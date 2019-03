【親子好去處】免費玩盡新興運動　任玩任砌Tublock管狀積木

1. 「Oh!林匹克運動會」 免費挑戰6大體能關卡

為推廣運動氣氛,樂富商場特意推出「Oh!林匹克運動會」,讓大人細路測試體能和體驗多種新運動的樂趣。運動會共有6大關卡,包括「Oh! Shoot 投籃王」、「Oh! My Body 訓練站」、「Oh! My Legs 單車賽」、「Oh! Snap 繩網陣」、「Oh! Clap 摩打手」及 「Oh! Step Up 極速跑」,各限時一分鐘的關卡分別挑戰大家的靈敏度、眼界的體力。參加者需憑運動手帶進場,並可選擇以20元按金,或於商場內消費滿200或1,000元並換領。