【幼稚園註冊】破解5個家長常見的選校迷思│Mommy Amy

尚有數日便是幼稚園的統一註冊日(註: 僅適用於參與了免費優質幼稚園教育計劃的幼稚園)，你為孩子做好決定了嗎？Mommy Amy 趕在註冊日前欲於與各位分享一些近月與不同家長交流選校心得時所聽到的一些情報及分享，為常見的迷思提供多一個思考的角度，希望亦有助大家作出最後的決擇。

迷思一：亮麗的升小名單便是學校學術質素的指標？

很多父母〈Mommy Amy也不例外〉，在選校時其中必看的一項指標便是幼稚園畢業生的升小名單。但其實很多學校並不會公佈學生是於那一個階段獲小學取錄，是自行收生還是叩門階段？我便曾聽聞很多幼稚園專取錄已有兄姊在名小就讀的學生，因此其亮麗名單其實出自很多來自必收生的學位，未必能直接反映其學生的學術程度。因此父母不易完全取信於學校的升小名單，最多只能作為瞭解該校的學生家長是否多傾向投考私立或直資學校。

迷思二：文靜內向的學生更適合就讀於傳統教學型的幼稚園？

Mommy Amy的大囡在入學前為慢熱但記憶力好的小朋友，我亦曾疑惑過是否應為她挑選傳統教學型的幼稚園，因為其良好的記憶力在較重背誦及操練的幼稚園應該可以輕鬆應付。但經過了2年在活動教學型的幼稚園洗禮後，囡囡已脫胎換骨，不但在陌生人面前不再躲藏，更能充滿自信地表達自己。我亦見她班上一些在初入學時較為拘謹的同學仔亦同樣變得開朗外向。因此，雖然孩子的個性為本性，但仍充滿可塑性，是可以透過學校教育而改變。所以更重要的是父母希望孩子的個性是安靜沉穩還是外向熱情呢？這沒有正確的答案，亦不需要為考小一而特別作計算。唯一肯定的是，孩子是可以透過學校的環境來平衡本身個性不足的那一面。