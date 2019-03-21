【兒童近視】台灣應用十多年　阿托品眼藥水減慢近視加深速度50%

電子產品的普及可以說是一把雙面刃，一方面的確方便了大眾，但令一方面卻令小朋友更易接觸沉迷，先不說心理層面，生理上最直接就是影響小朋友的視力！而香港近視率全球排名數一數二，要阻止近視加深必定要從小做起，現在不少家長很早便做足功夫，而為小朋友滴低濃度的阿托品（Atropine）眼藥水，就是其中之一。

阿托品台灣已運用多年 成效顯注

香港中文大學賽馬會瞳心護眼計劃每年都會為一些6至8歲的兒童提供免費及全面的眼科檢查，當中如有需要及適合的學童，醫生便會處方阿托品去協助減緩小朋友的近視加深速度。該計劃總監以及眼科專科任卓昇醫生表示：「阿托品在台灣已經應用了最少十多年，成效非常顯著，能減慢近視加深速度達一半！舉例你每年加深50度，使用後便只會加深25度。」

阿托品的實質應用 任醫生強調，使用阿托品是一個長期的療程，小朋友由6歲開始便有機會開始出現近視問題，到青春期時，眼球的成長意味著這段時間近視加深得最快，因此使用阿托品不能在中途停止，但實質何時結束療程就要定期覆診由醫生診斷。而阿托品的使用方法十分簡單，只需要每天晚上為小朋友雙眼各滴一滴，日間則需繼續佩戴眼鏡。

副作用不大 沒度數限制 阿托品只針對近視問題，對遠視及散光沒有效用，而使用阿托品並沒有度數限制，初期應用在減慢近視加深時，是以濃度近1%的劑量處方，使用後小朋友會放鬆瞳孔。任醫生解釋：「瞳孔的作用是放大、縮小去調節進入眼球的光線量，因此放鬆瞳孔後小朋友對光線便會十分敏感，即怕光；而另一方面，放鬆瞳孔令小朋友看近物品時會較模糊，因此舊時使用阿托品的小朋友七成都需配戴漸變色眼鏡去應付這些問題。但近年研究發現使用低濃度的阿托品眼藥水，介乎0.01-0.05%之間，效果與高濃度接近，雖然同樣會令瞳孔放鬆，但沒有來得高濃度般誇張，使用後只有2-3%小朋友需配戴漸變色眼鏡。」

三大防近視加深產品

目前最主流的減慢近視加深的方法分別為：OK鏡（角膜矯視鏡）、香港理工大學的「多區正向光學離焦」（DIMS）眼鏡片以及阿托品（Atropine）。

任醫生指出：「數據方面阿托品（Atropine）因實行多年，所以最多相關資訊或能令家長增加信心，但用後有必定會出現的瞳孔放鬆情況，未有資料顯示停用後會反彈或反彈多少；OK鏡對於運動型小朋友來說是不錯的選擇，因為配戴後翌日可以不戴眼鏡也看得清，不過要注意衛生否則有機會引致角膜炎；而DIMS眼鏡片是實體眼鏡，相對安全，有度數限制以及推出時間不長，能參考的個案和數據不多。」

如何判斷小朋友是否需要 任醫生認為家長可從以下幾點入手： 1.父母是否有深近視？如果父母都有深近視，會比父母沒有近視的小朋友多出12倍機會有近視眼。 2.小朋友由幾歲開始出現近視？假設小朋友4歲便有50度近視，每年加深50度左右直至青春期過後分分鐘便是深近視，因此不要以為度數小便沒有必要。 3.加深速度？如果小朋友每年以50至100度速度加深，便需要留意。

哪裡可以處方到阿托品眼藥水？

任醫生指出，目前全港私家眼科診所都有提供阿托品的療程，香港公立的醫院則未有提供。因阿托品只是一種成份不是一個品牌，不同的診所會使用不同廠商的眼藥水，不過費用都是大同小異，約$500一個月，小朋友使用後需4個月至半年間覆診一次，至於何時停藥，就直至醫生另行通知。

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