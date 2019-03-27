中醫師的「上奶秘笈」│曾覺知中醫師

母乳餵哺好處多。然而，好好新手媽媽進行餵哺母乳時，都會遇上奶量不足的問題症，令媽媽們非常頭痛。奶水不足，中醫稱為缺乳「缺乳」，常見原因是氣血不足和經絡不通。
【編按：作者為中醫師曾覺知】
氣血不足
中醫認為母乳是由氣血轉化而成，氣血不足會導致乳汁量少。血氣不足的常見原因可以由於母親先天體質比較虛弱，或在生產過程中出血太多，亦有可能在產後休息或飲食營養不足而致。在中醫治療上，醫師會透過健脾、補氣血的中藥促進母乳分泌。筆者在臨床上喜用王不留行，此藥能行血通經，通乳汁。若產後氣血虧虛，乳汁稀少者，則可配黃耆、當歸，補氣血以增加乳汁的分泌。
經絡不通
若媽媽氣血充足，卻又無法順利上奶，則可能是因爲經絡和乳汁運行不通暢。中醫學認為，肝主管情緒和負責令氣機保持通暢。如果產後情緒抑鬱或過度緊張暴躁，就會影響肝氣的流通，繼而阻礙氣血乳汁的運行，形成「缺乳」。在中醫治療上，筆者喜以疏肝理氣，通絡下乳的中藥為主，再配合通草利水清熱、通乳，則達保持乳汁運行通暢之效。
上奶貼士
1. 把握黃金時間
媽媽在嬰兒出生後愈早餵哺母乳愈好，可讓乳房得到刺激後可加速母乳分泌。
2. 充分休息、管理情緒
媽媽生產後體質易於偏氣血虛弱，故須在坐月期間有充分休息，保持心情抒暢，才是最基本的上奶條件。
3. 注意均衡飲食
哺乳媽媽應避免進食寒涼生冷的食物，如西瓜、雪糕、凍飲等。反之，應保持飲食營養均衡和飲足夠水分（每日大約2000c.c.的水分）。
4. 多喝幫助上奶湯水
哺乳媽媽可在日常湯水加章魚、豬腳、魚類(咸淡水魚均可)、雞腳、紅棗、木瓜、節瓜、絲瓜、黃豆及豆腐、花生等食材，有助增加乳汁的分泌。
5. 配合按摩
要注意每次餵哺後配合按摩或吸奶器確保乳房清空，因為母乳殘留反而會抑制母乳分泌，影響日後乳量。
出身於中醫世家，承傳父親皮膚科、腫瘤科專業。曾任職博愛醫院，主理內科及針灸。現於香港大學修讀精神健康學碩士，積極推廣身心靈健康，結合中西醫學治療情緒、婦科、皮膚及腫瘤疾病。
曾醫師多次獲邀請於報章雜誌撰文教授養生、保健、美容之道。