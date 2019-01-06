【幼稚園註冊】破解5個家長常見的選校迷思│Mommy Amy

尚有數日便是幼稚園的統一註冊日(註: 僅適用於參與了免費優質幼稚園教育計劃的幼稚園)，你為孩子做好決定了嗎？Mommy Amy 趕在註冊日前欲於與各位分享一些近月與不同家長交流選校心得時所聽到的一些情報及分享，為常見的迷思提供多一個思考的角度，希望亦有助大家作出最後的決擇。
迷思一：亮麗的升小名單便是學校學術質素的指標？
很多父母〈Mommy Amy也不例外〉，在選校時其中必看的一項指標便是幼稚園畢業生的升小名單。但其實很多學校並不會公佈學生是於那一個階段獲小學取錄，是自行收生還是叩門階段？我便曾聽聞很多幼稚園專取錄已有兄姊在名小就讀的學生，因此其亮麗名單其實出自很多來自必收生的學位，未必能直接反映其學生的學術程度。因此父母不易完全取信於學校的升小名單，最多只能作為瞭解該校的學生家長是否多傾向投考私立或直資學校。
迷思二：文靜內向的學生更適合就讀於傳統教學型的幼稚園？
Mommy Amy的大囡在入學前為慢熱但記憶力好的小朋友，我亦曾疑惑過是否應為她挑選傳統教學型的幼稚園，因為其良好的記憶力在較重背誦及操練的幼稚園應該可以輕鬆應付。但經過了2年在活動教學型的幼稚園洗禮後，囡囡已脫胎換骨，不但在陌生人面前不再躲藏，更能充滿自信地表達自己。我亦見她班上一些在初入學時較為拘謹的同學仔亦同樣變得開朗外向。因此，雖然孩子的個性為本性，但仍充滿可塑性，是可以透過學校教育而改變。所以更重要的是父母希望孩子的個性是安靜沉穩還是外向熱情呢？這沒有正確的答案，亦不需要為考小一而特別作計算。唯一肯定的是，孩子是可以透過學校的環境來平衡本身個性不足的那一面。
迷思三：選擇Happy School 只是先甜後苦？
有時Mommy Amy仍是很難接受，Happy School 在香港是被定義為一個負面的標籤。我絕對明白香港家長的無奈，因為我每日都處於 “升小是否能順利銜接” 的疑慮當中。但我亦必須分享，Happy School 的學生不是沒有在學習，只是對學生的學術要求更符合其年齡的相應發展，孩子及父母因而不必追趕進度，孩子亦比較能避免在挫折中學習。
另外，Happy School 因更重視孩子的全面發展，所以小朋友在認知、解難、協作及情緒發展上更有優勢。幼稚園作為孩子第一個接觸的微型社會，很多往後人生需要用到的社交技巧都在這裡發展；學術的東西可以在課後專科外補，但相反，校園外比較難找到同等規模的社交圈子。因此我更傾向選擇著重全面發展的幼稚園，同時，當我沒有追趕學校進度的壓力時，我才有更多空間讓孩子按自己的步伐來拔尖補底。
迷思四：入讀名幼便能平步清雲？
我不能否認，有名氣的幼稚園必有其過人之處；課程及教學的系統性絕對是其一，但學生是否能全盤吸收便要看孩子的資質及家庭是否能夠相應地配合。因此，在決定入讀前必須同時考慮父母是否有財力或時間為孩子在課後提供學習支援。因為一般名幼的學術進度都會更快更深，若父母未能提供相應的配合，孩子將有更大機會在挫折中學習，亦更容易引申其他學習問題。另外，除了少數百分百能夠升小的龍校外，其他幼稚園都沒有升上名小的保證；很多時除了因學校的名聲或特殊關係外，更多還是決定於家庭所投入的培育，因此在決定入讀前易調整好相應的期望及心理準備。
迷思五：外藉面孔便是英語老師的質素保證？
一般所指的NET “Native-speaking English Teachers” 是指以英語為母語的英語教師。但幼稚園不似中小學，有指引規管專科英語老師，至少限度必須曾修畢兩年全日制教育課程。根據幼稚園行政手冊，教育局只視專科語文老師為支援人員，因此並沒有特別的資歷要求。
一般來說，幼稚園會要求NET老師持有修畢TEFL或TESOL的教授英語為外語的教學證書，但這個課程只需數月便能修畢，亦不是針對幼兒教學為主，而且修讀門檻亦不需曾修讀過教育學分，因此獲資歷者有機會良莠不齊，最終亦只由幼稚園校方守龍門。Mommy Amy 曾見一些透明度高的學校會主動披露老師的學經歷〈而其英語教學團隊亦真的除科主任級別外皆未曾修讀教育或語文相關學位〉，但亦見有些學校只是以能代其申請香港工作簽證為利誘聘請海外剛畢業的大學生前來任教。所以假若父母對此有疑慮，易向學校作進一步查詢。
幼稚園是孩子人生中的第一所學校，作為父母必然會謹慎選擇，想將最好的都給予小朋友。但同時亦別忘記，父母才是孩子永遠的老師，因此亦無須過於緊張。若有興趣，可同時參考我於早年寫下的10個幼稚園選校方向，期盼能有助大家在最後關頭做出最適宜的選擇。共勉之！
自小志願成為一名母親，現育有兩名小天使；3歲的囡囡Valerie及1歲的囝囝Wyatt；每日樂於照顧小孩並盡量不受外界影響下，堅持自己的育兒理念。 本著『愛分享』的個性，希望與各位爸爸媽媽分享有關親子的大小事。