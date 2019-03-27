【親子好去處】玩轉小馬寶莉友誼嘉年華　去綠色市集提高環保意識

每逢周末及假期都要諗節目令人相當頭痛，唔想煩，就要留意我們的活動推介！踏入4月，多個周未假期，都有多個本地玩樂好去處，在香港摩天輪就有一個以小馬寶莉為主題的嘉年華，而在紅磡更有一個以純素及零浪費為主題的市集及嘉年華。

小馬寶莉友誼嘉年華

小馬寶莉將於4月19日至5月5日期間，首次來港舉行「小馬寶莉友誼嘉年華」，特設以六隻迷人小馬為主題的區域，為小馬迷帶來不同的體驗。

（主辦單位提供）

六大主題區包括：

1. 圖書館由好學的紫悅管理，因她最喜歡閱讀和探索新事物。圖書館內設有講故事環節。

2. 樹林內住了以樹林為家的柔柔。柔柔喜歡林內各種可愛的小動物，但一眾小馬們的小伙伴卻在林內迷路了，需要小朋友從迷宮中把牠們拯救出來。

3. 農場由蘋果嘉兒打理，她喜歡的不只是農場，還有農場內的蘋果！她在沙池中遺失了蘋果，需要小朋友的幫忙。

4. 派對女皇碧琪將會舉行派對，小朋友需要為她預備足夠的曲奇和糖果。

5. 健身室就屬於熱愛運動的雲寶，因為她最喜歡快速奔馳！小朋友可以跟家人參加單車挑戰站，加快為小馬國的彩虹注滿力量。

6. 色彩繽紛的衣帽間放滿珍奇喜歡的鏡子和衣櫃，小朋友可聽從專業造型師的建議，打扮成最喜歡的小馬，拍下漂亮的照片。

除了以上六個主題區，小馬們更會在主舞台與各位粉絲見面及表演呢。場內也有面部彩繪，繪畫小朋友專屬小馬和其他飾物。