中醫師的「上奶秘笈」│曾覺知中醫師

母乳餵哺好處多。然而，好好新手媽媽進行餵哺母乳時，都會遇上奶量不足的問題症，令媽媽們非常頭痛。奶水不足，中醫稱為缺乳「缺乳」，常見原因是氣血不足和經絡不通。

氣血不足

中醫認為母乳是由氣血轉化而成，氣血不足會導致乳汁量少。血氣不足的常見原因可以由於母親先天體質比較虛弱，或在生產過程中出血太多，亦有可能在產後休息或飲食營養不足而致。在中醫治療上，醫師會透過健脾、補氣血的中藥促進母乳分泌。筆者在臨床上喜用王不留行，此藥能行血通經，通乳汁。若產後氣血虧虛，乳汁稀少者，則可配黃耆、當歸，補氣血以增加乳汁的分泌。

經絡不通

若媽媽氣血充足，卻又無法順利上奶，則可能是因爲經絡和乳汁運行不通暢。中醫學認為，肝主管情緒和負責令氣機保持通暢。如果產後情緒抑鬱或過度緊張暴躁，就會影響肝氣的流通，繼而阻礙氣血乳汁的運行，形成「缺乳」。在中醫治療上，筆者喜以疏肝理氣，通絡下乳的中藥為主，再配合通草利水清熱、通乳，則達保持乳汁運行通暢之效。

上奶貼士

1. 把握黃金時間

媽媽在嬰兒出生後愈早餵哺母乳愈好，可讓乳房得到刺激後可加速母乳分泌。

2. 充分休息、管理情緒

媽媽生產後體質易於偏氣血虛弱，故須在坐月期間有充分休息，保持心情抒暢，才是最基本的上奶條件。

3. 注意均衡飲食

哺乳媽媽應避免進食寒涼生冷的食物，如西瓜、雪糕、凍飲等。反之，應保持飲食營養均衡和飲足夠水分（每日大約2000c.c.的水分）。

4. 多喝幫助上奶湯水

哺乳媽媽可在日常湯水加章魚、豬腳、魚類(咸淡水魚均可)、雞腳、紅棗、木瓜、節瓜、絲瓜、黃豆及豆腐、花生等食材，有助增加乳汁的分泌。

5. 配合按摩

要注意每次餵哺後配合按摩或吸奶器確保乳房清空，因為母乳殘留反而會抑制母乳分泌，影響日後乳量。