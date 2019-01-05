5個小方法提昇三歲以下幼兒溝通能力│Miss Carley

一至三歲是小朋友學習語言的黃金期，作為家長可以做甚麼以提昇小朋友的語言表達及理解能力呢？家長們不妨嘗試以下由Miss Carley建議的小貼士。

減少問題

身為家長，我們都習慣不斷向孩子發問，例如「咩嚟㗎？」、「你做緊乜嘢？」、「你去邊呀？」等等，但要知道，太年幼的小孩子未必有足夠的語言理解及表達能力去回答成年人的問題，而太多的問題或許會令小朋友造成壓力，亦會令整個對話變得由家長作主導，我們可以嘗試減少向孩子發問，而多留意孩子的身體語言及正在進行的活動，改用以下四個方法去引導小朋友多聽及多說話。

多描述自己或小孩正進行的活動，也可鼓勵小孩表達。 多描述幼兒在進行的活動 (parallel talk) 家長可嘗試多以短句描述孩子正在進行的活動，例如小朋友正在玩玩具車，家長可以說：「係喎，你係度玩緊車！」若小朋友正在吃餅乾，家長又可以說：「咦，你係度食緊餅乾！」這些描述能讓小朋友認識自己的動作及手上物件的名稱，家長亦可按小朋友的能力鼓勵孩子模仿成人說出單字及句子，以加強其表達能力。 多描述自己在進行的活動 (self talk) 家長可以嘗試以短句描述自己正在進行的活動，例如當媽媽和孩子在超級市場買東西時，媽媽可以向孩子說：「媽咪在買食物呢！」多些向孩子講解自己及他們正在進行的活動，給予孩子足夠的語言輸入，久而久之，可以加深孩子對身邊事物的認識及觀察力，更可以增強他們的理解和表達能力。

口部肌肉和語音學習都尚在發展中的幼兒有發音不清的情況是正常的。 替小朋友擴展句子 家長可以嘗試替小朋友把句子加長，如小朋友說「食蘋果」，家長則可以說：「係喎，你喺度食緊個大蘋果！」，又例如小朋友說 「車車」，家長可以說：「車車好快喎！」這樣可增加小朋友對詞彙及句子的認識。 多製造溝通機會以增強溝通動機 家長在給予小朋友想要的東西前，可嘗試要求他遞手說「比」、給予小朋友選擇並要求他說出想要的東西的名稱、把小朋友想要的玩具或食物等故意收起來並鼓勵他作出要求，這些都是增強幼兒溝通能力的好方法。 另外，由於這個時期的小朋友的口部肌肉和語音學習都尚在發展中階段，因此有發音不清的問題都是正常的，家長毋須急於糾正寶寶的發音，否則可能會打擊孩子說話的自信心呢！