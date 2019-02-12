數位落差新定義　矽谷精英孩子遠離科技產品│平平媽

上次提及不少矽谷父母不會讓孩子過早接觸電子產品或上社交網站，認為「數位工具」對孩子的發展是弊多於利。然而，科技日新月異，到底應否讓孩子及早熟悉科技產品、以利「贏在起跑線」？是否愈早起步就等於愈好？當各全世界的學校都趕着以iPad代替書本、改用「電子黑板」，甚至功課也是網上遞交時，美國卻有一班家長把孩子送進「低科技學校」，這股「低科技教育」風潮正在矽谷慢慢成形。這些家長會為孩子選擇怎樣的學校？ 【編按：作者為平平媽】

（GettyImage） 富有的孩子反而少用電子產品？ 專欄作家Nellie Bowles去年於紐約時報中提及這股風潮，指出我們對數位落差的理解應有所改變。一般而言，「數位落差」是指社會上不同種族、經濟、階級背景等人，接近及使用電子產品的機會及能力上的差異；而在教學上，學生之間的數碼差距，可能會造成成績上的差異。然而，現時卻有一個新趨勢：越高收入的家庭，越有能力讓孩子遠離高科技產品。他們的學習資源刻意回歸普通或天然玩具，並重視人際互動成長。與此同時，低收入家庭的孩子卻只能由「螢幕」陪伴長大。根據一間非牟利的媒體媒體監管機構Common Sense Media的調查指出：來自低收入家庭的年輕人平均每日花8小時7分鐘玩電動、看影片等娛樂活動，然而來自較高收入家庭的孩子則只花5小時42分鐘。Nellie Bowles亦訪問了不少矽谷家長。他們表示，即使在同一個社區，公立和私立學校之間的電子教學應用差距也越來越大。雖然有公立中學大力宣傳其「1人1 iPad」計劃，但備受矽谷高管歡迎的私校Waldorf School of the Peninsula卻主張孩子與自然共處，避免孩子使用電子產品學習。

根據一間非牟利的媒體媒體監管機構Common Sense Media的調查指出：來自低收入家庭的年輕人平均每日花8小時7分鐘玩電動、看影片等娛樂活動，然而來自較高收入家庭的孩子則只花5小時42分鐘。Nellie Bowles亦訪問了不少矽谷家長。他們表示，即使在同一個社區，公立和私立學校之間的電子教學應用差距也越來越大。雖然有公立中學大力宣傳其「1人1 iPad」計劃，但備受矽谷高管歡迎的私校Waldorf School of the Peninsula卻主張孩子與自然共處，避免孩子使用電子產品學習。

（GettyImage） 為何讓孩子轉讀「低科技學校」？ 那麼矽谷父母的孩子所就讀的「低科技學校」又是怎樣？曾有報導指出，在矽谷地區的華德福學校，大部分學生父母任職高科技企業，他們認為真正優秀的教育，其關鍵在於溫暖的老師及有趣的教學方法。孩子不可帶手機上學，也沒有iPad，只有黑板、粉筆、顏色筆、白紙、毛線等工具，不崇尚考試成績及數位能力，而是回歸基本及自然，讓孩子在愉快中學習。學生除了學習語文知識外，同時亦培養孩子的解難能力、溝通能力、數學技巧、協作能力等。他們會透過紙筆、畫圖、手作等活動，並在自然體驗及「動手做」中，發揮想像力和創造力，同時體驗用自己力能完成製品所帶來的成功感。這樣的學習環境及信念，也正在世界各地的華德福學校努力實踐及推廣。

不過華德福學校又是否完全不讓孩子接觸電子產品？不是的。它們認為孩子在不同的成長階段應該有相應的學習需要，不應過早接觸電子產品，亦不應依賴電子教學及學習，數位產品只是工具，問題在於如何讓孩子有駕馭的能力。如澳洲的一所華德福學校，會讓六年級生動手把電腦拆開，了解外型及內部結構，希望透過了解事物的本質，慢慢理解電子產品的魔力與弱項，從而減低孩子上癮的機會。

（GettyImage） 香港家長可以怎樣做？ 香港暫時只有兩間註冊並獲發牌的的私立華德福小學，沒有政府資助，學費自然成為不少家庭卻步的原因之一。不過不論你是否認同華德福教育，作為香港家長，也不希望孩子時常以手機或平板電腦為伴。可以做的就是盡量讓孩子遠離電子產品。常說以身作則 – 孩子模仿學習是天性，因此家長在家時、在孩子面前，請盡量減少使用手機或平板電腦。此外，讓孩子明白「界線」十分重要，因此父母可以「明確」的態度表示：什麼時候可使用電子產品、什麼是可接受的使用範圍等等。而且，最好家長能與孩子一起理解、消化看到的內容；網絡世界品流複雜，孩子往往會接收到不適當的訊息。為保障孩子的健康成長，我們需要好好保護孩子，同時也與他們共同成長，學習怎樣與電子產品「相處」。。 其實，香港家長大多都日理萬機，與孩子相處的時間已經不多。隨着孩子飛快長大，當我們能有與孩子共讀、玩樂的親子及互相交流的時間，又怎會捨得在網劇、影片、社交網站等流連忘返？

平平媽

現為華德福學校的家長，盼孩子能平安、平穩地成長。平平媽與大多的香港媽媽一樣，在傳統教育體制中成長，為孩子選擇幼稚園時初遇華德福教育，自始四出鑽研華德福，如何讓孩子獲得身心靈全人發展。在此分享小見聞，冀父母與孩子能愉快地共學，互相有正面的影響。

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