【親子好去處】玩轉小馬寶莉友誼嘉年華　去綠色市集提高環保意識

每逢周末及假期都要諗節目令人相當頭痛，唔想煩，就要留意我們的活動推介！踏入4月，多個周未假期，都有多個本地玩樂好去處，在香港摩天輪就有一個以小馬寶莉為主題的嘉年華，而在紅磡更有一個以純素及零浪費為主題的市集及嘉年華。
小馬寶莉友誼嘉年華
小馬寶莉將於4月19日至5月5日期間，首次來港舉行「小馬寶莉友誼嘉年華」，特設以六隻迷人小馬為主題的區域，為小馬迷帶來不同的體驗。
（主辦單位提供）
六大主題區包括：
1. 圖書館由好學的紫悅管理，因她最喜歡閱讀和探索新事物。圖書館內設有講故事環節。
2. 樹林內住了以樹林為家的柔柔。柔柔喜歡林內各種可愛的小動物，但一眾小馬們的小伙伴卻在林內迷路了，需要小朋友從迷宮中把牠們拯救出來。
3. 農場由蘋果嘉兒打理，她喜歡的不只是農場，還有農場內的蘋果！她在沙池中遺失了蘋果，需要小朋友的幫忙。
4. 派對女皇碧琪將會舉行派對，小朋友需要為她預備足夠的曲奇和糖果。
5. 健身室就屬於熱愛運動的雲寶，因為她最喜歡快速奔馳！小朋友可以跟家人參加單車挑戰站，加快為小馬國的彩虹注滿力量。
6. 色彩繽紛的衣帽間放滿珍奇喜歡的鏡子和衣櫃，小朋友可聽從專業造型師的建議，打扮成最喜歡的小馬，拍下漂亮的照片。
除了以上六個主題區，小馬們更會在主舞台與各位粉絲見面及表演呢。場內也有面部彩繪，繪畫小朋友專屬小馬和其他飾物。
（主辦單位提供）
小馬寶莉友誼嘉年華
地址：香港摩天輪(AIA Vitality 公園)
日期：2019年4月19日至5月5日
時間：上午11時至晚上9時
票價：HK$150 (含1成人1小童)
購票網址: http://bit.ly/2JrcdOm
詳情：https://www.facebook.com/mlpfriendshipcarnival/
*18個月以下小朋友免費入場
The Conscious Festival 綠色市集
（主辦單位提供）
由Green Is the New Black (GITNB) 主辦的The Conscious Festival再次回歸香港，將於4月13至14日一連兩天舉辦，並以純素及零浪費目標為活動主題。嘉年華可啟發入場者各種綠色生活新點子，合力減少對地球造成傷害。活動包括綠化推廣遊戲、現場音樂表演、舞蹈表演及講座等。
今年市集只引入純素友善的產品，集結超過80個綠色品牌及20個非牟利機構攤位，舉辦一系列的互動藝術表演及迷你工作坊，寓教於樂。本地樂隊及演藝人士亦將駐場助興。
非牟利組織包括珍古德協會（香港）、保護國際基金會、Green Monday及Redress，將會透過一系列有趣好玩的活動及遊戲，教育一家大小如何實踐綠色生活。
The Conscious Festival
日期：4月13至14日(星期六、日)
時間：早上11時至晚上7時
地點：香港紅磡灣紅鸞道38號香港嘉里酒店
免費入場，登記網址：https://tinyurl.com/GITNBCFHK2019
講座及交流會詳情：https://tinyurl.com/TALKSCFHK2019
活動詳情：http://greenisthenewblack.com/festival/