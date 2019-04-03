【小手肌遊戲3】吸水海綿小競賽│荔枝孖媽

相信大家都知道小朋友的小肌肉，即手部功能的發展，跟日常生活有密切關係。如果小肌肉不夠靈活有可能會影響孩子的自理能力，所以我們檢視小朋友在這方面的發展是重要的一環。

之前介紹過「撕紙條做停車場」以及「用飲管穿頸鍊」的小遊戲，都可以訓練幼兒手眼協調、促進小手肌肉發展和思考能力，同時可以增加親子時光。這次的「吸水海綿小競賽」遊戲亦很簡單，每個家庭都可以在家做到。

材料： 1. 海綿

2. 水盤

3. 清水 遊戲方法： 1. 預備好海綿、水和水盤

2. 向小朋友示範如何運用海綿去吸水

3. 再教導小朋友如何用雙手擠壓海綿出水

活動目標其實是讓小朋友雙手用力擠壓海綿，過程中鍛鍊手掌和手指的小肌肉。 只要讓小朋友學習得到應該有的訓練，別揠苗助長，操之過急，他們都會學習得更好，更快樂。

作者簡介：荔枝孖媽

＊美國NAHA國際芳香治療師 ＊ 嬰兒按摩及瑜伽指導師 ＊ 國家兒童遊戲治療師＊ 兒童體適能教練 ＊



一日之間，成為兩子之母！充滿愛與驚喜。曾經致力遊歷世界唔同的地方，到而家變成致力育兒的雙職媽媽。希望把生活中每一個美好時光都記錄下來。親子育兒，美容扮靚，飲飲食食，購物，好物都想同大家分享! 更希望與大家一起見證孖寶的成長，分享他們生活的大小趣事。

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