸蝦丸、豬脷、豬皮、魷魚、香炸芋頭、蠔皇炆枝竹、清甜蓮藕、上湯蘿蔔、貴妃雞、紅炆腩肉、紅燒元蹄

至尊釀鯪魚盤菜｜外賣直送免運費 訂購連結

- 6人份 | 01空間優惠價 $1238（原價：$1588）

- 12人份 | 01空間優惠價 $2288（原價：$2988）| 低至76折!

共18品：酸鯪魚、鮑汁花膠、日本宗谷元貝瓜脯、紅燒海參、蠔汁扣鵝掌、蠔油炆花菇、豬皮、魷魚、紅燒元蹄、自家製炸蝦丸、紅炆腩肉、發菜、貴妃雞、鹵水鴨、上湯蘿蔔、蠔皇炆枝竹、清甜蓮藕、香炸芊頭

訂購需知：需提前最少3個工作天預訂

送貨時間：11:00-15:00 或 15:00-18:00（請於預訂時指明送貨時段，實際送貨時間視乎物流送貨路線，恕不接受指定送達時間 *司機會早上電話通知客人確定時間)



中秋盆菜2024【6】FEAST 85折鮑魚珍饈豐食盆菜(4-6人) (冷凍)｜免運費

金秋時節，豐食FEAST全新呈獻「鮑魚珍饈豐食盆菜」，嚴選16款矜貴的山珍及鮮味食材，配以濃郁的鮑魚湯汁精心熬煮而成，啖啖鮮香，用料十足。盆菜連同不鏽鋼鍋以真空冰鮮包裝方式呈現，衛生安全，只需原盆加熱即可品嚐。售價已包括送貨上門，方便生活節奏急速的都市人，是親友們歡聚、做節「加餸」的絕佳選擇。 數量有限，售完即止。

鮑魚珍饈豐食盆菜(4-6人) 冷凍 訂購連結

01空間特別優惠價: HK$772 (原價HK$908)

每個盆菜包含16款食材：

溏心鮑魚、原條海參、鮮元貝、鮑汁燴花膠、鮑汁鴨掌、極品大蝦、珍珠魚唇、蠔皇螺片、南乳五花腩、秘醬炆豬皮、農家雞肉、爽彈白魚蛋、滷香杏鮑菇、特級板栗、醬香蘿蔔、上湯西蘭花、黃金鮑汁

銷售日期: 16/8/2024-19/9/2024

換領日期: 2/9/2024-22/9/2024



中秋盆菜2024【7】Fast Gourmet｜全港首創巨型酥皮龍蝦盆菜59折

Fast Gourmet 票選最優秀法國菜餐廳，全港首創酥皮龍蝦汁鮑龍萬有盆菜。一盆盛宴，三重享受！兩款湯底給你選擇，有法式龍蝦湯及冬蔭龍蝦湯。內有法國酥皮、龍蝦、鮮鮑魚、北海道珍寶帶子等珍貴食材。

Fast Gourmet｜全港首創巨型酥皮龍蝦盆菜 訂購連結

全港首創酥皮龍蝦汁鮑龍萬有盆菜 (法式龍蝦湯/冬蔭龍蝦湯)

-1-2人用｜01空間特別優惠價: HK$399 (原價HK$528)

-4-6人用｜01空間特別優惠價: HK$1088 (原價HK$1688)

限量快閃 (26/8/2024 - 8/9/2024):

4-6人用｜01空間特別優惠價: HK$999 (原價HK$1688)

換領地址：中環店 - 中環善慶街9號地鋪

尖沙咀The ONE店 - 彌敦道100號The One 6樓L608號舖

換領日期：由即日起至2024年9月30日

取貨時間：中環店：12:00-14:00/14:00-16:00/16:00-18:00/18:00-20:00)

尖沙咀The ONE店：12:00-14:00/14:00-16:00/16:00-18:00/18:00-20:00



中秋盆菜2024【8】六國酒店 粵軒中菜廳 星級盆菜 4位用

粵軒位於有91年歷史的六國酒店，多年來為本港著名富豪飯堂之一。粵軒中菜廳由名廚主理，供應巧手粵式佳餚、新派得獎名菜、經典懷舊菜式及精美特色點心。現推出【懶人之選盆菜】，包括粵軒聚寶盆菜、名廚御級盆菜及名廚頂級盤菜。

粵軒聚寶盆菜- 4位用｜ HK$1600 訂購連結

海中蝦、沙井蠔、貴妃雞、瑤柱甫、大鵝掌、釀鯪魚、炆豬手、燒腩肉、吊片、大花菇、蘿蔔、豬皮、津菜

名廚御級精選盆菜- 4位用｜ HK$2180 訂購連結

原隻鮑魚、海參、沙井蠔、花膠、大鵝掌、貴妃雞、海中蝦、瑤柱甫、豬蹄筋、大花菇、蘿蔔、津菜、豬皮、髮菜

名廚頂級精選盤菜- 4位用｜ HK$2,680 訂購連結

原隻鮑魚、遼參、沙井蠔、花膠、大鵝掌、貴妃雞、海中蝦、瑤柱甫、炆腩肉、豬蹄筋、大花菇、蘿蔔、津菜、豬皮、髮菜)

中秋盆菜2024【9】巴辣仔極尚烤魚盆菜｜獨家免運費｜免費送口水雞/蔥油雞

主打正宗四川烤魚，由成都名廚主理，是全港首家引入冒菜的餐廳。巴辣仔對炮製烤魚雞煲向來講究，堅持使用四川直送香料，煲煲即叫即炒。為你送上正宗川菜獨特的鮮、香、麻、辣口味

極尚烤魚盆菜 訂購連結

4-6人份量 $1,188

10-12人份量 $1,888

**優惠期有限，送完即止

極尚烤魚盆菜

訂購方法：提前一天下單並付款，然後WhatsApp 6265 6567確認訂單

換領方法：包全港送貨, 樓下交收 (離島及大嶼山除外)

