【親子好去處】免費玩盡新興運動　任玩任砌Tublock管狀積木

1. 「Oh!林匹克運動會」 免費挑戰6大體能關卡

為推廣運動氣氛，樂富商場特意推出「Oh!林匹克運動會」，讓大人細路測試體能和體驗多種新運動的樂趣。運動會共有6大關卡，包括「Oh! Shoot 投籃王」、「Oh! My Body 訓練站」、「Oh! My Legs 單車賽」、「Oh! Snap 繩網陣」、「Oh! Clap 摩打手」及 「Oh! Step Up 極速跑」，各限時一分鐘的關卡分別挑戰大家的靈敏度、眼界的體力。參加者需憑運動手帶進場，並可選擇以20元按金，或於商場內消費滿200或1,000元並換領。

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除了6大關卡，商場亦特別請來城中4個本地新興運動團體，一同舉行免費運動體驗，運動員即場示範地壺球、旱地冰球、旋風球和合球，參加者亦能即場學習及體驗，享受各種運動的樂趣。

「Oh!林匹克運動會」活動詳情

日期：2019 年3月24日至4月22日

時間：下午 2 時至 8 時 (星期一至五)、中午 12 時至下午 8 時 (星期六、日、19/4及22/4)

地點：領展樂富廣場 A 區美食坊

運動手帶換領方式：A款，以20港元作按金即可免費換領及參與乙次；B款，於場內消費滿200港元即可免費換領及參與乙次；C款，於場內消費滿1,000 港元即可免費換，並即日無限次參與。B及C款於成功挑戰更可獲得小禮物乙份。

新興運動體驗

日期：2019年3月24日至4月22日(逢星期三休息)

時間：下午2時至6時 (星期一至五)、上午10 時至下午 6 時 (星期六及日)

地點：領展樂富廣場 B 區中庭及露天廣場

2. Tublock創作工房

（鄧倩螢攝） Tublock管狀積木是由日本大師鈴木隆也（Takaya Suzuki）先生創立。他本來是日本喉管生產公司BENKAN的成員，在研發新產品時，參考了水管的形態及銜接模式，以管狀積木的設計取代傳統積木，創出Tublock。有別於一般積木，鈴木先生指Tublock表面圓滑，令小朋友容易拿上手；其「連接」、「彎曲」和「分流」的設計特性可以任意拼砌，不一定要一凹一凸；拼砌過程中又可任意扭動。而當中涉及科學、建築學、工程學與數學原理，不但可訓練小朋友的手眼協調、肌肉發展和創意，還可以提升STEM能力和興趣。 而Tublock分了3種體積大小，大的3歲便可以使用、中的就5歲、小的就要8歲的小朋友才有足夠的手指細緻度和安全性去接觸。

「青衣城 X Tublock創作工房」內設有五大主題活動，其中三個可以免費參與：

1. 巨型彩蛋運輸機（免費）

（鄧倩螢攝） 小朋友可按動運輸機的開闢按鈕，讓彩蛋從最高管道掉落。期間小朋友可以扭動軚盤，控制活板方向，使彩蛋傳送到最底的彩籃中，成功完成遊戲。

2. 「小Tublock遊名勝」模型展覽（免費）

Tublock創辦人鈴木隆也先生（鄧倩螢攝） Tublock創辦人鈴木隆也先生為展覽獨家設計了香港青衣城的Tublock模型，他指最困難的地方是要拼砌青衣城的曲線面外形。另外亦展出多個獲獎無數的日本名勝景點，包括神戶港塔、東京晴空塔、梅田藍天大廈、宮島大鳥居、尼崎城堡和金龍山淺草寺；以及充滿香港特色和傳統節日的模式，包括青馬大橋、長洲太平清醮的搶包山和端午節的龍舟。其中鈴木先生最喜歡青馬大橋，認為它表現到一種平衡和線條美。

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3. 自由試玩空間（免費）

（鄧倩螢攝） 這裏提供不同形狀的Tublock，讓小朋友免費「任玩任砌」，發揮無窮無盡的想像空間。自由試玩空間費用全免。如小朋友拼砌完自己的作品後想購買，可到期間限定店內自由配搭區量度重量購買（1克等於港幣1.6元）。

4. Tublock期間限定店

（鄧倩螢攝） 限定店帶來30多款Tublock玩具，現場更獨家售賣兩款首次登場的玩具。

5. 至趣學堂

「青衣城 X Tublock創作工房」

日期：2019年3月23日至4月25日

時間：中午12時至晚上10時

地點：青衣城1期1樓大堂

參觀費用：全免

*自由試玩空間費用全免。如欲購買個人作品，可到期間限定店內自由配搭區量度重量購買（1克等於港幣1.6元）。