【親子好去處】玩轉小馬寶莉友誼嘉年華　去綠色市集提高環保意識

小馬寶莉友誼嘉年華

小馬寶莉將於4月19日至5月5日期間,首次來港舉行「小馬寶莉友誼嘉年華」,特設以六隻迷人小馬為主題的區域,為小馬迷帶來不同的體驗。

The Conscious Festival 綠色市集

(主辦單位提供)

由Green Is the New Black (GITNB) 主辦的The Conscious Festival再次回歸香港,將於4月13至14日一連兩天舉辦,並以純素及零浪費目標為活動主題。嘉年華可啟發入場者各種綠色生活新點子,合力減少對地球造成傷害。活動包括綠化推廣遊戲、現場音樂表演、舞蹈表演及講座等。

今年市集只引入純素友善的產品,集結超過80個綠色品牌及20個非牟利機構攤位,舉辦一系列的互動藝術表演及迷你工作坊,寓教於樂。本地樂隊及演藝人士亦將駐場助興。