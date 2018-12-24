【阿翔與蝦多士7】一日農夫唔易做　唔做港孩去摘茄

這是一個關於兩歲小孩阿翔和一隻退休導盲犬「蝦多士」的任務之旅，今集阿翔和蝦多士將走進有機農場，了解食物得來不易，平日不應浪費。

家長不要過於敏感

鏡頭前的阿翔可愛好動，不過看人家的孩子總是特別美好，對自己親生的卻異常擔心，好動又擔心有過度活躍、太靜又生怕是自閉等等。

香港基督教服務處深中樂Teen會隊長程黛雲女士表示，儘管很多學者專家已一再強調，每位小朋友的發展狀況與能力都是迥然不同，但作為家長仍不免或受其他親人的評論而影響心情；家長關心子女的心情的確能對小朋友的教育產生良好的效果，但若一直過於比較和敏感的話，也容易使小朋友產生自卑感，更影響親子關係；小朋友亦不可以一味地模仿別人，家長應該按照小朋友自己的步伐讓他們自然成長，要了解小朋友本身能力的限制。

親子關係乃成長基礎

有追看《阿翔與蝦多士》的觀眾都知道阿翔今年已經開展了幼稚園的新生活，這個年齡的小朋友家長最應重視小朋友哪一方面的發展呢？

程女士引用教育局指引，優質幼兒教育是讓小朋友在群性、智力、體能、美育、情緒等方面得到均衡的發展，達至全人教育的目標。要達至優質幼兒教育的目標，必須透過遊戲和有意義的活動，使小朋友在輕鬆愉快的環境中學習，啟迪他們的潛能、培養他們的學習興趣，讓他們健康快樂地成長。其實，小朋友儼然像一張白紙，作為也是家長的筆者，認為家長最好多帶小朋友一起經歷，因為建立親子關係才是最重要的基礎。