媽媽會2025｜即睇10間熱門媽媽會 入會即送睡袋/尿片/現金券

媽媽會｜許多母嬰品牌公司也會設立媽媽會員專區，讓媽媽們定時定候收到公司最新的產品優惠和育兒資訊，還可享免費贈品及試用。01親子為媽媽們整理出10間熱門公司的媽媽會優惠，讓媽媽們賺盡着數。



1.麥當勞親子會會員

2025 年麥當勞親子會會籍分別有尊尚會籍(電子 / 實體咭) 及基本會籍，均可享有不同禮遇。

2. Merries 媽媽會

成為Merries 媽媽會會員，可免費換First Premium試用裝。

3.美贊臣媽媽會

成為美贊臣媽媽會會員，即可享有各尊貴會員福利、電子優惠券、以及獲得更多育兒資訊。

4.荷蘭美素佳兒®

只要登記參與無憂試飲體驗計劃，即可享獲自選一罐荷蘭美素佳兒®金裝、 荷蘭皇家美素佳兒®及有機荷蘭皇家美素佳兒®產品 、專業營養師一對一營養諮詢等福利。

5.雅培媽媽會

由即日起至2月23日，凡登記成為雅培媽媽會全新會員，即享雅培小熊六層紗防踢睡袋及其他豐富禮品。

6.Huggies BB會

立即登記Huggies BB會，同時免費索取Huggies 紙尿片試用裝、現金券。

圖片來源：Huggies BB會

7.HiPP喜寶有機媽媽會

會員5大福利包括成長禮遇、生日禮遇、迎新禮品、育兒小貼士、專屬活動、獨家優惠及積分獎賞。

8.惠氏媽媽會

可享有會員尊享優惠及活動、豐富入會禮物、會員尊享禮遇、會員限定購物優惠及1對1營養諮詢。

9.雀巢防敏媽媽會

成為會員後可體驗個人化貼心育兒資訊、參與專屬活動等。

10.明治媽咪會

即日起至2025年2月16日，凡登記明治媽咪會做會員，可於「BB春季購物節」暨「兒童成長教育展」展會，憑換購價$20購買明治成長配方 (1-3 歲) EZcube粒粒裝奶粉。