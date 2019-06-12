小學生抑鬱：95%自殺源於精神病　男女成因大不同

《生活資訊》耗時近8個月，走入雪隆區8所華小（國民型華文小學），向2179名四至六年級學生進行問卷調查，男生佔了46.1%，53.9%是女生，從中找出兒童壓力主要來源。

【2017-2018馬來西亞雪隆區學童壓力報告】

兒童壓力5宗罪

排名1 我擔心無法進入好的學校升學 排名2 我希望自己多方面都可以做得非常好 排名3 成績太差／不夠好 排名4 我很怕失敗 排名5 爸媽常拿我和別人作比較

小男生在意外在互動

老師太嚴格 課外活動（如才藝班、補習班等）太多 同學或朋友會欺負我 家庭成員中有人會無緣無故打我或傷害我 爸媽分開了／我只有爸爸或媽媽

小女生關注自我認同

我希望自己多方面都可以做得非常好 我很怕失敗 覺得自己很差，比不上人家 同學和朋友在很多地方都比我厲害 我覺得自己長得不好看，或不如其他同學好看 爸媽偏心其他兄弟姐妹，覺得我沒有他們好 沒有人注意和關心我

*注：以上為兒童壓力調查問卷中，按性別最多勾選人次的選項。

此份問卷題目涉及：自我要求、家庭生活、學校課業3方面，包括考試成績、父母關係、課外活動、同儕相處等等，也有一些頗玩味的題目，如長相不好看、爸媽太寵愛、家境貧窮等等。問卷稍後交由拉曼大學（馬來西亞霹靂金寶市）心理與諮商學系的系主任陳子聖助理教授、課程主任彭開賢、翁文慧與戴國偉講師進行統計分析。

拉曼大學（金寶）心理與諮商學系課程主任彭開賢（馬來西亞東方網提供）

「壓力」的範圍十分廣泛，問卷中的壓力來源選項是預設的，由學生們依據自己的理解自行圈選。所得資訊可能僅表示兒童討厭或是讓他們不快樂的事情，但真切反映他們眼中的世界。

在兒童自我評估的各項壓力來源中，排行前5名都是「自我因素」，父母和學校遠落在後頭，令人頗感意外。然而，彭開賢表示，很少孩子天生就是自我要求高的，孩子怕輸的背後原因源自社會風氣與價值。父母是小孩的小社會，學校是小孩的大社會，這兩股最大的外在壓力，加上兒童還得面對內在身心發展的壓力，多方面結合，已經構成一張壓力網。

心靈持續感冒 身體出狀況

彭開賢指出，兒童壓力過大，如果沒有得到適當的紓解，將演變成心理疾病。除了常見的抑鬱及焦慮症，有些孩子也可能患上「體化症」。所謂的體化症是指心理上的問題轉化為身體上的症狀，但在生理上卻又找不出病因的心理疾病。壓力過大是兒童抑鬱或焦慮的主因，如果沒有介入處理，最常見的嚴重結果就是自殺，甚至發展成更嚴重的精神疾病，比如出現幻聽、幻覺。

他說，自殺的導因往往來自精神疾病，極少的個案是沒有心理疾病的。外國曾做心理解剖，他們專門採訪「完成自殺者」的家屬，以及在14至30天內與自殺者有過互動的人，結果有95%以上的完成自殺者，在死前兩個星期表現出很明顯的抑鬱、焦慮或是其他精神疾病的症狀，只是很多時候身邊的人沒有發現，或是不以為然，結果不幸事件就發生了。

95%以上的完成自殺者，在死前兩個星期表現出很明顯的抑鬱、焦慮或是其他精神疾病的症狀。（視覺中國）

雪隆華小生心理狀況：8人中1人亮黃燈 33人有1人亮紅燈

焦慮抑鬱指數調查所得，12.12%的學童受焦慮抑鬱情緒的困擾，意即每8名雪隆區華小生中，就有一人的心理狀況已亮黃燈，出現需關注的焦慮抑鬱症狀；當中更有3.62%呈嚴重焦慮抑鬱症狀，即每33名學生中，有一人的心理狀況已亮紅燈，具有臨床症狀需要接受專業心理或藥物治療，情況堪憂。

彭開賢引述馬來西亞衛生部2017年的調查資料，13歲至18歲青少年中，18.3%有抑鬱症狀、39.9%有焦慮症狀，輔以《生活資訊》這份「兒童壓力調查報告」，足以說明抑鬱或焦慮的症狀不是在青少年時期才開始出現，而是在更早的兒童期已有跡象，由於沒有及時發現與處理，以至把問題帶至青少年時期。他說，這項調查資料與其他西方國家的情況甚為接近，顯示出馬來西亞兒童壓力水準，已經「趕上」先進國家。

這項調查也發現，如果覺得自己很差，比不上人家的孩子，比沒有這種想法的孩子，高出2.002倍的機會成為抑鬱或焦慮症的高風險群。如果你家孩子還出現以下的想法，那麼有更高機會成為高風險群，應多加留意。

不受大家歡迎，別人看到我時都不開心 1.945倍 沒有人注意和關心我 1.682倍 我很少知心朋友，同學都不喜歡我 1.633倍 我覺得自己長得不好看，或不如其他同學好看 1.418倍 爸媽常拿我和別人作比較 1.402倍 我沒有足夠的時間睡覺或休息 1.393倍

大人們努力地為孩子提供更好的生活，然而我們為孩子打造的世界，在有意無意之間，究竟帶給孩子什麼樣的壓力呢？也許，我們該停下來好好想想。

我們為孩子打造的世界，在有意無意之間，究竟帶給孩子什麼樣的壓力呢？（視覺中國）

小男生壓力源：世俗給的超齡任務

調查結果還有一個趣的發現，就是性別上的差異。彭開賢說，相較於小男生，小女生的壓力來源很多時候是內在因素，當她們碰到事情時，比較容易針對事情反覆思考，然後進行自我反省，如我希望自己多方面都可以做得非常好、覺得自己很差比不上人家、沒有人注意和關心我。

他進一步分析，這也顯示了現今的小女生比較早熟。著名心理學家愛利克艾瑞克森（E. Erikson）最重要的理論是「生命週期的8個階段」，其中第五階段（13到21歲）的主要人生任務就是要達成「認同（Identity）」，從這些高年級小學女生所勾選的選項，可看出她們正發展「身份／角色認同」的跡象，開始會問我是誰、我的價值是什麼。另外，社會上普遍要求女生的外表，也讓小女生在耳濡目染下，比男生顯著地更在意外表，如果不如其他同學好看，就會造成壓力。

相比起女生，小男生的壓力來源更多時候是外在因素。在遇事之時，他們所採取的策略是將事情歸因於外在因素，如個人所處的環境、與自己互動的其他人、限制等等，如老師太嚴格、課外活動（如才藝班、補習班等）太多、同學或朋友會欺負我等。

小學生的壓力來源存在性別差異。（資料圖片）

還有一個非常玩味的就是「爸媽分開了／我只有爸爸或媽媽」。單親對小男生的影響比小女生大。臨床心理師李雯怡表示，這與她的臨床經驗相符，「我看過好些父母離異或是父親離世的小男生，大人可能會對他說，現在家裡只剩你一個男生了，你要肩負起照顧媽媽或是家裡的擔子，可這是不合理的要求，這已超出他們年齡所能承擔的。」

彭開賢則小心解讀：「我不清楚這是不是受抽查樣本的影響，可能剛好填問卷的小男生多數來自單親家庭。」不過他覺得大人應該開始反思，這個社會對小男生的要求是不是超越了他們的能力範圍。「外國開始倡議，讓男生比女生遲一年，即8歲才上小學一年級，這樣的措施是因為他們發現，男生的大腦發育比女生慢一些，所以多等一年讓小男生的大腦發育更成熟才上小學比較好。」

兒童的壓力是成人世界的鏡子，適度的壓力加上鼓勵，有助激發潛力，也是兒童成長中不可避免的過程。只是，大人在要求孩子前進的同時，也要給予他們充足的心理支持，別「壓」壞了孩子的童年。

【本文獲「馬來西亞東方網」授權轉載，原文：【現代兒童壓力特輯（二）】雪隆華小自我要求高】