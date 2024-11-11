學前兒童｜孩子發展與常人存在差異？「這些」方面需特別留意！

學前兒童｜隨著孩子的成長，他們不僅要在學校學習知識，同樣在家庭中需要受到教育的薰陶，同樣意味著在孩子的成長中，父母和師長皆擔任著重要的角色。因此，身為父母便需要多加留意孩子的個人發展是否健全，是否在某些範疇中的發展還未穩定。如孩子的發展持續地與其他同齡兒童有明顯的差別，那家長和老師就要特別留意，並商討是否需要安排進一步的跟進，或向專業人士查詢。

資料來源：衞生署學生健康服務



孩子開始上幼稚園或幼兒中心，標誌著他們的成長進入另一個里程碑，而家庭與學校在孩子的發展中均擔當著重要的角色。若兩者能保持緊密的聯繫，定能更全面地扶助孩子的學習和成長。若孩子上幼兒班至大班期間，在各範疇中持續出現困難，家長和老師就要特別留意孩子在個人發展上是否出現問題。

學前階段（約三至四歲）

1. 學習及認知方面

對簡單的概念仍未掌握，例如不懂辨認大小

對數目概念仍未明白，不懂「一件」或「兩件」物件的意思

不能正確說出常見物件的用途，例如餐具 —— 進食、剪刀 —— 剪紙

不懂玩扮演或模擬遊戲，例如扮演醫生、老師；玩「煮飯仔」等

2. 語言方面

不懂辨認大部分常見物件/圖片的名稱

對簡單的指示未能跟從，例如「將車放入玩具箱度」

未能正確地回應「有/沒有」的提問

不會用短句來溝通，例如「波波跌咗」、「妹妹食餅」

未能正確運用「你」、「我」等代名詞，例如「我食餅」或「你俾妹妹」

不懂跟著唱兒歌

說話發音不清晰，別人難以明白

3. 大、小肌肉方面

步行時容易跌倒

上落樓梯時需要成人扶持

手指動作欠靈活，例如未能自行打開糖果包裝紙；翻書頁或搓泥膠

未能模仿畫橫線、直線

自行扭開或關上瓶蓋時有困難

4. 自理能力方面

不懂表達如廁的需要，日間仍經常遺尿

未能自行脱掉鞋襪或簡單的衣物

用匙羹進食時顯得笨拙

5. 行為及社交方面

喜歡獨自玩耍，對其他孩子不感興趣

缺乏目光接觸，很少主動與人溝通

很少引領他人注意自己感興趣的事物，對他人的事物亦不感興趣

過分依附照顧者，難與照顧者分離

以上的例子僅適用於三至四歲的孩子。除此之外，在孩子上低班後（約四至五歲），家長仍需密切留意孩子的個人行為，判斷是否需向專家協助。例如在認知上未能明白簡單的比較性概念和數字概念、說話發音不清晰或是不會用簡單句子來表達想法、在如廁上未能作出較簡單的自理行為（如洗手、小便等)、行為及社交方面會表現不安、發脾氣、被動等等。

此外，若家長的孩子已上高班（約五至六歲）一段時間，同樣可以留意是否有以下的情況：如未能掌握簡單的常識及數目概念、難以理解較複雜的句子及說話欠流暢、未能做出脱衣物、刷牙漱口等的自理行為、不專注或是拒絕遵從指示等等。

然而，以上情況只屬個別例子，如家長對孩子的發展有任何疑問，可向區內母嬰健康院的醫護人員查詢。假如孩子出現以上多項問題，而且情況持續，便須盡快由老師透過「兒童身心全面發展服務」作出轉介，或家長可致電所屬母嬰健康院，約見護士為孩子作檢查，幼兒的成長發展變化迅速，及早識別和介入會有助孩子健康成長。